ΗΠΑ: Οι δύο Αμερικανοί στρατιώτες που αγνοούνται στο Μαρόκο πιθανότατα έπεσαν στον ωκεανό

Snapshot Δύο Αμερικανοί στρατιώτες αγνοούνται στο Μαρόκο μετά από πολυεθνική στρατιωτική άσκηση.

Η εξαφάνισή τους δεν σχετίζεται με τρομοκρατικές ενέργειες σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Πιθανή αιτία είναι ότι οι στρατιώτες έπεσαν σε γκρεμό και βρέθηκαν στον ωκεανό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Έχει ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από τις ΗΠΑ και το Μαρόκο στην παράκτια ζώνη.

Η έρευνα συνεχίζεται χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία για τρομοκρατική εμπλοκή.

Απίστευτη τροπή παίρνει η υπόθεση της εξαφάνισης δύο Αμερικανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια άσκησης στο Μαρόκο.

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών ασφαλείας των ΗΠΑ δήλωσε ότι, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, η εξαφάνισή τους, δεν σχετίζεται με τρομοκρατικές δραστηριότητες, αλλά πιο πιθανή εκδοχή είναι ότι μπορεί να έχουν πέσει στον ωκεανό.

Update

A U.S. security official has said the disappearance of two American soldiers in south‑western Morocco is not related to terrorism.



Σύμφωνα με την Wall Street Journal, επικαλούμενη εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι οι στρατιώτες θα μπορούσαν να έπεσαν από γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας και να βρέθηκαν στο νερό.

Οι Αμερικανοί στρατιώτες εθεάθησαν για τελευταία φορά να συμμετέχουν σε πολυεθνικές στρατιωτικές ασκήσεις στο Μαρόκο. Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος της ημέρας, οι στρατιώτες πιθανότατα πήγαν σε πεζοπορία, αλλά δεν επέστρεψαν στη θέση της μονάδας την καθορισμένη ώρα.

Αφού χάθηκε η επικοινωνία μαζί τους, οι συνδυασμένες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μαρόκου ξεκίνησαν μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην παράκτια ζώνη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ο στρατός, οι υπηρεσίες διάσωσης και η αεροπορία.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι στην παρούσα φάση η έρευνα δεν έχει στοιχεία που να δείχνουν πιθανό τρομοκρατικό ίχνος.