Φωτιά στο Ρέθυμνο,νεκροί δύο πυροσβέστες: «Καίει παντού ανεξέλεγκτη», είπε ο κοινοτάρχης

Για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στη φωτιά στο Ρέθυμνο μίλησε ο Σήφης Βαβουράκης, κοινοτάρχης Κρύας Βρύσης.

«Ναι δυστυχώς επιβεβαιώσαμε κι εμείς τώρα. Τους έχουν πάρει τα ασθενοφόρο. Λογικά πρέπει να ήταν εκτός αυτοκινήτου. Στην Κρύα Βρύση. Είναι μέσα από τον κεντρικό δρόμο που πάει για Μέλαμπες, εκεί συνέβη. Είναι και δύο παιδιά από εμάς τραυματίες, πολίτες. Από όσο ξέρω δεν είναι σοβαρά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά, καίει προς παντού η φωτιά. Πάνω από 15χλμ η έκταση της φωτιάς. Μας είπαν ότι ήρθαν εναέρια, δεν τα είδαμε, λόγω αέρα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε, τουλάχιστον τα σπίτια», είπε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Η επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για την τραγωδία

Η επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

Διαβάστε επίσης