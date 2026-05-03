Μετρό: Ποιοι σταθμοί έκλεισαν νωρίτερα απόψε - Εναλλακτική εξυπηρέτηση επιβατών
Αλλαγές στη λειτουργία της Γραμμής 2 του μετρό φέρνουν οι νυχτερινές εργασίες σε υποδομές και δίκτυο 5G, με πέντε κεντρικούς σταθμούς να κλείνουν νωρίτερα την Κυριακή και τη Δευτέρα
Σε τροποποιήσεις του ωραρίου λειτουργίας προχωρά η ΣΤΑ.ΣΥ. στη Γραμμή 2 του Μετρό Αθήνας, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, την Κυριακή 3 Μαΐου και τη Δευτέρα 4 Μαΐου, κατά τις βραδινές ώρες, θα διακοπεί πρόωρα η εξυπηρέτηση σε συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, προκειμένου να προχωρήσουν έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης υποδομών 5G.
Ειδικότερα, από τις 21:40 τέθηκαν εκτός λειτουργίας οι σταθμοί στο τμήμα «Αττική – Πανεπιστήμιο», δηλαδή οι στάσεις Αττική, Σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο.
Παρά το κλείσιμο, οι σταθμοί Ομόνοια και Αττική θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ).
Πώς θα κινούνται οι συρμοί
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των τρένων στη Γραμμή 2 θα πραγματοποιείται μόνο στα εξής τμήματα:
- Ανθούπολη – Σεπόλια
- Σύνταγμα – Ελληνικό
Οι τελευταίοι συρμοί πριν από την πρόωρη διακοπή θα αναχωρήσουν:
- Από Σεπόλια προς Ελληνικό στις 21:30
- Από Αττική προς Ελληνικό στις 21:32
- Από Σταθμό Λαρίσης στις 21:33
- Από Μεταξουργείο στις 21:34
- Από Ομόνοια στις 21:36
- Από Πανεπιστήμιο στις 21:38
Αντίστοιχα, προς Ανθούπολη:
- Από Σύνταγμα στις 21:41
- Από Πανεπιστήμιο στις 21:43
- Από Ομόνοια στις 21:44
- Από Μεταξουργείο στις 21:46
- Από Σταθμό Λαρίσης στις 21:47
- Από Αττική στις 21:49
Εναλλακτική εξυπηρέτηση επιβατών
Για την κάλυψη του τμήματος που θα μείνει εκτός λειτουργίας, θα ενεργοποιηθεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ18, η οποία θα συνδέει το Σύνταγμα με τον σταθμό «Άγιος Αντώνιος».
Η λεωφορειακή γραμμή θα πραγματοποιεί στάσεις σε βασικά σημεία του κέντρου, εξυπηρετώντας τους επιβάτες που μετακινούνται μεταξύ Σεπολίων και Συντάγματος, χωρίς ωστόσο να διέρχεται από τους σταθμούς Σεπόλια και Αττική.