«Παιδιά στην παραλία; 3 ευρώ το ένα»: Η αδιανόητη απαίτηση από beach bar στην Ιταλία

Snapshot Πατέρας στην Ιταλία χρεώθηκε επιπλέον 3 ευρώ επειδή έφερε την 17μηνών κόρη του σε beach bar σε δημοφικής παραλία.

Η χρέωση εμφανίστηκε στην απόδειξη ως «μωρό» και προκάλεσε αντιδράσεις λόγω αμφισβήτησης της νομιμότητάς της.

Η περιφερειακή νομοθεσία της περιοχής προβλέπει δωρεάν πρόσβαση για παιδιά κάτω των 12 ετών που συνοδεύονται από ενήλικα.

Ο βουλευτής Φραντσέσκο Εμίλιο Μπορέλι ζητά έρευνα από τις αρχές και ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων στο beach bar. Snapshot powered by AI

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία της Ιταλίας, όπου ένας πατέρας χρεώθηκε 3 ευρώ παραπάνω, επειδή έφερε την... 17μηνών κόρη του σε ένα beach bar στην περιοχή του Castel Volturno στην επαρχία της Καζέρτας.

Το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας, έπειτα από ανάρτησή του Ιταλού βουλευτή της Συμμαχίας Πρασίνων και Αριστεράς (AVS), Φραντσέσκο Εμίλιο Μπορέλι, ο οποίος δημοσίευσε μια φωτογραφία της απόδειξης που του έστειλε ο άνδρας στα social media.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο άνδρας, ο οποίος πήγε για μπάνιο στο beach bar La Sirenetta στην παραθαλάσσια κωμόπολη Ισιτέλα, πλήρωσε 30 ευρώ για μια ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες και έξτρα 3 ευρώ για το παιδί του.

«Είναι δυνατόν να έπρεπε να πληρώσω ένα επιπλέον ποσό των 3 ευρώ (πέρα από 30 ευρώ που έδωσα για μια ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες) για να μπορέσει να μπει στην παραλία η 17 μηνών κόρη μου;... Είναι αυτό νόμιμο;» έγραψε ο πατέρας σε μήνυμά του στον βουλευτή.

Όπως φαίνεται και στην απόδειξη που έλαβε ο άνδρας, χρεώθηκε 3 ευρώ για ένα αντικείμενο που αναγράφεται απλά ως «μωρό».

Δείτε την ανάρτηση:

https://www.instagram.com/p/DaaKdEhoHrv/

Ο βουλευτής τόνισε ότι η περιφερειακή νομοθεσία που διέπει τον τομέα των παραλιών της περιφέρειας Καμπανία, στην οποία σημειώθηκε το περιστατικό, επισημαίνει ότι παιδιά κάτω των 12 ετών που συνοδεύονται από ενήλικα, έχουν δωρεάν πρόσβαση σε παραλίες.

«Οι παραλίες δεν πρέπει να γίνουν μια κόλαση φόρων και επιβαρύνσεων, ειδικά όταν πρόκειται για μικρά παιδιά. Θα ζητήσουμε από την Λιμενική Αρχή και τις τοπικές αρχές να διερευνήσουν το περιστατικό και να επιβάλλουν κυρώσεις, εάν χρειαστεί. Εάν η πληρωμή κριθεί παράνομη, όπως πολύ πιθανό να είναι, το παραθαλάσσιο θέρετρο θα πρέπει να λογοδοτήσει για τη συμπεριφορά του», τόνισε στην ανάρτησή του ο βουλευτής.