Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ριπαίοι άνεμοι έως 11 μποφόρ – Πύρινος εφιάλτης

Snapshot Η φωτιά στην Κρύα Βρύση του Ρεθύμνου εκτείνεται σε πάνω από 15 χιλιόμετρα και παραμένει εκτός ελέγχου.

Οι ριπαίοι άνεμοι έως 11 μποφόρ εμποδίζουν τις εναέριες επιχειρήσεις.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 125 πυροσβέστες, έξι πεζοπόρα τμήματα, 27 πυροσβεστικά οχήματα, δύο υδροφόρες και μηχανήματα έργου για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Τριόπετρα, Κρύα Βρύση, Σακτούρια και Μέλαμπες με ειδοποιήσεις από το 112.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Ρεθύμνου διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Εκτός ελέγχου συνεχίζει να καίει η τεράστια φωτιά στην Κρύα Βρύση του Ρεθύμνου που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο πυροσβέστες.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Ρέθυμνο, τα εναέρια μέσα που έχουν διατεθεί (4 ελικόπτερα), δεν μπορούν να επιχειρήσουν καθώς οι ριπιαίοι άνεμοι στην περιοχή φτάνουν έως και τα 11 μποφόρ!

Ενδεικτικό της δραματικής κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή είναι το γεγονός ότι ο κοινοτάρχης της Κρύας Βρύσης, ανέφερε πως το πύρινο μέτωπο έχει έκταση άνω των 15 χιλιομέτρων.

Επιχειρούν πάνω από 120 πυροσβέστες

Αυτή τη στιγμή στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 125 πυροσβέστες, έξι πεζοπόρα τμήματα της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 27 πυροσβεστικά οχήματα.

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στο Ρέθυμνο goodnet

Από αέρος συνδράμουν τέσσερα ελικόπτερα πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν ακόμη δύο υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, τα οποία δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες για τον περιορισμό της φωτιάς.

Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Εκκενώθηκαν οικισμοί

Στις 17:22 το 112 έστειλε SMS στους κατοίκους της Τριόπετρα για εκκένωση προς τον Κεραμέ.

Στις 15:38 εστάλη SMS από το 112 για εκκένωση της Κρύας Βρύσης προς την παραλία Ρεθύμνου.

Στις 15:44 εστάλη SMS από το 112 για εκκένωση των οικισμών Σακτούρια kai Μέλαμπες προς την Αγία Γαλήνη.

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