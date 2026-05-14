Φρίκη στο Ιράκ: Οικογένεια σκότωσε τη 15χρονη κόρη επειδή αρνήθηκε να παντρευτεί τον εξάδελφό της

Γυναίκες συμμετέχουν σε μια οικογενειακή συγκέντρωση για να σπάσουν τη νηστεία με ένα γεύμα Ιφτάρ κατά τη διάρκεια του ιερού μουσουλμανικού μήνα του Ραμαζανιού στο χωριό Γουλπ του Ιράκ, την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026

Ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλαν τη βάναυση δολοφονία της 15χρονης Kawtar Bashar al-Husayjawi ως «έγκλημα τιμής» για να «ξεπλύνουν την ντροπή».

Το κορίτσι σκοτώθηκε από συγγενείς του στην περιοχή Nahrawan, ανατολικά της Βαγδάτης, αφού αρνήθηκε να παντρευτεί σε αναγκαστικό γάμο τον εξάδελφό της.

Η δολοφονία της 15χρονης, προκάλεσε κύμα αγανάκτησης στα κοινωνικά δίκτυα και αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα αποκαλούμενα «εγκλήματα τιμής» στη χώρα, αναφέρει η κουρδική ιστοσελίδα Kurdistan24.

Σύμφωνα με την Ιρακινή Πλατφόρμα για τα Δικαιώματα των Γυναικών, η νεαρή κοπέλα φέρεται να αρραβωνιάστηκε παρά τη θέλησή της, πριν εξαφανιστεί το απόγευμα της Τετάρτης. Βρέθηκε νεκρή την επόμενη ημέρα σε μια απομακρυσμένη περιοχή.

Η πλατφόρμα δημοσίευσε συγκλονιστικά έγγραφα και εικόνες κατηγορώντας μέλη της οικογένειας και της φυλής της 15χρονης ότι οργάνωσαν τη δολοφονία προκειμένου να «καθαρίσουν την τιμή». Βίντεο που δείχνουν συγγενείς να γιορτάζουν το έγκλημα κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας αντιδράσεις και αποτροπιασμό.

?: The entire tribe is dancing after killing their own 15-year-old girl. The girl’s only “crime” was refusing to marry her cousin. Her family killed her in what is described as an “honor killing.”



The tribe celebrated what they called the restoration of their honor. This… pic.twitter.com/rk0qofnThW — Kurdistan 24 English (@K24English) May 13, 2026

Οι ακτιβιστές κατήγγειλαν ότι η δολοφονία ήταν προμελετημένη και διαπράχθηκε με τη συνενοχή πολλών ανθρώπων, ακολουθούμενη από μια δημόσια σκηνοθεσία που θεωρήθηκε ιδιαίτερα ανατριχιαστική.

Η Ιρακινή δημοσιογράφος Aya Mansour επιβεβαίωσε ότι η μητέρα της δολοφονημένης υπέβαλε επίσημη αναφορά στην αστυνομία. Ιρακινοί αξιωματούχοι δεν σχολίασαν το περιστατικό.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόνισαν ότι η κατάσταση με τα δικαιώματα των παιδιών στο Ιράκ έχει επιδεινωθεί μετά τις τροποποιήσεις του νόμου περί προσωπικής κατάστασης το 2025, επιτρέποντας ουσιαστικά γάμους από την ηλικία των εννέα ετών.