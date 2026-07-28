Σύρος: Κηδεύτηκε η 41χρονη διασώστρια - Απολογούνται ο 42χρονος και η σύζυγός του

Η κηδεία της τελέστηκε στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Ερμούπολης - Η απώλειά της έχει προκαλέσει συγκίνηση στην τοπική κοινωνία

Σύρος: Κηδεύτηκε η 41χρονη διασώστρια - Απολογούνται ο 42χρονος και η σύζυγός του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο έχασε τη ζωή της από μαχαιριά στον θώρακα που της κατάφερε ο 42χρονος δράστης.
  • Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ερμουπόλεως και η ταφή έγινε στο τοπικό κοιμητήριο.
  • Οι Αρχές πραγματοποίησαν νέα αναπαράσταση του εγκλήματος παρουσία αστυνομικών και δικαστικών αρχών.
  • Η αναπαράσταση καθυστέρησε τη μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων στα δικαστήρια για την απολογία τους.
  • Οι Αρχές προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τις λεπτομέρειες του επεισοδίου πριν τον θανάσιμο τραυματισμό της διασώστριας.
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Το τελευταίο «αντίο» είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στην 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία έπεσε νεκρή από τη μαχαιριά που της κατάφερε ο 42χρονος, κατά τη διάρκεια επεισοδίου που έλαβε χώρα την Πέμπτη (23/7) στη Σύρο.

Κηδεια Συρος

Το τελευταίο «αντίο» της είπαν ο σύζυγός της τον οποίο συνόδευσαν τα δύο ανήλικα παιδιά της, το κοριτσάκι της ντυμένο στα λευκά ενώ το αγοράκι ντυμένο στα μαύρα, οι γονείς της, καθώς και οι υπόλοιποι συγγενείς και φίλοι.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ερμουπόλεως και ακολούθησε η ταφή στο κοιμητήριο.

Κηδεια Συρος

Η γυναικα έπεσε νεκρή από τη μαχαιριά που δέχτηκε από πίσω στον θώρακα, με αποτέλεσμα να τρυπήσει ο πνεύμονάς της. Λίγο μετά την καταδίωξη από τον 42χρονο, η διασώστρια κατέρρευσε και τελικά άφησε την τελευταία της πνοή.

Κηδεια Συρος

Παράλληλα οι Αρχές έθεσαν το ζευγάρι σε νέα αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος παρουσία των αρμόδιων αστυνομικών και δικαστικών Αρχών.

Η νέα αυτή διαδικασία καθυστέρησε τη μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων στα δικαστήρια, που ήταν προγραμματισμένη για τις 12:00, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή, μετά την προθεσμία που είχαν λάβει για σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου.

Οι Αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν κρίσιμες λεπτομέρειες σχετικά με όσα διαδραματίστηκαν μέσα και έξω από την κατοικία, πριν από τον θανάσιμο τραυματισμό της 41χρονης.

Κηδεια Συρος

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