Το Σόι σου: Η ανακοίνωση για τη νέα σεζόν και οι πρώτες φωτογραφίες

Snapshot Η σειρά «Το Σόι σου» του ALPHA θα επιστρέψει το φθινόπωρο με νέα επεισόδια.

Η κωμωδία συνεχίζει να απεικονίζει τη ζωή δύο οικογενειών, των Χαμπέων και των Τριαντάφυλλων, με πολλές κωμικές καταστάσεις.

Στα νέα επεισόδια περιλαμβάνονται οικογενειακά τραπέζια, απρόβλεπτες καταστάσεις και χαρακτήρες όπως οι δύο Βαγγέληδες, η Αλεξάνδρα, η Αφρούλα, η Φωτούλα και η Μπέλα.

Ο κύριος καστ περιλαμβάνει γνωστούς ηθοποιούς όπως η Μίρκα Παπακωνσταντίνου, ο Παύλος Ορκόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου.

Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα δείχνουν ότι η παραγωγή προχωρά ομαλά και υπόσχεται διασκεδαστικές και οικογενειακές περιπέτειες. Snapshot powered by AI

Η μεγάλη επιτυχία της σεζόν, που ολοκληρώθηκε, ήταν το «Σόι σου» του ALPHA. Η κωμωδία θα επιστρέψει με νέα επεισόδια το φθινόπωρο και οι Χαμπέοι με τους Τριαντάφυλλους θα κερδίσουν ξανά τους τηλεθεατές.

Το κανάλι έδωσε στη δημοσιότητα και τις πρώτες φωτογραφίες, ενώ στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Όταν δύο σόγια γίνονται ένα, η καθημερινότητα μετατρέπεται σε μια ξεκαρδιστική κωμωδία. Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι είναι η ζωντανή απόδειξη!

Μαλώνουν, παρεξηγούνται, μονιάζουν και αγαπιούνται, όλα σε υπερθετικό βαθμό! Στα ολοκαίνουργια επεισόδια, οι λατρεμένοι χαρακτήρες υπόσχονται άφθονο γέλιο και μοναδικές τηλεοπτικές βραδιές. Τα πρώτα φωτογραφικά στιγμιότυπα από τα γυρίσματα, μαρτυρούν ότι όλα κυλούν απολύτως… φυσιολογικά στα δύο σόγια!

Οι δυο Βαγγέληδες, παππούς κι εγγονός, συνεχίζουν τις «συνομωσίες» τους. Η απολαυστική Αλεξάνδρα σε τρελά κέφια. Αφρούλα και Φωτούλα κάνουν ξανά και ξανά την εμφάνισή τους δημιουργώντας νέες καταστροφές. Τα απερίγραπτα μπλεξίματα της Μπέλας.

Οι Ζουζουνέλς σε κάποιου είδους ετοιμασίες. Τα οικογενειακά τραπέζια που δε σταματούν ποτέ και ξεχειλίζουν αγάπη. …και αυτά είναι μόνο μια μικρή γεύση! Το πιο αγαπημένο Σόι της ελληνικής τηλεόρασης δίνει ξανά ραντεβού το φθινόπωρο, με νέες ακόμη πιο τρελές, αγαπησιάρικες, οικογενειακές περιπέτειες».

Πρωταγωνιστούν οι Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα.