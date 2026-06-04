Από τα ράλι στους δρόμους η νέα φιλοσοφία Ford
Η σχέση της Ford με την Ευρώπη δεν περιορίζεται στις πωλήσεις ή στην παρουσία της στην αγορά.
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Για δεκαετίες, οι ευρωπαϊκοί δρόμοι αποτελούν σημείο αναφοράς για την εξέλιξη των μοντέλων της, καθώς προσφέρουν ένα μοναδικό μίγμα συνθηκών που δύσκολα συναντά κανείς σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου.
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