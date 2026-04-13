Φωτιά στο Ηράκλειο: Εικόνες καταστροφής στο χώρο με τα ενοικιαζόμενα οχήματα - Κάηκαν σχεδόν τα μισά

Εικόνες καταστροφής μετά τη φωτιά σε χώρο με ενοικιαζόμενα οχήματα στην Κρήτη

Καταστροφική φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής του Πάσχα σε χώρο στάθμευσης ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων στην Επαρχιακή Οδό Ηρακλείου – Μοιρών στο ύψος των Γουρνών, με αποτέλεσμα να καταστραφούν σχεδόν τα μισά οχήματα.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα creta24, περί τα 20 οχήματα από τα 45, καταστράφηκαν ολοσχερώς από την πυρκαγιά.

Εικόνες καταστροφής μετά τη φωτιά σε χώρο με ενοικιαζόμενα οχήματα στην Κρήτη creta24

Το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα, στο σημείο βρέθηκαν εργαζόμενοι της εταιρείας, προκειμένου να μετακινήσουν τα οχήματα που δεν έχουν υποστεί ζημιές.

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής διενεργεί έρευνα για τα αίτια του συμβάντος. Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε στις 00:50 περίπου, λαμβάνοντας γρήγορα διαστάσεις.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

