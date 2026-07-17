Βριλήσσια: Άγρια επίθεση σκύλου σε 66χρονο - Τον τραυμάτισε σοβαρά, νεκρό το σκυλί του

Snapshot Στα Βριλήσσια, ένα σκυλί επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά έναν 66χρονο άνδρα, στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο.

Το ίδιο σκυλί επιτέθηκε και σκότωσε το σκυλί του τραυματία.

Η 48χρονη ιδιοκτήτρια του επιθετικού σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από φούρνο, όταν ο σκύλος που είχε δεθεί κατάφερε να λυθεί και να επιτεθεί.

Ο 66χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Snapshot powered by AI

Ένα σοκαριστικό συμβάν έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής στα Βριλήσσια, εκεί όπου ένα σκυλί, διέλαθε της προσοχής του κηδεμόνα του, τραυμάτισε σοβαρά έναν 66χρονο, στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο, ενώ επιτέθηκε και σκότωσε το σκυλί του τραυματία. Για την υπόθεση, συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του σκυλιού.

Πώς έγινε το συμβάν

Το περιστατικό έλαβε χώρα έξω από φούρνο της περιοχής, με την 48χρονη γυναίκα, να εισέρχεται εντός του καταστήματος για να ψωνίσει. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, φρόντισε να δέσει τον σκύλο της έξω από το αρτοποιείο, όμως αυτός κατάφερε να λυθεί και να επιτεθεί στον 66χρονο, που περνούσε από το σημείο με το δικό του σκυλί.

Ο σκύλος όρμησε στον 66χρονο, δαγκώνοντάς τον σε χέρι, μηρό, ωμοπλάτη και γόνατο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά. Ακολούθως, επιτέθηκε και στο σκυλί του 66χρονου, τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

Ο 66χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, ενώ η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.

Τι ισχύει για τη βόλτα με σκύλο

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα ζώα συντροφιάς (Νόμος 4830/2021), δεν είναι υποχρεωτικό να φορά φίμωτρο ο σκύλος όταν βγαίνει βόλτα. Ωστόσο, το φίμωτρο είναι υποχρεωτικό για σκύλους που εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά χωρίς αιτία, ενώ υπάρχει η υποχρέωση ο σκύλος να κυκλοφορεί πάντα με λουρί και σε μικρή απόσταση από τον κηδεμόνα του.

Η νομοθεσία διασφαλίζει την ασφάλεια όλων με συγκεκριμένους κανόνες που αφορούν τον περίπατο:

Φίμωτρο: Απαιτείται μόνο εάν ο σκύλος έχει ιστορικό επιθετικότητας προς άλλα ζώα ή ανθρώπους.

προς άλλα ζώα ή ανθρώπους. Λουρί: Ο σκύλος πρέπει πάντα να είναι δεμένος κατά τη διάρκεια της βόλτας, εκτός αν βρίσκεται εντός ειδικά περιφραγμένων χώρων (άρθρο 5 του Ν. 4830/2021).

κατά τη διάρκεια της βόλτας, εκτός αν βρίσκεται εντός ειδικά περιφραγμένων χώρων (άρθρο 5 του Ν. 4830/2021). Πρόσβαση: Επιτρέπεται να κυκλοφορεί στις περισσότερες πλατείες, δρόμους και πάρκα, αλλά απαγορεύεται αυστηρά η είσοδός του σε χαρακτηρισμένες παιδικές χαρές.

Άλλες βασικές υποχρεώσεις

Κάθε σκύλος πρέπει να διαθέτει microchip και να είναι καταγεγραμμένος στο Μητρώο καταγραφής και παρακολούθησης ζώων συντροφιάς (ΕΜΖΣ).

Εξάλλου, στη βόλτα ο κηδεμόνας πρέπει να έχει πάντοτε μαζί του το βιβλιάριο υγείας ή αντίγραφο του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου με το αντιλυσσικό εμβόλιο.