Eurovision 2026: Σήμερα η πρώτη πρόβα του Akylas στην Βιέννη

Ο Έλληνας εκπρόσωπος Akylas μαζί με την Ελληνική αποστολή βρίσκονται από χθες στην Βιέννη όπου διεξάγεται η Eurovision 2026 και σήμερα είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει την πρώτη τεχνική πρόβα του.

Ο Akylas μαζί με τους 4 ηθοποιούς-χορευτές Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλη Μιχαηλίδη, Χρίστο Νικολάου και Κωνσταντίνο Μακρυπίδη που θα τον πλαισιώσουν στην σκηνή του Wiener Stadthalle θα κάνουν την πρώτη πρόβα για την Ελληνική συμμετοχή “Ferto” στις 13:45 ώρα Ελλάδος.

Ο creative director της Ελληνικής συμμετοχής Φωκάς Ευαγγελινός έχει δηλώσει ότι όλα είναι έτοιμα για την πρώτη πρόβα της Ελλάδας, καθώς η stand-in rehearsal, η δοκιμαστική πρόβα της μεταφοράς του concept επί σκηνής την προηγούμενη εβδομάδα, πήγε πολύ καλά με τις όποιες διορθώσεις εάν χρειαστεί να γίνουν στην πρώτη τεχνική πρόβα.

Μάλιστα, μετά την stand-in rehearsal η Ελλάδα ξεκίνησε μια κούρσα ανόδου στις στοιχηματικές, και αυτή τη στιγμή φιγουράρει στην 2η θέση, με συνεχείς ανοδικές τάσεις.

Επίσημη περιγραφή της πρόβας θα μεταδοθεί μέσα από το λογαριασμό της Eurovision στο Reddit την οποία και θα μπορέσετε να μάθετε μέσα από το gpstomusic.gr μαζί με ό,τι άλλες πληροφορίες υπάρξουν.

Το πρόγραμμα με την πρώτη πρόβα των χωρών:

11:30–12:00 | Μολδαβία – Moldova

12:10–12:40 | Σουηδία – Sweden

12:50–13:20 | Κροατία – Croatia

13:45–14:15 | Ελλάδα – Greece

14:25–14:55 | Πορτογαλία – Portugal

16:00–16:30 | Γεωργία – Georgia

16:40–17:10 | Φινλανδία – Finland

