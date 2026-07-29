Μητσοτάκης: Δεν θα παραστεί στην τελετή στο Μουσείο Αρχαίας Αγοράς λόγω της τραγωδίας στο Ρέθυμνο

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ακύρωσε την παρουσία του στην τελετή απόδοσης έργου στο Μουσείο Αρχαίας Αγοράς.

Η ακύρωση οφείλεται στην τραγωδία με δύο νεκρούς πυροσβέστες στην Κρήτη.

Οι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα παραστεί στην απογευματινή τελετή απόδοσης του έργου στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο λόγος της ακύρωσης της παρουσίας του πρωθυπουργού είναι η τραγωδία που σημειώθηκε στην Κρήτη με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση.

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