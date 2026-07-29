Φωτιά στο Ρέθυμνο: Φωτογραφία-ντοκουμέντο από το σημείο που βρέθηκαν νεκροί οι δύο πυροσβέστες

Snapshot Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εγκλωβισμένοι στις φλόγες κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στα νότια της περιοχής του Αγίου Βασιλείου.

Δημοσιεύτηκε φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο όπου βρέθηκαν οι δύο νεκροί πυροσβέστες. Snapshot powered by AI

Μία φωτογραφία-ντοκουμέντο από το σημείο που βρέθηκαν νεκροί οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Τη φωτογραφία δημοσίευσε η ΕΡΤ και σε αυτή αποτυπώνονται οι στιγμές μετά την τραγωδία με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στις φλόγες στην περιοχή Σαχτούρια, στην προσπάθειά τους να κατασβέσουν τη μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στα νότια της περιοχής του Αγίου Βασιλείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο πυροσβέστες εγκατέλειψαν το όχημά τους, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, δεν πρόλαβαν όμως να φτάσουν σε ασφαλές σημείο, με αποτέλεσμα να βρεθούν απανθρακωμένοι.

Στιγμιότυπο από το σημείο που βρέθηκαν νεκροί οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο ΕΡΤ

Όπως φαίνεται και στο φωτογραφικό ντοκουμέντο, στο σημείο έσπευσαν συνάδελφοί τους πυροσβέστες, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη αργά για τους δύο πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Ανακοίνωση για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς στο Ρέθυμνο, εξέδωσε το Πυροσβεστικό Σώμα.

Στην ανακοίνωσή του, το Πυροσβεστικό Σώμα, αναφέρει ότι «σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα», καθώς «κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες».

«Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος», τονίζεται επιπλέον στην ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η οποία «εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

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