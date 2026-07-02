Προσοχή στο «κλικ» της αντλίας βενζίνης όταν γεμίζετε το ρεζερβουάρ: μπορεί να προκαλέσετε ζημιά

Snapshot Η αντλία βενζίνης σταματά αυτόματα όταν το ρεζερβουάρ γεμίσει, για να αποτραπεί η υπερχείλιση.

Η συνέχιση του ανεφοδιασμού μετά το πρώτο «κλικ» μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα EVAP, ειδικά στο φίλτρο ενεργού άνθρακα.

Η επιπλέον ποσότητα καυσίμου μετά το «κλικ» δεν αυξάνει ουσιαστικά την αυτονομία του οχήματος.

Η υπερχείλιση καυσίμου μπορεί να προκαλέσει διαρροές, ρύπανση του περιβάλλοντος και οικονομικές απώλειες.

Η σωστή πρακτική είναι να σταματάτε αμέσως μετά το πρώτο «κλικ» και να κλείνετε σωστά την τάπα του ρεζερβουάρ. Snapshot powered by AI

Πολλοί εργαζόμενοι στα βενζινάδικα έχουν τη συνήθεια να προσθέτουν επιπλέον καύσιμο αφού η μάνικα του πρατηρίου σταματήσει αυτόματα. Ωστόσο, αυτή η πρακτική μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο όχημα και δεν προσφέρει κανένα ουσιαστικό όφελος.

Όταν ανεφοδιάζετε το αυτοκίνητό σας με βενζίνη ή πετρέλαιο, είναι αρκετά συνηθισμένο να ακούτε το χαρακτηριστικό «κλικ» της αντλίας και ο εργαζόμενος του βενζινάδικου να πατά ξανά τη σκανδάλη για να βάλει λίγα λίτρα ακόμη. Κάποιοι το κάνουν για να στρογγυλοποιήσουν το ποσό που πληρώνουν και άλλοι επειδή πιστεύουν ότι έτσι εκμεταλλεύονται πλήρως τη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ.

Στην πραγματικότητα, οι ειδικοί συνιστούν να σταματάτε αμέσως μόλις η αντλία διακόψει αυτόματα την παροχή καυσίμου. Η συνέχιση του ανεφοδιασμού μπορεί να έχει ανεπιθύμητες συνέπειες τόσο για το αυτοκίνητο όσο και για το περιβάλλον.

Γιατί η αντλία σταματάει μόνη της

Το σύστημα παροχής καυσίμου είναι σχεδιασμένο ώστε να διακόπτει αυτόματα τη ροή όταν η στάθμη στο ρεζερβουάρ φτάσει στο προβλεπόμενο επίπεδο.

Η μάνικα ανιχνεύει την παρουσία καυσίμου στο στόμιο πλήρωσης και διακόπτει την παροχή για να αποτρέψει την υπερχείλιση. Δεν πρόκειται για τυχαία διακοπή, αλλά για έναν μηχανισμό ασφαλείας που εξασφαλίζει τη σωστή πλήρωση του ρεζερβουάρ.

Ο κίνδυνος για το σύστημα EVAP

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να συνεχίζετε να γεμίζετε μετά το πρώτο «κλικ» αφορά το σύστημα EVAP (Evaporative Emission Control System), το οποίο υπάρχει στα σύγχρονα αυτοκίνητα.

Το σύστημα αυτό συλλέγει τους ατμούς του καυσίμου και εμποδίζει την απελευθέρωσή τους στην ατμόσφαιρα. Για να λειτουργεί σωστά χρειάζεται να υπάρχει ένας ελεύθερος χώρος μέσα στο ρεζερβουάρ.

Αν προστεθεί καύσιμο πέρα από το προβλεπόμενο επίπεδο, το υγρό μπορεί να φτάσει σε εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί να διαχειρίζονται μόνο ατμούς. Με την πάροδο του χρόνου αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο φίλτρο ενεργού άνθρακα (canister) και σε άλλα μέρη του συστήματος, οδηγώντας σε δυσλειτουργίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στην ενεργοποίηση της λυχνίας ελέγχου κινητήρα (Check Engine).

Περισσότερο καύσιμο δεν σημαίνει μεγαλύτερη αυτονομία

Πολλοί οδηγοί πιστεύουν ότι αν προσθέσουν λίγα ακόμη εκατοστά του λίτρου μετά το «κλικ», θα μπορέσουν να διανύσουν αισθητά μεγαλύτερη απόσταση.

Στην πραγματικότητα, η επιπλέον ποσότητα είναι συνήθως ελάχιστη και η αύξηση της αυτονομίας πρακτικά αμελητέα. Αντίθετα, ο κίνδυνος πρόκλησης προβλημάτων στο σύστημα ανάκτησης ατμών είναι πολύ μεγαλύτερος από οποιοδήποτε όφελος.

Προσοχή και στις διαρροές καυσίμου

Η συνέχιση του ανεφοδιασμού αυξάνει επίσης την πιθανότητα υπερχείλισης.

Όταν το ρεζερβουάρ είναι εντελώς γεμάτο, το καύσιμο μπορεί να ξεχειλίσει από το στόμιο πλήρωσης, ιδιαίτερα αν το όχημα βρίσκεται σε κλίση ή αν το καύσιμο διασταλεί λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

Εκτός από το ότι λερώνει το αμάξωμα, η διαρροή αποτελεί οικονομική απώλεια και επιβαρύνει το περιβάλλον, καθώς η βενζίνη και το πετρέλαιο είναι ρυπογόνες ουσίες.

Πώς να κάνετε σωστά τον ανεφοδιασμό

Για να διατηρήσετε το σύστημα τροφοδοσίας σε καλή κατάσταση, αρκεί να ακολουθείτε μερικούς απλούς κανόνες:

Σταματήστε μόλις η αντλία διακόψει αυτόματα την παροχή.

Μην προσθέτετε επιπλέον καύσιμο για να «στρογγυλοποιήσετε» το ποσό.

Κλείνετε σωστά την τάπα του ρεζερβουάρ μετά τον ανεφοδιασμό.

Αν υπάρξει διαρροή καυσίμου, καθαρίστε την αμέσως.

Ακολουθώντας αυτές τις απλές συμβουλές συμβάλλετε στη σωστή λειτουργία του οχήματος και μειώνετε τον κίνδυνο βλαβών.

Μια συνήθεια που καλό είναι να εγκαταλείψετε

Το να συνεχίζει κανείς τον ανεφοδιασμό μετά το πρώτο «κλικ» της αντλίας είναι μια διαδεδομένη συνήθεια, αλλά δεν προσφέρει πραγματικά οφέλη. Αντίθετα, μπορεί να επιταχύνει τη φθορά του συστήματος EVAP, να αυξήσει τον κίνδυνο διαρροών καυσίμου και να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία ορισμένων εξαρτημάτων του αυτοκινήτου.

Την επόμενη φορά που θα γεμίσετε το ρεζερβουάρ, αφήστε την αντλία να αποφασίσει πότε θα σταματήσει. Είναι ο ασφαλέστερος τρόπος να προστατεύσετε το όχημά σας και να κάνετε σωστό ανεφοδιασμό.

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