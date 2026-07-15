Σταμάτησε ο μετροπόντικας 200 μέτρα πριν την πλατεία της Κυψέλης -Ρωγμές και ζημιές σε πολυκατοικίες

Snapshot Ο μετροπόντικας σταμάτησε τη διάνοιξη της σήραγγας 200 μέτρα πριν την πλατεία της Κυψέλης λόγω εμφάνισης τριχοειδών ρωγμών σε τοιχοποιία κτιρίων.

Ειδικοί εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό διερευνούν τα αίτια πριν συνεχιστεί η διάνοιξη.

Οι ρωγμές δεν επηρεάζουν τον φέροντα οργανισμό των κτιρίων, αλλά αφορούν μόνο τοιχοποιία και σοβάδες.

Η επανεκκίνηση των εργασιών θα γίνει μόνο μετά την ολοκλήρωση των συμπερασμάτων των ειδικών.

Κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται και προγραμματίζουν παράσταση στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας. Snapshot powered by AI

Σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την πλατεία της Κυψέλης, εδώ και ένα μήνα, σταμάτησε ο μετροπόντικας τη διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4 Γαλάτσι - Ευαγγελισμός, καθώς εμφανίστηκαν τριχοειδείς ρωγμές στην τοιχοποιία κτιρίων της περιοχής.

Ειδικοί εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό βρίσκονται στην Ελλάδα και διερευνούν το ζήτημα, ενώ ο μετροπόντικας σταμάτησε τις εργασίες μόλις εμφανίστηκαν τα προβλήματα στα κτίρια, εδώ και περίπου ένα μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα ξεκινήσει την διάνοιξη της σήραγγας αν δεν ολοκληρωθούν τα συμπεράσματα των Ελλήνων και ξένων εμπειρογνωμόνων που έχουν ειδίκευση στα μηχανήματα TΒΜ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την «Ελληνικό Μετρό», τα προβλήματα με τις τριχοειδείς ρωγμές δεν αφορούν τον φέροντα οργανισμό κτιρίων παρά μόνο τοιχοποιία και σοβάδες. Οι ίδιες πηγές διευκρίνιζαν ότι σε κάθε περίπτωση οι ειδικοί της «Ελληνικό Μετρό» αλλά και της κατασκευάστριας κοινοπραξίας ερευνούν με προσοχή όλα τα δεδομένα πριν επανεκκινήσουν τα έργα.

Σημειώνεται ότι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται και σήμερα θα κάνουν παράσταση στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας.

Φωτογραφία από FB / Πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης

Διαβάστε επίσης