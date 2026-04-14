Στις φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό στην Εγνατία - Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία
Η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη διακόπηκε για πάνω από μισή ώρα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 7.30 το πρωί σε φορτηγό, κατά την κίνησή του στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, στο ύψος του Σοχού, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με τα πληρώματά τους. Αναφέρθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο προκλήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση για περισσότερη από μισή ώρα.
Σχόλια
