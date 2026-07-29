Νέο βίντεο από την φωτιά στο Ρέθυμνο - Πνέουν άνεμοι έως και 11 μποφόρ

Snapshot Η φωτιά στα νότια του Ρεθύμνου καίει ανεξέλεγκτα και έχει προκαλέσει το θάνατο δύο πυροσβεστών.

Οι άνεμοι πνέουν με ένταση έως και 11 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες κατάσβεσης, ενώ τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 156 πυροσβέστες, 8 ομάδες πεζοπόρων, 33 οχήματα, 4 ελικόπτερα, 4 αεροσκάφη και μηχανήματα του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Έχουν σταλεί μηνύματα 112 για εκκένωση σε αρκετές περιοχές και οικισμούς λόγω του τεράστιου μετώπου που έφτασε γρήγορα στα παράλια.

Οι συνεχείς αλλαγές στη φορά της φωτιάς εξαιτίας των ανέμων αυξάνουν τον κίνδυνο εγκλωβισμού, γι’ αυτό οι κάτοικοι καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Snapshot powered by AI

Η φωτιά, που είχε ως συνέπεια το θάνατο δύο πυροσβεστών, έφτασε στα νότια του Ρεθύμνου και συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα.

Σε επιφυλακή για εκκενώσεις βρίσκονται και πλωτά μέσα, ενώ σύμφωνα με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ κατά τόπους οι άνεμοι πνέουν με ισχύ έως και 11 μποφόρ.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 156 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Επίσης, επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο βίντεο του Forecast Weather Greece αποτυπώνεται η διάσταση της πυρκαγιάς από την παραλία, ενώ ακούγεται και η ένταση των ανέμων:

«Η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη», τονίζει για το πύρινο μέτωπο που μαίνεται στα νότια του Ρεθύμνου, ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης.

Σύμφωνα με όσα είπε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος της περιοχής στην οποία έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά, λόγω των θυελλωδών ανέμων δεν μπορούν να επιχειρήσουν εναέρια μέσα, τα οποία έχουν σταλεί στο σημείο ήδη δύο φορές, αλλά λόγω των αναταράξεων γύρισαν πίσω.

Αναφερόμενος στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά, ο δήμαρχος έκανε λόγο για δύο ανθρώπους που έπεσαν στο καθήκον, ερχόμενοι «στην περιοχή μας για να βοηθήσουν».

Ο κ. Ταταράκης ανέφερε ότι η φωτιά καίει στη νότια πλευρά του Δήμου Αγίου Βασιλείου και για τον λόγο αυτό ήδη έχει σταλεί 112 για εκκένωση σε αρκετές περιοχές και οικισμούς. «Το μέτωπο της φωτιάς είναι τεράστιο», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι έφτασε μέχρι τα παράλια σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι, όχι απλά δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, αλλά αλλάζουν συνεχώς και τη φορά της πυρκαγιάς, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στον εγκλωβισμό ανθρώπων και για τον λόγο αυτό καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών για την εκκένωση.

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