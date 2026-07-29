Έγκλημα στη Σύρο: Μαρτυρία- κλειδί για τον θάνατο της διασώστριας-Σε κατ΄οίκον περιορισμό ο 42χρονος

Στα 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα που παρέμεινε μέσα στο σπίτι του ζευγαριού η διασωστρια εστιάζουν οι αρχές

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Έγκλημα στη Σύρο: Μαρτυρία- κλειδί για τον θάνατο της διασώστριας-Σε κατ΄οίκον περιορισμό ο 42χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 42χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της διασώστριας τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό μετά από διχογνωμία ανακρίτριας και εισαγγελέα.
  • Η 30χρονη σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα.
  • Η έρευνα επικεντρώνεται στα 7 δευτερόλεπτα που η διασώστρια βρισκόταν μέσα στο σπίτι, όπου πιθανόν δέχτηκε το μοιραίο χτύπημα.
  • Μαρτυρία περιγράφει τον δράστη να ακινητοποιεί τη διασώστρια και να του ζητά βοήθεια να του πάρει το μαχαίρι, ενώ βρέθηκε και δεύτερο μαχαίρι κοντά σε σπασμένη γλάστρα.
  • Η δικηγόρος της οικογένειας της διασώστριας θεωρεί ότι το μοιραίο χτύπημα ήταν επιθετικό και πιθανόν συνέβη εκτός κατοικίας, ενώ αναμένονται εργαστηριακά αποτελέσματα και άρση απορρήτου κινητών για περαιτέρω στοιχεία.
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Το συμβούλιο πλημμελειοδικών Σύρου αναμένεται να αποφασίσει τελικώς για την ποινική μεταχείριση στον 42χρονο στην υπόθεση δολοφονίας της διασώστριας, καθώς χθες έπειτα από την απολογία του και τη διχογνωμία που προέκυψε ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα ελήφθη απόφαση να τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το βράδυ της Τρίτης, η 30χρονη σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την εμφάνιση κάθε 1η του μηνός στο ΑΤ της περιοχής της.

Οι Αρχές εστιάζουν την έρευνα τους σε όσα έγιναν μέσα στο μοιραίο σπίτι

Στα 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα που παρέμεινε μέσα στο σπίτι του ζευγαριού η διασωστρια εστιάζουν οι αρχές. Το ζητούμενο είναι αν η διασώστρια δέχτηκε το μοιραίο χτύπημα σε αυτό το χρονικό διάστημα που παρέμεινε εντός του διαμερίσματος.

Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, χθες πραγματοποιήθηκε εκ νέου αυτοψία στο σπίτι του ζευγαριού. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, παρόντες ήταν και οι δύο κατηγορούμενοι, παρουσία των δικηγόρων τους.

Μαρτυρία - κλειδί για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο

Στο μεταξύ μια μαρτυρία - κλειδί έφερε στο φως της δημοσιότητας ο ΑΝΤ1. Πρόκειται για την περιγραφή του ανθρώπου που βρέθηκε δίπλα στην γυναίκα, την στιγμή που εξέπνευσε, ενώ ήταν ακινητοποιημένη στο έδαφος από τον κατηγορούμενο για τον θάνατο της.

Ο ANT1 αποκαλύπτει τι είπε στις αρχές ο άνθρωπος που έτρεξε πίσω από το δράστη όταν άκουσε τη σύντροφό του να ζητάει βοήθεια:

«Είδα τον άνδρα να βρίσκεται πάνω από ένα άτομο, με καλυμμένα χαρακτηριστικά. Τον είχε σαν κεφαλοκλείδωμα και κρατούσε το χέρι σε απόσταση γιατί το άτομο το οποίο ήταν ακινητοποιημένο, κρατούσε ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι. Μόλις με είδε μου ζήτησε κατευθείαν να πάρω το μαχαίρι από το χέρι του. Μου έλεγε συνέχεια "βοήθησέ με σε παρακαλώ και πάρε το μαχαίρι από το χέρι". Έπιασα το χέρι του με τα δύο τα δικά μου και προσπαθούσα να το πάρω ανοίγοντας τα δάκτυλά του. Δεν μπορούσα να τα ανοίξω και προσπάθησα ακόμη περισσότερο. Παρατήρησα ότι το άτομο βρισκόταν σε υπερβολική διέγερση και δεν λύγιζε με τίποτα. Με μεγάλη προσπάθεια κατάφερα και το απομάκρυνα. Ο δράστης μου είπε να πάρω αμέσως την αστυνομία γιατί το άτομο αυτό λίγο πριν μπήκε μέσα για να τους κλέψει. Όταν αντιληφθήκαμε ότι σιγά σιγά χάνει τις αισθήσεις του, μου ζήτησε να καλέσουμε γρήγορα και το ασθενοφόρο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος που έσπευσε να βοηθήσει, είπε στους αστυνομικούς ότι είδε ένα δεύτερο μικρό πράσινο μαχαίρι δίπλα σε μια σπασμένη γλάστρα.

Μετά το βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας η δικηγόρος της οικογένειας της διασώστριας υποστηρίζει, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ότι πρόκειται για ένα επιθετικό χτύπημα. «Είναι λοιπόν πολύ πιθανότερο, καταδιώκοντάς την με αυτό το μαχαίρι και ενώ δεν βρίσκεται πια σε άμυνα, αλλά της επιτίθεται εκείνος, να της καταφέρνει το μοιραίο χτύπημα με αυτό εκτός της κατοικίας, πενήντα με εβδομήντα μέτρα από αυτήν. Ένα τέτοιο χτύπημα σε καμία περίπτωση δεν είναι αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό».

Φως στα αίτια της τραγωδίας, αναμένεται να ρίξουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα όσο και οι συνομιλίες από την άρση απορρήτου των κινητών τους τηλεφώνων.

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