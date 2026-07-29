Τρεις νεκροί πυροσβέστες σε Ρέθυμνο και Γύθειο

Snapshot Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σήμερα, δύο στο Ρέθυμνο λόγω εγκλωβισμού στις φλόγες και ένας στο Γύθειο από παθολογικά αίτια κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Η φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου καίει ανεξέλεγκτα, προκαλώντας εκκενώσεις οικισμών μέσω μηνυμάτων του 112 και καταστρέφοντας σπίτια.

Περισσότεροι από 190 πυροσβέστες με 40 οχήματα και 10 ομάδες πεζοπόρων επιχειρούν στην περιοχή, ενώ η αεροπυρόσβεση είναι περιορισμένη λόγω θυελλωδών ανέμων έως 11 μποφόρ.

Στον Γύθειο επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με 14 οχήματα και εναέρια μέσα, οριοθετώντας τη φωτιά.

Οι αρχές στην Κρήτη έχουν προχωρήσει σε απεγκλωβισμό 29 ατόμων με τη βοήθεια πλωτών του Λιμενικού και ιδιωτικών σκαφών. Snapshot powered by AI

Τρεις πυροσβέστες έχασαν σήμερα, Τετάρτη, τη ζωή τους, κατά τη διάρκεια μίας πολύ δύσκολης ημέρας για τη χώρα μας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες σε αρκετές περιοχές.

Αρχικά, έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου δύο πυροσβεστών την ώρα που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν με το πυροσβεστικό τους όχημα στις φλόγες και στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν, εγκατέλειψαν το όχημα, αλλά τελικά απανθρακώθηκαν.

Λίγο αργότερα, έγινε γνωστή και η είδηση του θανάτου του υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, ο οποίος πέθανε από παθολογικά αίτια, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης της φωτιάς.

Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σητεία

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Σητεία Λασιθίου.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες που επειχειρούσαν μαζί με τους συναδέλφους τους.

Οι πυροσβέστες μεταφέρθηκαν εγκαίρως σε ασφαλές σημείο και διακομίζονται στο νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Καίγονται σπίτια στο Ρέθυμνο

Σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε το MEGA, αυτή την ώρα καίγονται σπίτια σε οικισμούς του δήμου Αγίου Βασιλείου.

Τα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών είναι συνεχή, με πιο πρόσφατο αυτό που εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή του Ορνέ, οι οποίοι καλούνται να απομακρυνθούν προς το Χωρδάκι Αμαρίου.

Λίγο νωρίτερα, εστάλη μήνυμα για εκκένωση της Αγίας Γαλήνης. Κάτοικοι και επισκέπτες του δημοφιλούς τουριστικού θερέτρου έλαβαν εντολή εκκένωσης της περιοχής, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να κατευθυνούν προς το γειτονικό Τυμπάκι, στον νομό Ηρακλείου, ενώ όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, οι φλόγες απέχουν μόλις ένα χιλιόμετρο από τον οικισμό.

Υπενθυμίζεται ότι:

στις 17:13 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Τριόπετρα, με κατεύθυνση προς Κεραμέ μέσω της παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου.

στις 16:18 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος, με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη, μέσω της παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου,

στις 15:37 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες, με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη,

στις 15:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Κρύα Βρύση, με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο,

ενώ στις 14:35 είχε προηγηθεί προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σε εξέλιξη απεγκλωβισμός ατόμων

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για την παροχή συνδρομής και τον απεγκλωβισμό ατόμων στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Παύλου Ρεθύμνου.

Έως αυτή τη στιγμή, έχουν απεγκλωβιστεί συνολικά 31 άτομα από πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ) και ναυαγοσωστικό σκάφος (Ν/Γ), με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών.

Φωτογραφία-ντοκουμέντο από το σημείο που βρέθηκαν νεκροί οι δύο πυροσβέστες

Μία φωτογραφία-ντοκουμέντο από το σημείο που βρέθηκαν νεκροί οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Τη φωτογραφία δημοσίευσε η ΕΡΤ και σε αυτή αποτυπώνονται οι στιγμές μετά την τραγωδία με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στις φλόγες στην περιοχή Σαχτούρια, στην προσπάθειά τους να κατασβέσουν τη μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στα νότια της περιοχής του Αγίου Βασιλείου.

Στιγμιότυπο από το σημείο που βρέθηκαν νεκροί οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο ΕΡΤ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο πυροσβέστες εγκατέλειψαν το όχημά τους, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, δεν πρόλαβαν όμως να φτάσουν σε ασφαλές σημείο, με αποτέλεσμα να βρεθούν απανθρακωμένοι. Βίντεο με το καμένο όχημα έφερε στη δημοσιότητα το τοπικό μέσο ekriti.

Το καμένο όχημα των πυροσβεστών

Όπως φαίνεται και στο φωτογραφικό ντοκουμέντο, στο σημείο έσπευσαν συνάδελφοί τους πυροσβέστες, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη αργά για τους δύο πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Ανακοίνωση για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς στο Ρέθυμνο, εξέδωσε το Πυροσβεστικό Σώμα.

Στην ανακοίνωσή του, το Πυροσβεστικό Σώμα, αναφέρει ότι «σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα», καθώς «κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες».

«Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος», τονίζεται επιπλέον στην ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η οποία «εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

Δύο τα πύρινα μέτωπα στο Ρέθυμνο

Σε δύο εξαιρετικά δύσκολα πύρινα μέτωπα μάχονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κρήτη, από νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύονται διαρκώς και σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αυτή την ώρα επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 40 οχήματα και 10 ομάδες πεζοπόρου. Για την κατάσβεση από αέρος έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ωστόσο η συνδρομή τους είναι δύσκολη έως αδύνατη, λόγω των θυελλωδών ανέμων, οι ριπές των οποίων κατά τόπους φτάνουν έως και τα 11 μποφόρ.

Στο βίντεο του Forecast Weather Greece αποτυπώνεται η διάσταση της πυρκαγιάς από την παραλία, ενώ ακούγεται και η ένταση των ανέμων:

«Η φωτιά ειναι ανεξέλεγκτη - Δεν υπάρχουν εναέρια μέσα», λέει ο δήμαρχος της περιοχής

«Η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη», τονίζει για το πύρινο μέτωπο που μαίνεται στα νότια του Ρεθύμνου, ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης.

Σύμφωνα με όσα είπε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος της περιοχής στην οποία έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά, λόγω των θυελλωδών ανέμων δεν μπορούν να επιχειρήσουν εναέρια μέσα, τα οποία έχουν σταλεί στο σημείο ήδη δύο φορές, αλλά λόγω των αναταράξεων γύρισαν πίσω.

Αναφερόμενος στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά, ο δήμαρχος έκανε λόγο για δύο ανθρώπους που έπεσαν στο καθήκον, ερχόμενοι «στην περιοχή μας για να βοηθήσουν».

Ο κ. Ταταράκης ανέφερε ότι η φωτιά καίει στη νότια πλευρά του Δήμου Αγίου Βασιλείου και για τον λόγο αυτό ήδη έχει σταλεί 112 για εκκένωση σε αρκετές περιοχές και οικισμούς. «Το μέτωπο της φωτιάς είναι τεράστιο», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι έφτασε μέχρι τα παράλια σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι, όχι απλά δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, αλλά αλλάζουν συνεχώς και τη φορά της πυρκαγιάς, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στον εγκλωβισμό ανθρώπων και για τον λόγο αυτό καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών για την εκκένωση.

«Καίει παντού ανεξέλεγκτη», είπε ο κοινοτάρχης

Για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στη φωτιά στο Ρέθυμνο μίλησε και ο Σήφης Βαβουράκης, κοινοτάρχης Κρύας Βρύσης.

«Ναι δυστυχώς επιβεβαιώσαμε κι εμείς τώρα. Τους έχουν πάρει τα ασθενοφόρο. Λογικά πρέπει να ήταν εκτός αυτοκινήτου. Στην Κρύα Βρύση. Είναι μέσα από τον κεντρικό δρόμο που πάει για Μέλαμπες, εκεί συνέβη. Είναι και δύο παιδιά από εμάς τραυματίες, πολίτες. Από όσο ξέρω δεν είναι σοβαρά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά, καίει προς παντού η φωτιά. Πάνω από 15χλμ η έκταση της φωτιάς. Μας είπαν ότι ήρθαν εναέρια, δεν τα είδαμε, λόγω αέρα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε, τουλάχιστον τα σπίτια», είπε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Γύθειο

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα και για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στο Αγέρανο Γυθείου στη Λακωνία, η οποία οριοθετήθηκε

Στο σημείο επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στο Γύθειο notospress

Στις 15:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τον θάνατο του πυροσβέστη στο Γύθειο

Ανακοίνωση εξέδωσε η Πυροσβεστική για τον θάνατο του πυροσβέστη στο Γύθειο, σύμφωνα με την οποία, «κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, στον Αγερανό Γυθείου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, ένας πυροσβέστης».

Όπως αναφέρει το Πυροσβεστικό Σώμα, αφού ο πυροσβέστης «παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του».

«Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας», καταλήγει η ανακοίνωση.

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