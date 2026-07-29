Δήμος Αθηναίων: Ομόφωνη στήριξη στους κατοίκους της Κυψέλης για τις ζημιές από τον μετροπόντικα

Snapshot Το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει τους κατοίκους της Κυψέλης που υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες κατασκευής του Μετρό.

Θα υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων και ενός νομικού συμβούλου με κάλυψη του οικονομικού κόστους από τις δημοτικές υπηρεσίες.

Ζητείται επίσημη πρόσβαση στη μελέτη και τα δεδομένα του έργου από την κυβέρνηση και την εταιρεία «Ελληνικό Μετρό» για αξιολόγηση από ειδικούς.

Η «Ελληνικό Μετρό» καλείται να προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα της περιοχής.

Ο Δήμος Αθηναίων θα παρακολουθεί στενά την υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας και θα στηρίζει τους κατοίκους σε κάθε ανάγκη. Snapshot powered by AI

Τη στήριξη του Δήμου Αθηναίων στους κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες κατασκευής του Μετρό, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του δημάρχου Χάρη Δούκα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: «κατά τη διάρκεια της σημερινής 29ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ελήφθη ομόφωνη απόφαση στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρωγμές από τις εργασίες κατασκευής του Μετρό».

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε:

«Να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου. Οι δημοτικές υπηρεσίες θα προχωρήσουν με όλες τις δέουσες διαδικασίες για να καλυφθεί το οικονομικό κόστος.

Να ζητηθεί επισήμως, με επιστολή προς την κυβέρνηση και την εταιρεία «Ελληνικό Μετρό», πρόσβαση στη μελέτη αλλά και τα δεδομένα με βάση τα οποία θα υπάρξουν και τα σχετικά συμπεράσματα ώστε να γίνει αξιολόγηση από εξειδικευμένους συνεργάτες.

Να προχωρήσει η «Ελληνικό Μετρό» σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα.

Να διενεργηθεί έλεγχος στατικής επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από το ΤΕΕ.

Ο Δήμος Αθηναίων θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας «Ελληνικό Μετρό». Στέκεται στο πλευρό των κατοίκων σε ό,τι χρειαστεί»

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