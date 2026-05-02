Eurovision 2026: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη πρόβα της Ελλάδας

Στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη ανέβηκε για πρώτη φορά ο Akylas για την πρώτη πρόβα της ελληνικής αποστολής στη Eurovision, σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου 2026. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας ερμήνευσε το «Ferto» με τη χαρακτηριστική του ενέργεια, σε μια παρουσίαση που έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Ο Akylas, στη σκηνή της Eurovision, στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό και δυναμικό τρόπο, συναντά τέσσερις χαρακτήρες (Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης). Μετά, σαν παράβαση, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, βγαίνοντας από τον χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έντονα συγκινησιακό σημείο της παρουσίασης.

Η πρώτη πρόβα της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, με το αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της αποστολής.

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (costume designer για τον Akyla) και Γιώργος Σεγρεδάκης (costume designer για τους τέσσερις χαρακτήρες).

Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα θα δημοσιευτούν αύριο, Κυριακή 3 Μαΐου, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Διοργάνωσης.

Η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου.

