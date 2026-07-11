Έβρος: Φωτιά στα Λάβαρα Σουφλίου – Καίει σε κτηνοτροφική μονάδα

Φωτιά «ξέσπασε» το μεσημέρι του Σαββάτου (11/07) στο χωριό Λάβαρα Σουφλίου, σε γνωστή κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής με αγελάδες, όπως μεταδίδει το evros-news.gr.

Πρόκειται για την κτηνοτροφική μονάδα με εγκαταστάσεις και πολλών ζωοτροφών, όπου είχε σημειωθεί πυρκαγιά και τα προηγούμενα χρόνια, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές.

Πυροσβεστικές δυνάμεις από Σουφλί και Διδυμότειχο βρίσκονται ήδη στο σημείο και επιχειρούν για έλεγχο και κατάσβεση, αλλά και να μην επεκταθεί η φωτιά προς το χωριό και απειλήσει σπίτια στα Λάβαρα.

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 9 πυροσβεστικών οχημάτων και 1 ελικοπτέρου. Παράλληλα, στην επιχείρηση συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες.