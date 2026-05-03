Κεφαλονιά: Τεράστιες οι ποσότητες ναρκωτικών στη Μυρτώ -Έρευνα για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτούς μίλησε για την πορεία των ερευνών για την υπόθεση του θανάτου της Μυρτούς και τις προεκτάσεις του σε θέματα που ταλανίζουν την τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς

Μιχάλης Παπαδάκος

  • Η Μυρτώ βρέθηκε με τεράστιες ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης και αλκοόλ στον οργανισμό της, χωρίς να έχει βούληση εκείνες τις ώρες.
  • Η οικογένεια ζητά να διερευνηθεί ποιος οδήγησε τη Μυρτώ σε αυτή την κατάσταση και τι συνέβη τις τελευταίες ημέρες πριν τον θάνατό της.
  • Υπάρχει έρευνα για πιθανό κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών παιδιών στην Κεφαλονιά, χωρίς ακόμα να έχει διευκρινιστεί η έκτασή του.
  • Η τοπική κοινωνία ανησυχεί για το ανεξέλεγκτο δίκτυο ναρκωτικών στην περιοχή και για τον φόβο αστυνομικών να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους.
  • Οι γιατροί και οι διασώστες κατηγορηματικά δεν ευθύνονται για τον θάνατο της Μυρτούς, σύμφωνα με δηλώσεις των αρμόδιων και της οικογένειας.
Έχουν περάσει 20 ημέρες από τον θάνατο της Μυρτούς και η τοπική κοινωνία, αλλά κι όλη η Ελλάδα ζητά απαντήσεις για το πώς έφτασε η νεαρή κοπέλα να πέφτει νεκρή στην Κεφαλονιά, ύστερα από χρήση ναρκωτικών.

Ωστόσο, πέραν από τις συνθήκες που επέφεραν τον αδόκητο χαμό της 19χρονης κοπέλας, αυτό που θα πρέπει να διερευνήσουν βαθύτερα οι Αρχές είναι αν στο νησί έχει απλώσει τα δίχτυα του κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών παιδιών. Αυτό υποστήριξε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης, Παναγής Δρακουλόγκωνας, μιλώντας στο ErtNews Radio 105,8 και στην εκπομπή Ραντάρ.

Όπως είπε ο δικηγόρος, «αυτό που θέλει να μάθει η οικογένεια κι όλη η ελληνική κοινωνία, είναι ποιος έφερε σ' αυτή την κατάσταση την Μυρτώ. Το λέει μετ' επιτάσεως η οικογένειά της, αλλά κι όσοι τη γνώριζαν ότι δεν θα έπαιρνε ποτέ ναρκωτικά με τη θέλησή της η Μυρτώ. Θέλουμε να μάθουμε τι έγινε τα τελευταία λεπτά».

Τεράστια ποσότητα ναρκωτικών στον οργανισμό της

Προς επίρρωση των προαναφερθέντων, ο κ. Δρακουλόγκωνας είπε ότι «λάβαμε πριν από δύο μέρες τις τοξικολογικές εξετάσεις, κι αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα, είναι ότι υπήρχε τεράστια ποσότητα ναρκωτικών στον οργανισμό της. Κάτι που καταδεικνύει ότι δεν είχε βούληση εκείνες τις ώρες. Εντοπίστηκε τεράστια ποσότητα κοκαΐνης, κάνναβης κι αλκοόλ».

«Δεν έχει συμπεριληφθεί το περιεχόμενο των μηνυμάτων στη δικογραφία»

Αναφερόμενος στα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε το κορίτσι εκείνο το βράδυ, αλλά και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι, ο κ. Δρακουλόγκωνας είπε ότι «δεν γνωρίζουμε τίποτα ακόμα, γιατί τα κινητά είναι στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Δεν έχει πάει τίποτα στη δικογραφία από το περιεχόμενό τους» αφήνοντας να εννοηθεί ότι όταν προχωρήσει περαιτέρω η διερεύνηση της υπόθεσης, θα υπάρξουν νέα δεδομένα που θα ξεδιαλύνουν ακόμα περισσότερο το τοπίο.

Τι ζητούν οι γονείς της

Σύμφωνα με τον κ. Δρακουλόγκωνα, η οικογένεια της Μυρτούς του ζητούν να μάθει «ποιος την οδήγησε εκεί, και τι έγινε τις τελευταίες ημέρες κι ώρες πριν από τον θάνατό της».

Πρόσθεσε δε ότι, η Μυρτώ «δεν έπινε καν αλκοόλ. Μια βόλτα αν κάνατε στα μαγαζιά της περιοχής, θα σας έλεγαν όλοι ότι έπινε κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ».

Τι ανησυχεί τον δικηγόρο και την τοπική κοινωνία

Ο κ. Δρακουλόγκωνας, ο οποίος εκτός από την ιδιότητα του νομικού είναι και δήμαρχος Σάμης, είπε ότι ο θάνατος της Μυρτούς άνοιξε τον ασκό του Αιόλου, με την κοινωνία να ζητά απαντήσεις για δύο μείζονα θέματα.

«Πρώτον το δίκτυο ναρκωτικών, που έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο στην περιοχή μας. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο σε όλη την Ελλάδα, αλλά εδώ έχει παραγίνει» είπε χαρακτηριστικά.

»Δεύτερον, αν υπάρχουν κυκλώματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών παιδιών εδώ στο νησί. Δεν γνωρίζουμε την έκτασή του, και πρέπει να διερευνηθεί. Είναι πολύ νωρίς για να δούμε αν ισχύει κι αν έχει επεκταθεί» πρόσθεσε.

«Οι αστυνομικοί φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους»

Εγώ είπα στον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων με τον οποίο συζήτησα χθες μαζί με άλλους δημάρχους και φορείς ότι «βλέπω ότι οι συνάδελφοί σου, φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους. Υπάρχουν αστυνομικοί που φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους, το λέω με σιγουριά».

Τέλος, διέψευσε κατηγορηματικά για μία ακόμα φορά ότι οι γιατροί δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. «Ο διασώστης που έφτασε στο μουράγιο που ήταν αφημένο το κορίτσι μας, μου είπε ότι η κόρη του ματιού της, δεν αντιδρούσε όταν της έβαλε τον φακό. Το ταξίδι της Μυρτούς είχε ξεκινήσει ήδη...

Όταν προέκυψε το θέμα, επικοινώνησε μαζί μου η πρόεδρος των εργαζόμενων, η οποία μου είπε "όλα είναι ψέματα Παναγή, ήταν όλοι εκεί κι έκαναν τη δουλειά τους". Το ίδιο είπε και η μητέρα της Μυρτούς».

