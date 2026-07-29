Δορυφορική εικόνα της μεταφοράς καπνού από τις πυρκαγιές σε Κρήτη και Τουρκία

Δορυφορική αποτύπωση του καπνού από την πυρκαγιά στην Κρήτη και της μεταφοράς καπνού προς την Ελλάδα από πυρκαγιές στην Τουρκία

Δέσποινα Σοφιανίδου

Δορυφορική εικόνα της μεταφοράς καπνού από τις πυρκαγιές σε Κρήτη και Τουρκία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου προκάλεσε τον θάνατο δύο πυροσβεστών και συνεχίζει να καταστρέφει την περιοχή.
  • Ο καπνός από την πυρκαγιά στην Κρήτη μεταφέρθηκε περίπου 100 χιλιόμετρα νότια, σύμφωνα με δορυφορική αποτύπωση του Meteosat-12.
  • Οκτώ μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν τις υψηλότερες ριπές ανέμου έως τις 17:30 της 29ης Ιουλίου 2026 στην περιοχή της Κρήτης.
  • Πυρκαγιές στην Τουρκία την ίδια ώρα δημιούργησαν καπνό που μεταφέρθηκε στο Αιγαίο και επηρέασε ελληνικά νησιά όπως τη Λέσβο, τη Χίο, τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
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Η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και κόστισε ήδη τη ζωή σε δύο πυροσβέστες, συνεχίζει το καταστροφικό έργο της.

Σε δορυφορική αποτύπωση που ανέλυσε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT, φαίνεται ο καπνός και η κατά προσέγγιση θέση της εστίας.

Το πλούμιο του καπνού ακολούθησε πορεία προς τα νότια, οδηγούμενο από τους επικρατούντες ανέμους, έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 100 km.

Στη δορυφορική εικόνα εστιασμένη στην Κρήτη, καταγράφονται επίσης πίνακας με τους 8 μετεωρολογικούς σταθμούς που κατέγραψαν τις υψηλότερες ριπές ανέμου, σε km/h, έως τις 17:30 ώρα Ελλάδας.

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Σχήμα 2. Δορυφορική εικόνα του καπνού από την πυρκαγιά στην Κρήτη και πίνακας των 8 σταθμών με τις υψηλότερρες ριπές ανέμου έως τις 17:30 στις 29/07/2026.

Την ίδια χρονική στιγμή, πολλαπλές πυρκαγιές βρίσκονταν σε εξέλιξη στην Τουρκία, επίσης ορατές στη δορυφορική εικόνα.

Ο καπνός από τις πυρκαγιές αυτές μεταφέρθηκε προς το Αιγαίο, φτάνοντας σε ελληνικά νησιά και συγκεκριμένα στη Λέσβο, στη Χίο, στη Ρόδο και στο Καστελόριζο.

kapnoskriti1.jpg

Δορυφορική εικόνα του καπνού από τις πυρκαγιές σε Κρήτη και Τουρκία από τον Meteosat-12 στις 29/07/2026 17:30.

Meteo

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