Φωτιά στην Κυψέλη: Φορτηγάκι τυλίχτηκε στις φλόγες και έκαψε ακόμα 3 αυτοκίνητα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν ένα φορτηγάκι που ήταν σταθμευμένο στον δρόμο στην περιοχή της Κυψέλης ξαφνικά τυλίχθηκε στις φλόγες, με τους κατοίκους να βλέπουν τους καπνούς και να ειδοποιούν τις Αρχές.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά ακόμα τρία αυτοκίνητα.

Δώδεκα πυροσβέστες με τρία οχήματα έσπευσαν στην οδό Μεγίστης για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται υπό διερεύνηση.