Eurovision: Ο Akyllas αναχώρησε για Βιέννη - «Θα είναι ένα τρίλεπτο με χιούμορ και πολλή συγκίνηση»

Με αισιοδοξία και χωρίς απρόοπτα ξεκίνησε το ταξίδι της ελληνικής αποστολής για τη Eurovision, τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς. Ο Φωκάς Ευαγγελινός εμφανίστηκε καθησυχαστικός, σημειώνοντας πως «δεν έχουμε κάποια έκπληξη να αντιμετωπίσουμε εκεί», ενώ υπογράμμισε ότι όλα εξελίσσονται ομαλά, καθώς «τα πάντα γίνονται από την ομάδα» και πρόκειται για «ένα υπέροχο ταξίδι».

Από την πλευρά του, ο Akyllas μίλησε με πολύ κέφι, δηλώνοντας πολύ χαρούμενος, «πάμε Βιέννη, επιτέλους». Να ξέρετε πως όλους σας έχουμε μαζί μας, είπε προς τους υποστηρικτές του και τόνισε πως η ομάδα θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό, αποκαλύπτοντας ότι το τραγούδι είναι αφιερωμένο «σε όλους αυτούς που προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους». Όπως είπε, έχει δίπλα του ανθρώπους που τον στηρίζουν, ακόμη και ψυχολογικά, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη μητέρα του.

«Φτου, φτου» ήταν η ατάκα του όταν οι παρουσιαστές της ΕΡΤ του είπαν πως θα είναι πρώτος, προσθέτοντας πως του φαίνεται απίστευτο που ξεκινά πλέον η τελική ευθεία για τον μουσικό διαγωνισμό.

Μιλώντας πιο προσωπικά, δεν δίστασε να απευθυνθεί στον νεότερο εαυτό του, λέγοντας πως θα του έδινε τη συμβουλή «να έχει υπομονή, να κυνηγάει τα όνειρά του και ότι θα έρθουν πολύ μεγάλα πράγματα».

