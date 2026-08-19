ΑΕΝΑΟΝ: Το μεγάλο «πράσινο φως» για το πάρκο στον Φαληρικό Όρμο - Πότε ξεκινούν τα έργα

Νίκος Χαρδαλιάς: «Το όνειρο 40 χρόνων δεν είναι πια όνειρο. Είναι έργο και ξεκινά»  

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

ΑΕΝΑΟΝ: Το μεγάλο «πράσινο φως» για το πάρκο στον Φαληρικό Όρμο - Πότε ξεκινούν τα έργα
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Ελεγκτικό Συνέδριο έδωσε το τελικό «πράσινο φως» για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο.
  • Η σύμβαση του έργου θα υπογραφεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2026, με την έναρξη κατασκευαστικών εργασιών τον Ιανουάριο του 2027.
  • Το πάρκο θα καλύπτει έκταση 741 στρεμμάτων και θα περιλαμβάνει χώρους πρασίνου, διαδρομές πεζοπορίας και ποδηλασίας, καθώς και υποδομές αθλητισμού και αναψυχής.
  • Το έργο χρηματοδοτείται με 370 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από εκτεταμένες διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχους τεσσάρων θεσμικών οργάνων.
  • Τα εγκαίνια του πάρκου «ΑΕΝΑΟΝ» προβλέπεται να γίνουν το β’ εξάμηνο του 2029, σηματοδοτώντας μια από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις στην Αττική.
Snapshot powered by AI

Το τελικό «πράσινο φως» για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο έδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο, ανοίγοντας οριστικά και αμετάκλητα τον δρόμο για την έναρξη υλοποίησης μιας από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Αττική.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι η σύμβαση του έργου θα υπογραφεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2026.

«Το έργο προχωρά πλέον οριστικά και αμετάκλητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι η Περιφερειακή Αρχή είχε δεσμευτεί για την υπογραφή της σύμβασης το φθινόπωρο του 2026.

«Στις 2 Σεπτεμβρίου, τη δεύτερη μόλις ημέρα του φθινοπώρου, υπογράφουμε τη σύμβαση για τη δημιουργία του μεγαλύτερου Ανοιχτού Πάρκου της Μεσογείου. Είχαμε δεσμευτεί ότι το φθινόπωρο του 2026 θα έχουμε σύμβαση έργου. Και θα την έχουμε από τη δεύτερη ημέρα του. Γιατί ό,τι λέμε, το κάνουμε», σημείωσε.

Από τα όρια της απένταξης στην εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

Στην ανάρτησή του, ο κ. Χαρδαλιάς κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη διαδρομή που προηγήθηκε, επισημαίνοντας ότι τον Ιανουάριο του 2024 η σημερινή Περιφερειακή Αρχή παρέλαβε το έργο «στα όρια της απένταξης».

Όπως τονίζει, ακολούθησε η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Περιφέρειας απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων και η εξασφάλιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησης ύψους 370 εκατ. ευρώ.

Στα τέλη Νοεμβρίου του 2024, κατά τη δημόσια παρουσίαση του «ΑΕΝΑΟΝ», η Περιφέρεια είχε δεσμευτεί ότι μέσα σε 24 μήνες θα είχε φτάσει στην υπογραφή της σύμβασης κατασκευής. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, ολοκληρώνεται τελικά σε 21 μήνες.

Στο διάστημα αυτό ολοκληρώθηκαν 11 διαφορετικές μελέτες, εξασφαλίστηκαν δεκάδες αναγκαίες αδειοδοτήσεις, συντάχθηκαν τα τεύχη και οι όροι δημοπράτησης και πραγματοποιήθηκε διεθνής διαγωνισμός, ενώ αντιμετωπίστηκαν οι ενστάσεις και οι προσφυγές που κατατέθηκαν.

Παράλληλα, η διαδικασία πέρασε από τον έλεγχο τεσσάρων διαφορετικών θεσμών και ελεγκτικών μηχανισμών: της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, στο τελικό στάδιο, του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

«Τώρα, λοιπόν, ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Ένα όνειρο 40 χρόνων αρχίζει να παίρνει μορφή», αναφέρει ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Ένα πάρκο 741 στρεμμάτων που επανασυνδέει την πόλη με τη θάλασσα

Το «ΑΕΝΑΟΝ» αποτελεί τη μεγάλη παρέμβαση ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, σε μια συνολική έκταση 741 στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα, με κεντρικό στοιχείο το πράσινο και στόχο την απόδοση ενός μεγάλου τμήματος του παραλιακού μετώπου στους πολίτες.

Ο σχεδιασμός προβλέπει χιλιάδες νέα δέντρα, εκτεταμένους χώρους πρασίνου, διαδρομές περιπάτου και ποδηλάτου, καθώς και υποδομές αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής. Πρόκειται για έναν ανοιχτό και πλήρως προσβάσιμο δημόσιο χώρο, με βασική φιλοσοφία την επανασύνδεση της πόλης με τη θάλασσα και τη δημιουργία ενός νέου μητροπολιτικού τοπόσημου στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής.

Το χρονοδιάγραμμα μέχρι τα εγκαίνια του 2029

Μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής προβλέπει συγκεκριμένα ορόσημα:

• 2 Σεπτεμβρίου 2026: υπογραφή της σύμβασης

• Νοέμβριος 2026: εγκατάσταση εργοταξίου

• Μέσα Δεκεμβρίου 2026: ολοκλήρωση των μελετών εφαρμογής

.• Ιανουάριος 2027: έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών

• Β΄ εξάμηνο 2029: ολοκλήρωση και εγκαίνια του «ΑΕΝΑΟΝ»

Το έργο έχει ενταχθεί από την Περιφερειακή Αρχή στον συνολικό σχεδιασμό των 350+1 έργων και παρεμβάσεων για τα οποία έχει δεσμευτεί απέναντι στους πολίτες της Αττικής, με το «ΑΕΝΑΟΝ» να αποτελεί συμβολικά και ουσιαστικά το «+1», ως το εμβληματικό έργο του προγράμματος.

«Είναι ένα έργο που υπερβαίνει τα όρια μιας μεγάλης αστικής ανάπλασης και συμβολίζει την Αττική που θέλουμε να δημιουργήσουμε για τα παιδιά μας», σημειώνει ο Νίκος Χαρδαλιάς και καταλήγει:

«Το όνειρο 40 χρόνων δεν είναι πια όνειρο. Είναι έργο. Και ξεκινά. Οριστικά. Αμετάκλητα. Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και καθαρό χρονοδιάγραμμα. Ό,τι λέμε, το κάνουμε».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:37ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυροί δεσμοί: Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Χούπη στο Ισραήλ

11:23LIFESTYLE

Ρόμπιν Γουίλιαμς: Τα παιδιά του επαναφέρουν το Instagram του - «Ξέρουμε ότι είναι λίγο παράξενο»

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Δέκα νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές - Χιλιάδες εκκενώσεις κατοίκων

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός 43χρονος σε τροχαίο

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Διαψεύδει τον Νετανιάχου για τη Συρία - «Θέλει να νομιμοποιήσει τις παράνομες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές»

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αιτήσεις ακυρώσεων κατατέθηκαν κατά αδειών επτά ιδιωτικών πανεπιστημίων

11:08ΥΓΕΙΑ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν κρυφό παράγοντα για την υψηλή αρτηριακή πίεση – Και μια πιθανή λύση

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Νέα στοιχεία για την αυτοκτονία γνωστής Ινδής ηθοποιού - Κατηγορούνται ο σύζυγος και η πεθερά της - «Νιώθω να ασφυκτιώ»

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Χέιντεν Πανετιέρ: Το οδυνηρό ατύχημα με τη ζέβρα που στοίχειωνε τη σταρ για πάνω από 20 χρόνια

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Γιατί συνετρίβη το ελικόπτερο; Τα τελευταία δευτερόλεπτα στο πιλοτήριο και η κρίσιμη μαρτυρία

10:55WHAT THE FACT

Τσακώθηκαν για ένα πάρτι και σήκωσε τοίχο 4 μέτρων για να εκδικηθεί τον γείτονά του

10:52WHAT THE FACT

Οι «άγγελοι» των εντόμων λύνουν ένα μυστήριο 100 ετών

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί και αιολικά πάρκα: Όχι σε δάση, τοπία φυσικού κάλλους, περιοχές χωρίς δρόμους

10:48LIFESTYLE

Ειρήνη Παπαδοπούλου: Η εμφάνιση στα Ματογιάννια που τράβηξε τα βλέμματα -Το νέο της λουκ

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Καμίλα: Τι αποκάλυψε για την περίοδο που έμαθε ότι ο βασιλιάς Κάρολος νοσεί με καρκίνο

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Η Σχοινούσα «χάθηκε» μέσα στην ομίχλη – Εντυπωσιακές εικόνες του Newsbomb

10:30ΥΓΕΙΑ

Επιληπτική «κρίση απουσίας»: Τι συνέβη στον Τζαμάλ Μουσιάλα στο γήπεδο

10:22ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικά πλάνα: Μασκοφόρος «Τσάκι» τρομοκρατεί τους δρόμους της Φιλαδέλφειας - «Είσαι έτοιμη να πεθάνεις;»

10:21WHAT THE FACT

Απάτη με αναπάντητες κλήσεις από το εξωτερικό: Οι διεθνείς κωδικοί που «φουσκώνουν» τους λογαριασμού

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις σε Τρίκαλα και Κάρυστο για πυρκαγιές από πρόθεση και αμέλεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή είναι η μέρα που θα ξεκινήσει ο καύσωνας - Θερμή «εισβολή» από την Αφρική

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Botox από λαγοκέφαλο; Πώς το τοξικό ψάρι έγινε ανάρπαστο στα κέντρα ομορφιάς

08:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι περιέχει πλέον το μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού αν μείνει στο ζεστό αυτοκίνητο όλη μέρα

07:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για νέα 40άρια - «Αυτή η ζέστη θα μας κουράσει»

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Ο καβγάς σε beach bar που κατέληξε σε δολοφονία – Η κινηματογραφική σύλληψη του 29χρονου στο πορτμπαγκάζ

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Ολέθριο λάθος: Παντρεμένος χαρίζει δώρο που κέρδισε σε συνάδελφό του - Η γυναίκα του καταφτάνει με άγριες διαθέσεις 

09:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολικές εκδρομές: Οι επτά αλλαγές που έρχονται με το πρώτο κουδούνι από τον Σεπτέμβρη

10:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Γουόκαπ: «Είπες την απαγορευμένη λέξη»

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Μάρτυρας – «φωτιά» καταθέτει στη δικαστική μάχη της Meta - «Σχεδίασαν σκόπιμα likes και notifications για να είναι εθιστικά» 

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Σκότωσε τη σύζυγό του με ηλεκτροπληξία στα γεννητικά όργανα για ένα οικόπεδο

05:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για τα παιδιά: Συμπληρωματικές πληρωμές έως τις 31 Αυγούστου

10:30ΥΓΕΙΑ

Επιληπτική «κρίση απουσίας»: Τι συνέβη στον Τζαμάλ Μουσιάλα στο γήπεδο

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Φίδια στην πολιτική: Όταν ζώα επιτίθενται στους πολιτικούς - Η περίπτωση της ευρωβουλευτή

10:21WHAT THE FACT

Απάτη με αναπάντητες κλήσεις από το εξωτερικό: Οι διεθνείς κωδικοί που «φουσκώνουν» τους λογαριασμού

10:22ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικά πλάνα: Μασκοφόρος «Τσάκι» τρομοκρατεί τους δρόμους της Φιλαδέλφειας - «Είσαι έτοιμη να πεθάνεις;»

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε θα καταβληθούν - Αναλυτικά οι ημερομηνίες

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά ΜΜΕ: Σε αδιέξοδο η Άγκυρα στην προσπάθειά της να πωλήσει τους S-400 και να πάρει τα F-35

09:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: «Οι τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας είναι σαφώς επιθετικές» - Τι είπε για την μεταφορά μεταναστών σε χώρα της Αφρικής

05:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί και αιολικά πάρκα: Όχι σε δάση, τοπία φυσικού κάλλους, περιοχές χωρίς δρόμους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ