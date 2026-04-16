Κυψέλη: Γέμισε ο δρόμος αθηναϊκό σχιστόλιθο - Τι είναι το σπάνιο πέτρωμα

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Κυψέλη έπειτα από διαρροή υλικού και συγκεκριμένα αθηναϊκού σχιστόλιου, με αποτέλεσμα να τεθούν άμεσα σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Εύβοιας, από το ύψος της οδού Σπετσών, καθώς και στην οδό Στροφάδων, από το ύψος της οδού Σκύρου.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, η διαρροή είχε ξεκινήσει από το μεσημέρι της Τετάρτης από το εργοτάξιο του Μετρό που βρίσκεται στην περιοχή.

Το υλικό που αναβλύζει πιθανόν είναι Αθηναϊκός σχιστόλιθος είναι ένα πέτρωμα που αν έρθει σε επαφή με νερό υγροποιείται. Είναι το κύριο πέτρωμα στο οποίο γίνεται η διάνοιξη των σηράγγων του Μετρό της Αθήνας

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να απομακρυνθεί το υλικό από το οδόστρωμα, ενώ η Τροχαία ρυθμίζει την κυκλοφορία, καλώντας τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας.