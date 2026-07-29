Ρέθυμνο: «Η φωτιά ειναι ανεξέλεγκτη - Δεν υπάρχουν εναέρια μέσα», λέει ο δήμαρχος της περιοχής

Snapshot Η πυρκαγιά στα νότια του Ρεθύμνου είναι ανεξέλεγκτη λόγω θυελλωδών ανέμων που εμποδίζουν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν.

Το μέτωπο της φωτιάς έχει φτάσει γρήγορα μέχρι τα παράλια και έχει προκαλέσει εκκενώσεις σε αρκετές περιοχές μέσω του 112.

Οι συνεχείς αλλαγές στη φορά των ανέμων αυξάνουν τον κίνδυνο εγκλωβισμού και απαιτούν αυστηρή τήρηση των οδηγιών εκκένωσης.

Οι κάτοικοι της Τριόπετρας, Κρύας Βρύσης, Σαχτουρίων, Αγίου Παύλου και Αγίου Γεωργίου καλούνται να εκκενώσουν προς συγκεκριμένους ασφαλείς προορισμούς. Snapshot powered by AI

«Η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη», τονίζει για το πύρινο μέτωπο που μαίνεται στα νότια του Ρεθύμνου, ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης.

Σύμφωνα με όσα είπε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος της περιοχής στην οποία έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά, λόγω των θυελλωδών ανέμων δεν μπορούν να επιχειρήσουν εναέρια μέσα, τα οποία έχουν σταλεί στο σημείο ήδη δύο φορές, αλλά λόγω των αναταράξεων γύρισαν πίσω.

Αναφερόμενος στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά, ο δήμαρχος έκανε λόγο για δύο ανθρώπους που έπεσαν στο καθήκον, ερχόμενοι «στην περιοχή μας για να βοηθήσουν».

Ο κ. Ταταράκης ανέφερε ότι η φωτιά καίει στη νότια πλευρά του Δήμου Αγίου Βασιλείου και για τον λόγο αυτό ήδη έχει σταλεί 112 για εκκένωση σε αρκετές περιοχές και οικισμούς. «Το μέτωπο της φωτιάς είναι τεράστιο», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι έφτασε μέχρι τα παράλια σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι, όχι απλά δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, αλλά αλλάζουν συνεχώς και τη φορά της πυρκαγιάς, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στον εγκλωβισμό ανθρώπων και για τον λόγο αυτό καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών για την εκκένωση.

Ο δήμαρχος ανέφερε επιπλέον ότι δίνονται σαφείς οδηγίες και για τον τρόπο διαφυγής και ειδικότερα:

όσοι βρίσκονται στην Τριόπετρα καλούνται να εκκενώσουν προς Κεραμέ

όσοι βρίσκονται στην Κρύα Βρύση καλούνται να εκκενώσουν προς Ρέθυμνο

όσοι βρίσκονται στα Σαχτούρια, στον Άγιο Παύλο και στον Άγιο Γεώργιο καλούνται να εκκενώσουν προς Αγία Γαλήνη.

Τα μηνύματα των αρχών

Στις 17:22 το 112 έστειλε SMS στους κατοίκους της Τριόπετρα για εκκένωση προς τον Κεραμέ.

Στις 15:38 εστάλη SMS από το 112 για εκκένωση της Κρύας Βρύσης προς την παραλία Ρεθύμνου.

Στις 15:44 εστάλη SMS από το 112 για εκκένωση των οικισμών Σακτούρια kai Μέλαμπες προς την Αγία Γαλήνη.

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