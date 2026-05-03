Παρθένα Χοροζίδου για Eurovision: «Το άγχος μου είναι να είναι ευχαριστημένος ο Akylas»

Στην Βιέννη έφτασε την Παρασκευή 1 Μαΐου η ελληνική αποστολή της Eurovision. Λίγο πριν την αναχώρηση η κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Σαββατοκύριακο Παρέα» συνάντησε την Παρθένα Χοροζίδου που θα συμμετέχει στο performance του Akylas.

Η ηθοποιός μίλησε για την πρωτόγνωρη εμπειρία να βρεθεί μπροστά σε χιλιάδες θεατές, ενώ πρόσθεσε ότι το μόνο που θέλει και την αγχώνει είναι να μείνει ευχαριστημένος ο Akylas.

Στην αρχή των δηλώσεων ο ρεπόρτερ έδωσε στην ηθοποιό δώρο ένα νήμα πλεξίματος και βελόνες κι εκείνη με τον δικό της τρόπο απάντησε: «Ήξερα να πλέκω, αλλά το ξέχασα είναι σαν το ποδήλατο όμως. Δεν μπορώ να σας πω αν θα πλέκω, δεν κρατάγαμε τα μυστικά μέχρι τώρα για να σας τα πω τώρα. Είμαστε έτοιμοι. Τώρα θέλει χαρά και πολύ συγκέντρωση. Ο Ακύλας είναι ένας γλύκας και τον Φωκά όσο τον γνωρίζω τον αγαπάω. Το άγχος μου είναι να είναι ευχαριστημένος ο Ακύλας».

«Για τη Eurovision το είπα μόνο στη μαμά μου, στον μπαμπά μου, στην αδελφή μου και στη κολλητή μου. Θα είμαστε στη σκηνή σαν χαρακτήρες στα χρώματα του Ακύλα το πορτοκαλί. Δεν έχω εμφανιστεί σε σκηνή σε τόσο χιλιάδες κόσμο. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του τραγουδιού θα μας δείτε όλους μαζί στη σκηνή. Για γούρι θα κάνω τον σταυρό μ ου και θα μιλήσω με το Θεό. Θα δείτε κάτι που ο Φωκάς πίστεψε πως θα το κάνω μόνο εγώ» πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

