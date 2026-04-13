Φωτιά στο Ηράκλειο: Εικόνες καταστροφής στο χώρο με τα ενοικιαζόμενα οχήματα - Κάηκαν σχεδόν τα μισά

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής διενεργεί έρευνα για τα αίτια του συμβάντος

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Εικόνες καταστροφής μετά τη φωτιά σε χώρο με ενοικιαζόμενα οχήματα στην Κρήτη

  • Φωτιά ξέσπασε σε χώρο στάθμευσης ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων σε επαρχιακή οδό στο Ηράκλειο Κρήτης, καταστρέφοντας σχεδόν τα μισά οχήματα.
  • Περίπου 20 από τα 45 οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη φωτιά.
  • Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 00:50 και πήρε γρήγορα διαστάσεις.
  • Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.
  • Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής διενεργεί έρευνα για τα αίτια του συμβάντος.
Καταστροφική φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής του Πάσχα σε χώρο στάθμευσης ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων στην Επαρχιακή Οδό Ηρακλείου – Μοιρών στο ύψος των Γουρνών, με αποτέλεσμα να καταστραφούν σχεδόν τα μισά οχήματα.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα creta24, περί τα 20 οχήματα από τα 45, καταστράφηκαν ολοσχερώς από την πυρκαγιά.

Το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα, στο σημείο βρέθηκαν εργαζόμενοι της εταιρείας, προκειμένου να μετακινήσουν τα οχήματα που δεν έχουν υποστεί ζημιές.

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής διενεργεί έρευνα για τα αίτια του συμβάντος. Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε στις 00:50 περίπου, λαμβάνοντας γρήγορα διαστάσεις.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

