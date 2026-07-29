Δήμος Αθηναίων: Ομόφωνη στήριξη στους κατοίκους της Κυψέλης για τις ζημιές από τον μετροπόντικα

Τι αποφασίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας

Παναγιώτης Βελισσάρης

Δήμος Αθηναίων: Ομόφωνη στήριξη στους κατοίκους της Κυψέλης για τις ζημιές από τον μετροπόντικα
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει τους κατοίκους της Κυψέλης που υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες κατασκευής του Μετρό.
  • Θα υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων και ενός νομικού συμβούλου με κάλυψη του οικονομικού κόστους από τις δημοτικές υπηρεσίες.
  • Ζητείται επίσημη πρόσβαση στη μελέτη και τα δεδομένα του έργου από την κυβέρνηση και την εταιρεία «Ελληνικό Μετρό» για αξιολόγηση από ειδικούς.
  • Η «Ελληνικό Μετρό» καλείται να προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα της περιοχής.
  • Ο Δήμος Αθηναίων θα παρακολουθεί στενά την υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας και θα στηρίζει τους κατοίκους σε κάθε ανάγκη.
Snapshot powered by AI

Τη στήριξη του Δήμου Αθηναίων στους κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες κατασκευής του Μετρό, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του δημάρχου Χάρη Δούκα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: «κατά τη διάρκεια της σημερινής 29ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ελήφθη ομόφωνη απόφαση στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρωγμές από τις εργασίες κατασκευής του Μετρό».

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε:

  • «Να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου. Οι δημοτικές υπηρεσίες θα προχωρήσουν με όλες τις δέουσες διαδικασίες για να καλυφθεί το οικονομικό κόστος.
  • Να ζητηθεί επισήμως, με επιστολή προς την κυβέρνηση και την εταιρεία «Ελληνικό Μετρό», πρόσβαση στη μελέτη αλλά και τα δεδομένα με βάση τα οποία θα υπάρξουν και τα σχετικά συμπεράσματα ώστε να γίνει αξιολόγηση από εξειδικευμένους συνεργάτες.
  • Να προχωρήσει η «Ελληνικό Μετρό» σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα.
  • Να διενεργηθεί έλεγχος στατικής επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από το ΤΕΕ.
  • Ο Δήμος Αθηναίων θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας «Ελληνικό Μετρό». Στέκεται στο πλευρό των κατοίκων σε ό,τι χρειαστεί»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:00ΚΟΣΜΟΣ

Μυστηριώδης «φύλακας άγγελος»: Xτύπησε το κουδούνι, τους έσωσε από τη φωτιά και εξαφανίστηκε 

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Πολιτική Προστασία: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία χαρτογράφησης περιοχών που επλήγησαν από τις φωτιές

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Εξαπλώνεται η φωτιά στη Βοιωτία - Η πυρκαγιά προσεγγίζει σπίτια στο Πόρτο Γερμενό

20:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Επίδαυρος: Ακυρώνεται η σημερινή παράσταση λόγω των πυρκαγιών

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κάρυστο: 112 για εκκένωση της Ανατολικής Επέκτασης

20:30ΕΥ ΖΗΝ

Αλόη βέρα για σάκχαρο, πέψη και δέρμα: Τι δείχνουν τα στοιχεία

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Voucher βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών: Τι αλλάζει φέτος – 4 ερωτοαπαντήσεις

20:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί - Πόσα χρήματα θα λάβετε

20:20ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Τεράστια μάχη με τις φλόγες σε 73 μέτωπα -Δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης οι ισχυροί άνεμοι - Δύσκολες οι πυρκαγιές σε Βοιωτία, Αργολίδα και Άρτα

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κυπαρίσσι Αταλάντης

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Μάχη με 5 φωτιές από τις 218 ξέσπασαν σε 3 ημέρες -  Σε κίνδυνο 10 επαρχίες

20:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απίστευτη ατάκα Κασεμίρο για Μέσι: «Είναι ο Θεός του ποδοσφαίρου»

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα και επί της Λεωφόρου Λαυρίου: Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική

19:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Συνελήφθη ελεγχόμενος για λαθρεμπόριο, μετά από απειλή σε ελεγκτές - «Θα στείλω τα πρωτοπαλίκαρα και θα ψάχνετε να βρείτε σπίτι»

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βοιωτία - Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας στο Newsbomb: «Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας»

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή Αετός Καρύστου, στην Εύβοια

19:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πολύ σοβαρός τραυματισμός για Παντελίδη, μπαίνει άμεσα στο χειρουργείο

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο Newsbomb: Η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό από ψηλά – Συγκλονιστικά πλάνα δείχνουν την έκταση του πύρινου μετώπου

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα: Η Ιταλία αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:08ΚΟΣΜΟΣ

Απόλυτο χάος στην Θέουτα: Μετανάστες εισβάλλουν σε σπίτια κατοίκων - Σοκαριστικές εικόνες από την απόβαση 49.000 ανθρώπων από το Μαρόκο - 19 νεκροί

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κάρυστο: 112 για εκκένωση της Ανατολικής Επέκτασης

20:20ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Τεράστια μάχη με τις φλόγες σε 73 μέτωπα -Δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης οι ισχυροί άνεμοι - Δύσκολες οι πυρκαγιές σε Βοιωτία, Αργολίδα και Άρτα

15:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξωτικοί παπαγάλοι Μακάο, 6 πλάκες χρυσού, κορμός από το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου: Τι βρέθηκε σε ελέγχους στα τελωνεία

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε το Super El Nino - Τι θα φέρει τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα

13:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση Λαγουβάρδου για τους ανέμους

13:01ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Οι επιστήμονες προειδοποιούν για «καλοκαίρι των καρχαριών» στις θάλασσες

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή Αετός Καρύστου, στην Εύβοια

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο Newsbomb: Η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό από ψηλά – Συγκλονιστικά πλάνα δείχνουν την έκταση του πύρινου μετώπου

19:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Συνελήφθη ελεγχόμενος για λαθρεμπόριο, μετά από απειλή σε ελεγκτές - «Θα στείλω τα πρωτοπαλίκαρα και θα ψάχνετε να βρείτε σπίτι»

17:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Μαρουσάκης: Θυελλώδεις καταβάτες άνεμοι και αύριο - Πότε θα περιοριστεί η ένταση 

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβελη: Το «πριν» και το «μετά» της καταστροφής στο φοινικόδασος – Από τον παράδεισο στις στάχτες

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο περιστατικό σε παραλία: Ξεβράστηκαν 7000.000 ευρώ - Πώς έφτασαν εκεί (video)

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέα φωτιά στον Ασπρόπυργο - Στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ποικίλο όρος: 112 για εκκένωση στο Άνω Δάσος Χαϊδαρίου και στην Αφαία

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα: Η Ιταλία αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα και επί της Λεωφόρου Λαυρίου: Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Έριξαν θαλασσινό νερό πάνω στους πάγους της Αρκτικής και το αποτέλεσμα εξέπληξε τους επιστήμονες

19:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πολύ σοβαρός τραυματισμός για Παντελίδη, μπαίνει άμεσα στο χειρουργείο

13:45ΕΥ ΖΗΝ

Η έρευνα του Χάρβαρντ που αναστάτωσε όσους τρώνε συχνά πατάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ