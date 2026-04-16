Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με την εκροή σχιστόλιθου

Yγρό τσιμέντο αναβλύζει από αυλή εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη, με αποτέλεσμα να έχει υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής και συγκεκριμένα στην οδό Σοφάδων, στην οδό Σκύρου καθώς και στην οδό Ευβοίας

Τέλος στο μυστήριο γύρω από τη διαρροή υλικού που παρατηρήθηκε στην περιοχή της Κυψέλης το απόγευμα της Τετάρτης δόθηκε από τις Αρχές και το «Ελληνικό Μετρό». Το περιστατικό τελικά αποδίδεται σε εργασίες διάνοιξης της Γραμμής 4 του Μετρό και συγκεκριμένα σε διαρροή αθηναϊκού σχιστόλιθου. Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, η κυκλοφορία είχε διακοπεί στην οδό Εύβοιας, από το ύψος της οδού Σπετσών, καθώς και στην οδό Στροφάδων, από το ύψος της οδού Σκύρου. Λίγο μετά τις 15:00 οι δρόμοι δόθηκαν στην κυκλοφορία. Όπως έγινε γνωστό, η διαρροή φέρεται να είχε ξεκινήσει ήδη από το μεσημέρι της Τετάρτης από το εργοτάξιο του Μετρό στην περιοχή.

Το υλικό που αναβλύζει, όπως εκτιμάται, είναι αθηναϊκός σχιστόλιθος – ένα πέτρωμα που, όταν έρχεται σε επαφή με νερό, υγροποιείται και αποτελεί βασικό γεωλογικό σχηματισμό κατά τη διάνοιξη των σηράγγων του Μετρό της Αθήνας. Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία για την απομάκρυνση του υλικού από το οδόστρωμα και την αποκατάσταση της περιοχής.

Από την πλευρά της, η «Ελληνικό Μετρό» διευκρινίζει ότι κατά τις εργασίες εκσκαφής με TBM (μετροπόντικα) για τη Γραμμή 4 γίνεται ελεγχόμενη έγχυση ειδικού αφρού με χημικά πρόσμικτα στο μέτωπο της εκσκαφής, ώστε να εξισορροπούνται οι εδαφικές πιέσεις και να προστατεύονται οι υπερκείμενες κατασκευές.

Όπως επισημαίνεται, με τη συγκεκριμένη μέθοδο έχει ήδη ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα καθίζησης η διάνοιξη του τμήματος Κατεχάκη – Ευαγγελισμός. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των εργασιών σημειώθηκε διαρροή του μείγματος μέσω παλαιού αγωγού αποχέτευσης, το οποίο κατέληξε σε αυλή εγκαταλελειμμένου κτιρίου και στη συνέχεια σε παρακείμενους δρόμους.

Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι το υλικό έχει ήδη απομακρυνθεί και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ασφάλειας ή μόνιμης περιβαλλοντικής ρύπανσης στην περιοχή.

