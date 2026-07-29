Snapshot Η φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου μαίνεται ανεξέλεγκτη λόγω θυελλωδών ανέμων έως 11 μποφόρ, που εμποδίζουν τη χρήση εναέριων μέσων κατάσβεσης.

Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για εκκενώσεις οικισμών, με οδηγίες προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και απεγκλωβίστηκαν 17 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή με τη συνδρομή Λιμενικού και ιδιωτικών σκαφών.

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εγκλωβισμένοι στις φλόγες στην περιοχή Σαχτούρια, αφού δεν πρόλαβαν να διαφύγουν εγκαίρως, με το Πυροσβεστικό Σώμα να εκφράζει συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 156 πυροσβέστες, 33 οχήματα και 8 ομάδες πεζοπόρων, ενώ η φωτιά έχει εξαπλωθεί σε έκταση πάνω από 15 χιλιόμετρα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Οι τοπικές αρχές και κάτοικοι καλούνται να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες εκκένωσης λόγω της συνεχούς αλλαγής της κατεύθυνσης της φωτιάς και του κινδύνου εγκλωβισμού. Snapshot powered by AI

Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και η οποία στοίχισε τη ζωή δύο πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν στις φλόγες.

Σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε το MEGA, αυτή την ώρα καίγονται σπίτια σε οικισμούς του δήμου Αγίου Βασιλείου.

Τα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών είναι συνεχή, με πιο πρόσφατο αυτό που εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή του Ορνέ, οι οποίοι καλούνται να απομακρυνθούν προς το Χωρδάκι Αμαρίου.

Λίγο νωρίτερα, εστάλη μήνυμα για εκκένωση της Αγίας Γαλήνης. Κάτοικοι και επισκέπτες του δημοφιλούς τουριστικού θερέτρου έλαβαν εντολή εκκένωσης της περιοχής, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να κατευθυνούν προς το γειτονικό Τυμπάκι, στον νομό Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι:

στις 17:13 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Τριόπετρα, με κατεύθυνση προς Κεραμέ μέσω της παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου.

στις 16:18 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος, με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη, μέσω της παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου,

στις 15:37 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες, με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη,

στις 15:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Κρύα Βρύση, με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο,

ενώ στις 14:35 είχε προηγηθεί προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Απεγκλωβίστηκαν 29 άτομα

Παράλληλα, πλωτά του Λιμενικού Σώματος και ναυαγοσωστικά που βρίσκονται στην περιοχή, προχώρησαν στον απεγκλωβισμό 29 ατόμων. Τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού έχουν συνδράμει ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στην περιοχή παραμένουν σε ετοιμότητα 2 πλωτά του Λιμενικού Σώματος, 1 ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη.

Φωτογραφία-ντοκουμέντο από το σημείο που βρέθηκαν νεκροί οι δύο πυροσβέστες

Μία φωτογραφία-ντοκουμέντο από το σημείο που βρέθηκαν νεκροί οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Τη φωτογραφία δημοσίευσε η ΕΡΤ και σε αυτή αποτυπώνονται οι στιγμές μετά την τραγωδία με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στις φλόγες στην περιοχή Σαχτούρια, στην προσπάθειά τους να κατασβέσουν τη μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στα νότια της περιοχής του Αγίου Βασιλείου.

Στιγμιότυπο από το σημείο που βρέθηκαν νεκροί οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο ΕΡΤ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο πυροσβέστες εγκατέλειψαν το όχημά τους, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, δεν πρόλαβαν όμως να φτάσουν σε ασφαλές σημείο, με αποτέλεσμα να βρεθούν απανθρακωμένοι. Βίντεο με το καμένο όχημα έφερε στη δημοσιότητα το τοπικό μέσο ekriti.

Το καμένο όχημα των πυροσβεστών

Όπως φαίνεται και στο φωτογραφικό ντοκουμέντο, στο σημείο έσπευσαν συνάδελφοί τους πυροσβέστες, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη αργά για τους δύο πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Ανακοίνωση για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς στο Ρέθυμνο, εξέδωσε το Πυροσβεστικό Σώμα.

Στην ανακοίνωσή του, το Πυροσβεστικό Σώμα, αναφέρει ότι «σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα», καθώς «κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες».

«Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος», τονίζεται επιπλέον στην ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η οποία «εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

Δύο τα πύρινα μέτωπα στο Ρέθυμνο

Σε δύο εξαιρετικά δύσκολα πύρινα μέτωπα μάχονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κρήτη, από νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύονται διαρκώς και σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αυτή την ώρα επιχειρούν 156 πυροσβέστες με 33 οχήματα και 8 ομάδες πεζοπόρου. Για την κατάσβεση από αέρος έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ωστόσο η συνδρομή τους είναι δύσκολη έως αδύνατη, λόγω των θυελλωδών ανέμων, οι ριπές των οποίων κατά τόπους φτάνουν έως και τα 11 μποφόρ.

Στο βίντεο του Forecast Weather Greece αποτυπώνεται η διάσταση της πυρκαγιάς από την παραλία, ενώ ακούγεται και η ένταση των ανέμων:

«Η φωτιά ειναι ανεξέλεγκτη - Δεν υπάρχουν εναέρια μέσα», λέει ο δήμαρχος της περιοχής

«Η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη», τονίζει για το πύρινο μέτωπο που μαίνεται στα νότια του Ρεθύμνου, ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης.

Σύμφωνα με όσα είπε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος της περιοχής στην οποία έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά, λόγω των θυελλωδών ανέμων δεν μπορούν να επιχειρήσουν εναέρια μέσα, τα οποία έχουν σταλεί στο σημείο ήδη δύο φορές, αλλά λόγω των αναταράξεων γύρισαν πίσω.

Αναφερόμενος στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά, ο δήμαρχος έκανε λόγο για δύο ανθρώπους που έπεσαν στο καθήκον, ερχόμενοι «στην περιοχή μας για να βοηθήσουν».

Ο κ. Ταταράκης ανέφερε ότι η φωτιά καίει στη νότια πλευρά του Δήμου Αγίου Βασιλείου και για τον λόγο αυτό ήδη έχει σταλεί 112 για εκκένωση σε αρκετές περιοχές και οικισμούς. «Το μέτωπο της φωτιάς είναι τεράστιο», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι έφτασε μέχρι τα παράλια σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι, όχι απλά δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, αλλά αλλάζουν συνεχώς και τη φορά της πυρκαγιάς, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στον εγκλωβισμό ανθρώπων και για τον λόγο αυτό καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών για την εκκένωση.

«Καίει παντού ανεξέλεγκτη», είπε ο κοινοτάρχης

Για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στη φωτιά στο Ρέθυμνο μίλησε και ο Σήφης Βαβουράκης, κοινοτάρχης Κρύας Βρύσης.

«Ναι δυστυχώς επιβεβαιώσαμε κι εμείς τώρα. Τους έχουν πάρει τα ασθενοφόρο. Λογικά πρέπει να ήταν εκτός αυτοκινήτου. Στην Κρύα Βρύση. Είναι μέσα από τον κεντρικό δρόμο που πάει για Μέλαμπες, εκεί συνέβη. Είναι και δύο παιδιά από εμάς τραυματίες, πολίτες. Από όσο ξέρω δεν είναι σοβαρά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά, καίει προς παντού η φωτιά. Πάνω από 15χλμ η έκταση της φωτιάς. Μας είπαν ότι ήρθαν εναέρια, δεν τα είδαμε, λόγω αέρα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε, τουλάχιστον τα σπίτια», είπε μιλώντας στην ΕΡΤ.

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