Σκότωσε τη σύζυγό του, έκρυψε τη σορό της και έδωσε το δαχτυλίδι της στη νέα του σύντροφο

Ανθή Κουρεντζή

Αδιανόητο έγκλημα στο Οισκόνσιν με άνδρα που σκότωσε τη σύζυγό του, εξαφάνισε τη σορό της και στη συνέχεια έκανε πρόταση γάμου στη νέα του σύντροφο που γνώρισε μέσω Tinder με το δαχτυλίδι της νεκρής συζύγου.

Ο 43χρονος Aaron Nelson συνελήφθη την Παρασκευή για τη δολοφονία και εξαφάνιση της συζύγου του, Alexis Nelson, της οποίας η σορός δεν έχει εντοπιστεί για περισσότερο από έναν χρόνο.

Το ζευγάρι καταγράφηκε για τελευταία φορά σε κάμερες ασφαλείας στις 29 Μαρτίου 2025, σε κατάστημα στο Beaver Dam.

Τα δεδομένα από το κινητό τηλέφωνο της Alexis Nelson έδειξαν ότι μετακινήθηκε προς το Sun Prairie του Ουισκόνσιν, περίπου 50 χιλιόμετρα μακριά. Λίγο αργότερα, ο σύζυγός της φέρεται να αγόρασε έναν κάδο απορριμμάτων χωρητικότητας 32 γαλονιών.

Λίγες μόλις ημέρες αργότερα, ο Aaron Nelson φέρεται να δημιούργησε νέο λογαριασμό στο Facebook με το όνομα «James Nelson», δηλώνοντας στην κατάσταση σχέσης του ότι είναι «χήρος».

Στις 30 Απριλίου 2025, γνώρισε μέσω Tinder μια νέα γυναίκα, η οποία κατέθεσε στους ερευνητές ότι μέχρι τα τέλη Μαΐου είχαν ήδη ξεκινήσει τη συγκατοίκηση, όπως ανέφεραν οι εισαγγελικές Αρχές.

Κατά τη διάρκεια συνομιλίας με τη νέα σύντροφο του Nelson, οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι φορούσε δαχτυλίδι αρραβώνων, το οποίο αργότερα επιβεβαιώθηκε πως ανήκε στην εξαφανισμένη σύζυγό του, Alexis Nelson.

Τον Ιούνιο, οι Αρχές εντόπισαν τον κάδο απορριμμάτων χωρητικότητας 32 γαλονιών στο σπίτι της νέας αρραβωνιαστικιάς του. Σύμφωνα με τις έρευνες, στον κάδο βρέθηκαν ίχνη αίματος της Alexis Nelson, ενώ ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης πτωμάτων εντόπισε οσμή αποσύνθεσης ανθρώπινων λειψάνων σε αποθήκη της κατοικίας.

Παρότι η σορός της συζύγου του δεν βρέθηκε ποτέ, ο Aaron Nelson συνελήφθη τελικά την περασμένη εβδομάδα και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση πρώτου βαθμού, καθώς και για απόκρυψη πτώματος.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, κρατείται στη φυλακή της κομητείας Dodge με εγγύηση ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Ο Aaron Nelson αναμένεται να επιστρέψει στο δικαστήριο στις 28 Μαΐου.

