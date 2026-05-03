Μετρό: Ποιοι σταθμοί έκλεισαν νωρίτερα απόψε - Εναλλακτική εξυπηρέτηση επιβατών

Σε τροποποιήσεις του ωραρίου λειτουργίας προχωρά η ΣΤΑ.ΣΥ. στη Γραμμή 2 του Μετρό Αθήνας, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, την Κυριακή 3 Μαΐου και τη Δευτέρα 4 Μαΐου, κατά τις βραδινές ώρες, θα διακοπεί πρόωρα η εξυπηρέτηση σε συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, προκειμένου να προχωρήσουν έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης υποδομών 5G.

Ειδικότερα, από τις 21:40 τέθηκαν εκτός λειτουργίας οι σταθμοί στο τμήμα «Αττική – Πανεπιστήμιο», δηλαδή οι στάσεις Αττική, Σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο.

Παρά το κλείσιμο, οι σταθμοί Ομόνοια και Αττική θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ).

Πώς θα κινούνται οι συρμοί

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των τρένων στη Γραμμή 2 θα πραγματοποιείται μόνο στα εξής τμήματα:

Ανθούπολη – Σεπόλια

Σύνταγμα – Ελληνικό

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από την πρόωρη διακοπή θα αναχωρήσουν:

Από Σεπόλια προς Ελληνικό στις 21:30

Από Αττική προς Ελληνικό στις 21:32

Από Σταθμό Λαρίσης στις 21:33

Από Μεταξουργείο στις 21:34

Από Ομόνοια στις 21:36

Από Πανεπιστήμιο στις 21:38

Αντίστοιχα, προς Ανθούπολη:

Από Σύνταγμα στις 21:41

Από Πανεπιστήμιο στις 21:43

Από Ομόνοια στις 21:44

Από Μεταξουργείο στις 21:46

Από Σταθμό Λαρίσης στις 21:47

Από Αττική στις 21:49

Εναλλακτική εξυπηρέτηση επιβατών

Για την κάλυψη του τμήματος που θα μείνει εκτός λειτουργίας, θα ενεργοποιηθεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ18, η οποία θα συνδέει το Σύνταγμα με τον σταθμό «Άγιος Αντώνιος».

Η λεωφορειακή γραμμή θα πραγματοποιεί στάσεις σε βασικά σημεία του κέντρου, εξυπηρετώντας τους επιβάτες που μετακινούνται μεταξύ Σεπολίων και Συντάγματος, χωρίς ωστόσο να διέρχεται από τους σταθμούς Σεπόλια και Αττική.

