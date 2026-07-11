Πόσο κοστίζουν οι διακοπές με όχημα; Εισιτήρια, καύσιμα και ο απαραίτητος εξοπλισμός του αυτοκινήτου

Snapshot Το προληπτικό σέρβις αυτοκινήτου πριν τις διακοπές περιλαμβάνει αλλαγή λαδιών, έλεγχο φίλτρων, μπαταρίας, φώτων, ελαστικών και φρένων, με κόστος από 100 έως 600 ευρώ ή και περισσότερο ανάλογα με τις εργασίες.

Ο νέος κανονισμός για τα φαρμακεία αυτοκινήτων, που θα ισχύσει από τον Ιανουάριο του 2027, απαιτεί πλήρη εξοπλισμό πρώτων βοηθειών, όπως επιδέσμους, γάζες, γάντια, μάσκες και πυροσβεστήρα.

Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν υψηλές και σταθερές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ στα νησιά είναι σημαντικά αυξημένες, ειδικά στις Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Χίο και Μυτιλήνη.

Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για οχήματα παρουσιάζουν σημαντικές αυξήσεις, γεγονός που οδηγεί πολλούς σε ενοικίαση οχήματος στους προορισμούς τους.

Ο υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα (πρώτη φορά στα 4 χρόνια, μετά κάθε 2 χρόνια), με πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης, και αποτελεί επιπλέον κόστος για τις διακοπές. Snapshot powered by AI

Οι καλοκαιρινές διακοπές πλησιάζουν και μία καλή οργάνωση μας βοηθά να είμαστε όσο περισσότερο ήρεμοι γίνεται. Όπως η βαλίτσα μας που περιλαμβάνει τα απαραίτητα, έτσι πρέπει να βεβαιωθούμε ότι και το όχημά μας έχει όλα όσα χρειάζονται για να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας.

Πόσο όμως θα μας κοστίσουν οι διακοπές με όχημα; Από το συνεργείο και τον απαραίτητο εξοπλισμό, μέχρι τα εισιτήρια και τα καύσιμα, κάνουμε μία ενδεικτική κοστολόγηση των διακοπών με όχημα.

Σέρβις και απαραίτητος εξοπλισμός

Για να μην τύχουμε κανενός απροόπτου στη μέση του πουθενά, καλό είναι πριν φύγουμε να κάνουμε μία επίσκεψη στο συνεργείο. Ένα απλό σέρβις περιλαμβάνει αλλαγή λαδιών και φίλτρου αέρα καθώς και έναν διαγνωστικό έλεγχο σε ψυκτικό υγρό, μπαταρία, φώτα, υαλοκαθαριστήρες, ελαστικά, συστήματα πέδησης και φρένα.

Συστήνεται πριν τις διακοπές να ελέγχουμε και τον κλιματισμό του αυτοκινήτου καθώς και το φίλτρο αέρα.

Εάν οι τεχνικοί βρουν κάτι που μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση, τότε οι εργασίες θα είναι περισσότερες και τότε μιλάμε για πιο εξειδικευμένο σέρβις. Στις εργασίες μπορεί να περιλαμβάνεται αντικατάσταση στο μπουζί, τα τακάκια φρένων ή τις δισκόπλακες καθώς και αλλαγή στο ψυκτικό υγρό. Οι τιμές διαφέρουν αναλόγως το συνεργείο και το πρόβλημα, όμως ένας τυπικός έλεγχος μπορεί να ξεκινήσει από 100 ευρώ και να φτάσει έως και 600 ευρώ ή και παραπάνω, αναλόγως το πρόβλημα και την εργασία.

Σημειώνεται ότι οι τιμές για τη μοτοσυκλέτα είναι χαμηλότερες, όμως στην περίπτωση κάποιου προβλήματος το κόστος ανεβαίνει. Ένας έμπειρος οδηγός μπορεί να κάνει και μόνος τον έλεγχο του οχήματος, ωστόσο ενδείκνυται και ο έλεγχος από επαγγελματία.

Φαρμακείο και βασικός εξοπλισμός

Βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών και του νέου ΚΟΚ, οι οδηγοί οφείλουν να έχουν μαζί τους τα εξής: κουτί πρώτων βοηθειών, τρίγωνο ασφαλείας, γιλέκο υψηλής ορατότητας και πυροσβεστήρα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνε με το νέο ΦΕΚ 1804/Β/1-4-2026, το περιεχόμενο του φαρμακείου είναι περισσότερο εξοπλισμένο απ'ότι ίσχυε έως τώρα, με επιπλέον είδη πρώτων βοηθειών.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

Αυτοκόλλητη ταινία καρούλι: 5m x 2,5cm για τη στερέωση επιδέσμων.

Σετ 14 επιθεμάτων (λευκοπλάστ): Που περιλαμβάνει διάφορα μεγέθη για μικροτραυματισμούς.

1 Επίδεσμος πρώτων βοηθειών (μικρός): Αποστειρωμένος, 6 x 8cm.

2 Επίδεσμοι πρώτων βοηθειών (μεσαίοι): Αποστειρωμένοι, 8 x 10cm.

1 Επίδεσμος πρώτων βοηθειών (μεγάλος): Αποστειρωμένος, 10 x 12cm.

1 Αποστειρωμένο πιεστικό επίθεμα (γάζα): 40 x 60cm.

1 Αποστειρωμένο πιεστικό επίθεμα (γάζα): 60 x 80cm.

6 Αποστειρωμένες γάζες: 10 x 10cm (σε συσκευασία των δύο ή τριών).

2 Τριγωνικοί επίδεσμοι: Για τη στήριξη χεριών ή ποδιών σε περίπτωση κατάγματος.

1 Ισοθερμική κουβέρτα: 210 x 160cm (χρυσή/ασημί πλευρά) για την πρόληψη της υποθερμίας.

1 Ψαλίδι πρώτων βοηθειών: Σταθερό, με στρογγυλεμένες άκρες για ασφαλή κοπή ρούχων.

4 Γάντια μιας χρήσης: Από βινύλιο ή νιτρίλιο (όχι λάτεξ για αποφυγή αλλεργιών).

2 Υγρά μαντηλάκια καθαρισμού: Για τον καθαρισμό του δέρματος γύρω από πληγές.

2 Ιατρικές μάσκες προσώπου (Type I): Η νεότερη προσθήκη στη λίστα του 2026.

1 Οδηγός πρώτων βοηθειών: Ένα μικρό φυλλάδιο με βασικές οδηγίες χρήσης των υλικών.

Σημειώνεται ότι ο νέος κανονισμός θα ξεκινούσε από τον Ιούνιο του 2026, ωστόσο δόθηκε παράταση από το υπουργείο Μεταφορών και όλοι οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να έχουν τα παραπάνω από τον Ιανουάριο του 2027.

Στην αγορά μπορείτε να βρείτε και σετ με τον πλήρη εξοπλισμό για το αυτοκίνητο, με τις τιμές να κυμαίνονται από 25 έως και 70 ευρώ.

Πόσο θα κοστίσουν τα καύσιμα

Ένα ερώτημα που απασχολεί όλους τους οδηγούς πλέον είναι πόσο θα κοστίσουν τα καύσιμα του οχήματος, με τις τιμές να έχουν εκτοξευθεί και να μην φαίνεται κάποια αποκλιμάκωση σύντομα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, οι τιμές των καυσίμων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι υψηλές, ωστόσο παραμένουν σε ένα σχετικά σταθερό επίπεδο. Στα νησιά όμως μπορεί να είναι περισσότερο αυξημένες και ιδιαίτερα στους νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσων, όπως και της Χίου και της Μυτιλήνης.

Αντίθετα, σε σχετικά πιο χαμηλά επίπεδα κυμαίνονται οι τιμές στη Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα στους νομούς της Θράκης αλλά και ορισμένους της Πελοποννήσου.

Ακολουθεί πίνακας με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη τιμή στα καύσιμα πανελλαδικά, βάσει των στοιχείων του υπουργείου για τις 8 Ιουλίου 2026.

Αν έχετε στο μυαλό σας να ταξιδέψετε σε κάποιο νησί στις διακοπές σας, καλύτερα να γεμίσετε το ντεπόζιτο πριν επιβιβαστείτε στο πλοίο. Ιδιαίτερα αν θέλετε να οδηγήσετε σε απομονωμένα μέρη, βεβαιωθείτε από νωρίς ότι έχετε αρκετά καύσιμα για να γυρίσετε με ασφάλεια.

Τιμές εισιτηρίων και διόδια

Τα τελευταία χρόνια τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν πάρει μεγάλες αυξήσεις ιδιαίτερα για τα οχήματα, με πολλούς να επιλέγουν την ενοικίαση αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας από το νησί που θα επισκεφτούν.

Ακολουθούν ορισμένες ενδεικτικές τιμές εισιτηρίων για τα νησιά της Ελλάδας, με αναχώρηση από τα κοντινότερα λιμάνια:

Αν επιλέξετε να ταξιδέψετε οδικώς για τον προορισμό των διακοπών σας, τότε θα πρέπει να συνυπολογίσετε και τα διόδια στα έξοδα του ταξιδιού.

Έλεγχος ΚΤΕΟ

Τέλος, ας μην ξεχνάμε και τον υποχρεωτικό έλεγχο ΚΤΕΟ για όλα τα οχήματα. Παρόλο που οι ημερομηνίες είναι συγκεκριμένες και δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται ο έλεγχος κάθε χρόνο, μπορεί να συνυπολογιστεί στα έξοδα των διακοπών για όσους το έχουν αμελήσει ή δεν χρησιμοποιούν συχνά το όχημά τους.

Κάθε ιδιοκτήτης οχήματος έχει την υποχρέωση να περνά από τεχνικό έλεγχο στα ΚΤΕΟ. Όλα τα νέα επιβατικά ΙΧ περνούν για πρώτη φορά από ΚΤΕΟ όταν συμπληρώνουν 4 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης άδειας κυκλοφορίας και στη συνέχεια κάθε 2 χρόνια. Το ίδιο ακριβώς, ισχύει και για τις μοτοσυκλέτες.

Ο ιδιοκτήτης κάθε οχήματος έχει την υποχρέωση να το περάσει από τεχνικό έλεγχο από 3 εβδομάδες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία, έως και 1 εβδομάδα μετά από αυτήν. Σε περίπτωση εκπρόθεσμου ελέγχου, εκτός από το κόστος του ελέγχου επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο, το οποίο εξαρτάται από το χρόνο καθυστέρησης.

Ο έλεγχος μπορεί να γίνει σε δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ και τα κόστη διαμορφώνονται ως εξής:

Σε ιδιωτικό ΚΤΕΟ

ΙΧ: 45-60€

ΙΧ με αέριο: 50-97€

Μοτοσυκλέτα: 20-35€

Επανέλεγχος: 3-7€

Σε δημόσιο ΚΤΕΟ*

ΙΧ: 32,52€

ΙΧ με αέριο: 65€

Μοτοσυκλέτα: 20,33€

Επανέλεγχος: 4€

*οι κάτοχοι κάρτας ανεργίας έχουν έκπτωση 25%.

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