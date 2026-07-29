Οδύσσεια: Όταν οι Έλληνες μαθητές διαβάζουν το πρωτότυπο, ο υπόλοιπος κόσμος βλέπει την ταινία

Βίντεο του Associated Press για την Οδύσσεια στα ελληνικά σχολεία

Δέσποινα Σοφιανίδου

Οδύσσεια: Όταν οι Έλληνες μαθητές διαβάζουν το πρωτότυπο, ο υπόλοιπος κόσμος βλέπει την ταινία
ΠΑΙΔΕΙΑ
2'
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  • Στα ελληνικά σχολεία, οι μαθητές μελετούν την Οδύσσεια στίχο προς στίχο από την Α' Γυμνασίου, ενώ η Ιλιάδα διδάσκεται στη Β' Γυμνασίου.
  • Η Οδύσσεια αποτελεί για τους Έλληνες έναν εθνικό θησαυρό και ξεκινά να γνωρίζεται από την παιδική ηλικία μέσω παραμυθιών και θεατρικών παραστάσεων.
  • Στη σχολική αίθουσα, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την αρχαία ελληνική γλώσσα, που είναι η βάση της νεοελληνικής, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις λόγω των απαιτήσεων του μαθήματος.
  • Οι μαθητές κατανοούν το νόημα των επιλογών του Οδυσσέα και συμμετέχουν σε μια εκπαιδευτική παράδοση χιλιετιών με μαθήματα που θα τους συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή.
  • Το διεθνές ενδιαφέρον για την Οδύσσεια του Κρις Νόλαν αναδεικνύει άγνωστες πτυχές της ελληνικής καθημερινότητας και της εκπαίδευσης που συνδέονται με το ομηρικό έπος.
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Η κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Κρις Νόλαν, προσέλκυσε ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον από τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία τα οποία ανακαλύπτουν σταδιακά άγνωστες για τον υπόλοιπο κόσμο πτυχές της ελληνικής καθημερινότητας, που συνδέονται όμως με το ομηρικό έπος.

Σε ένα βίντεο του Associated Press, η σύνδεση αυτή τη φορά έχει να κάνει με το κομμάτι της εκπαίδευσης.

Στην Ελλάδα, το μάθημα των αρχαίων ελληνικών ξεκινάει στο Γυμνάσιο, αλλά τα παιδιά έχουν ήδη βάλει τις βάσεις από το δημοτικό, γνωρίζοντας τα ομηρικά έπη.

Στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, οι μαθητές μελετούν τα έπη του Ομήρου στίχο προς στίχο. Στην Α' Γυμνασίου την Οδύσσεια και στη Β' την Ιλιάδα. Στην Γ' ξεχωριστά την Ελένη.

Μπορεί, όπως σημειώνει η παρουσιάστρια του βίντεο στα μάτια του υπόλοιπου κόσμου η Οδύσσεια να είναι μία επική περιπέτεια, αλλά για τους Έλληνες είναι ένας πολύτιμος εθνικός θησαυρός, και για τους μαθητές, απλά άλλο ένα μάθημα.

Όπως εξηγεί, η ανταποκρίτρια στην Αθήνα το ταξίδι στην Οδύσσεια ξεκινάει πολύ νωρίς για τους Έλληνες, από την παιδική τους ηλικία, είτε με τη μορφή παραμυθιών πριν κοιμηθούν, είτε μέσα από θεατρικές παραστάσεις και όπως είναι φυσικό, όταν φτάσουν στο σημείο να διδαχθούν το ομηρικό έπος, δεν υπάρχει κάτι που να μην γνωρίζουν. Ο Κύκλωπας ηττήθηκε, οι Σειρήνες απέτυχαν και ο Οδυσσέας κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του στην Ιθάκη και τη σύζυγό του Πηνελόπη, που τον περίμενε υπομονετικά για χρόνια.

Ωστόσο όπως επισημαίνεται, στη σχολική αίθουσα οι μαθητές έρχονται πλέον σε επαφή με την αρχαία ελληνική γλώσσα, που αποτελεί τη βάση της νεοελληνικής, και κάπου εκεί αρχίζουν και οι αντιδράσεις για τα τεστ, τις εργασίες και όλα όσα φέρνει ένα εξεταζόμενο μάθημα στο σχολείο.

Όμως, οι Έλληνες μαθητές γνωρίζουν ότι όσο ο Ματ Ντέιμον παλεύει με θηρία, εκείνοι αποτελούν μέρος μιας τελετουργίας χιλιετιών με μαθήματα που θα κουβαλούν μαζί τους για μία ζωή.

Τα παιδιά που συμμετέχουν στο βίντεο μιλούν για το νόημα των επιλογών του πολυμήχανου Οδυσσέα, όπου όλα είναι δυνατά, αρκεί να το πιστεύεις...

https://www.instagram.com/reel/Da3QCWbmQF_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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