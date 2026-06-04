Από τα ράλι στους δρόμους η νέα φιλοσοφία Ford

Για δεκαετίες, οι ευρωπαϊκοί δρόμοι αποτελούν σημείο αναφοράς για την εξέλιξη των μοντέλων της, καθώς προσφέρουν ένα μοναδικό μίγμα συνθηκών που δύσκολα συναντά κανείς σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου.

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