Προσοχή στο «κλικ» της αντλίας βενζίνης όταν γεμίζετε το ρεζερβουάρ: μπορεί να προκαλέσετε ζημιά

Ο πιο σημαντικός λόγος που δεν πρέπει να συνεχίζετε να γεμίζετε μετά το πρώτο «κλικ»

Newsbomb

Προσοχή στο «κλικ» της αντλίας βενζίνης όταν γεμίζετε το ρεζερβουάρ: μπορεί να προκαλέσετε ζημιά
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η αντλία βενζίνης σταματά αυτόματα όταν το ρεζερβουάρ γεμίσει, για να αποτραπεί η υπερχείλιση.
  • Η συνέχιση του ανεφοδιασμού μετά το πρώτο «κλικ» μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα EVAP, ειδικά στο φίλτρο ενεργού άνθρακα.
  • Η επιπλέον ποσότητα καυσίμου μετά το «κλικ» δεν αυξάνει ουσιαστικά την αυτονομία του οχήματος.
  • Η υπερχείλιση καυσίμου μπορεί να προκαλέσει διαρροές, ρύπανση του περιβάλλοντος και οικονομικές απώλειες.
  • Η σωστή πρακτική είναι να σταματάτε αμέσως μετά το πρώτο «κλικ» και να κλείνετε σωστά την τάπα του ρεζερβουάρ.
Snapshot powered by AI

Πολλοί εργαζόμενοι στα βενζινάδικα έχουν τη συνήθεια να προσθέτουν επιπλέον καύσιμο αφού η μάνικα του πρατηρίου σταματήσει αυτόματα. Ωστόσο, αυτή η πρακτική μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο όχημα και δεν προσφέρει κανένα ουσιαστικό όφελος.

Όταν ανεφοδιάζετε το αυτοκίνητό σας με βενζίνη ή πετρέλαιο, είναι αρκετά συνηθισμένο να ακούτε το χαρακτηριστικό «κλικ» της αντλίας και ο εργαζόμενος του βενζινάδικου να πατά ξανά τη σκανδάλη για να βάλει λίγα λίτρα ακόμη. Κάποιοι το κάνουν για να στρογγυλοποιήσουν το ποσό που πληρώνουν και άλλοι επειδή πιστεύουν ότι έτσι εκμεταλλεύονται πλήρως τη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ.

Στην πραγματικότητα, οι ειδικοί συνιστούν να σταματάτε αμέσως μόλις η αντλία διακόψει αυτόματα την παροχή καυσίμου. Η συνέχιση του ανεφοδιασμού μπορεί να έχει ανεπιθύμητες συνέπειες τόσο για το αυτοκίνητο όσο και για το περιβάλλον.

Γιατί η αντλία σταματάει μόνη της

Το σύστημα παροχής καυσίμου είναι σχεδιασμένο ώστε να διακόπτει αυτόματα τη ροή όταν η στάθμη στο ρεζερβουάρ φτάσει στο προβλεπόμενο επίπεδο.

Η μάνικα ανιχνεύει την παρουσία καυσίμου στο στόμιο πλήρωσης και διακόπτει την παροχή για να αποτρέψει την υπερχείλιση. Δεν πρόκειται για τυχαία διακοπή, αλλά για έναν μηχανισμό ασφαλείας που εξασφαλίζει τη σωστή πλήρωση του ρεζερβουάρ.

Ο κίνδυνος για το σύστημα EVAP

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να συνεχίζετε να γεμίζετε μετά το πρώτο «κλικ» αφορά το σύστημα EVAP (Evaporative Emission Control System), το οποίο υπάρχει στα σύγχρονα αυτοκίνητα.

Το σύστημα αυτό συλλέγει τους ατμούς του καυσίμου και εμποδίζει την απελευθέρωσή τους στην ατμόσφαιρα. Για να λειτουργεί σωστά χρειάζεται να υπάρχει ένας ελεύθερος χώρος μέσα στο ρεζερβουάρ.

Αν προστεθεί καύσιμο πέρα από το προβλεπόμενο επίπεδο, το υγρό μπορεί να φτάσει σε εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί να διαχειρίζονται μόνο ατμούς. Με την πάροδο του χρόνου αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο φίλτρο ενεργού άνθρακα (canister) και σε άλλα μέρη του συστήματος, οδηγώντας σε δυσλειτουργίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στην ενεργοποίηση της λυχνίας ελέγχου κινητήρα (Check Engine).

Περισσότερο καύσιμο δεν σημαίνει μεγαλύτερη αυτονομία

Πολλοί οδηγοί πιστεύουν ότι αν προσθέσουν λίγα ακόμη εκατοστά του λίτρου μετά το «κλικ», θα μπορέσουν να διανύσουν αισθητά μεγαλύτερη απόσταση.

Στην πραγματικότητα, η επιπλέον ποσότητα είναι συνήθως ελάχιστη και η αύξηση της αυτονομίας πρακτικά αμελητέα. Αντίθετα, ο κίνδυνος πρόκλησης προβλημάτων στο σύστημα ανάκτησης ατμών είναι πολύ μεγαλύτερος από οποιοδήποτε όφελος.

Προσοχή και στις διαρροές καυσίμου

Η συνέχιση του ανεφοδιασμού αυξάνει επίσης την πιθανότητα υπερχείλισης.

Όταν το ρεζερβουάρ είναι εντελώς γεμάτο, το καύσιμο μπορεί να ξεχειλίσει από το στόμιο πλήρωσης, ιδιαίτερα αν το όχημα βρίσκεται σε κλίση ή αν το καύσιμο διασταλεί λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

Εκτός από το ότι λερώνει το αμάξωμα, η διαρροή αποτελεί οικονομική απώλεια και επιβαρύνει το περιβάλλον, καθώς η βενζίνη και το πετρέλαιο είναι ρυπογόνες ουσίες.

Πώς να κάνετε σωστά τον ανεφοδιασμό

Για να διατηρήσετε το σύστημα τροφοδοσίας σε καλή κατάσταση, αρκεί να ακολουθείτε μερικούς απλούς κανόνες:

  • Σταματήστε μόλις η αντλία διακόψει αυτόματα την παροχή.
  • Μην προσθέτετε επιπλέον καύσιμο για να «στρογγυλοποιήσετε» το ποσό.
  • Κλείνετε σωστά την τάπα του ρεζερβουάρ μετά τον ανεφοδιασμό.
  • Αν υπάρξει διαρροή καυσίμου, καθαρίστε την αμέσως.

Ακολουθώντας αυτές τις απλές συμβουλές συμβάλλετε στη σωστή λειτουργία του οχήματος και μειώνετε τον κίνδυνο βλαβών.

Μια συνήθεια που καλό είναι να εγκαταλείψετε

Το να συνεχίζει κανείς τον ανεφοδιασμό μετά το πρώτο «κλικ» της αντλίας είναι μια διαδεδομένη συνήθεια, αλλά δεν προσφέρει πραγματικά οφέλη. Αντίθετα, μπορεί να επιταχύνει τη φθορά του συστήματος EVAP, να αυξήσει τον κίνδυνο διαρροών καυσίμου και να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία ορισμένων εξαρτημάτων του αυτοκινήτου.

Την επόμενη φορά που θα γεμίσετε το ρεζερβουάρ, αφήστε την αντλία να αποφασίσει πότε θα σταματήσει. Είναι ο ασφαλέστερος τρόπος να προστατεύσετε το όχημά σας και να κάνετε σωστό ανεφοδιασμό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:57ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν σας φοβόμαστε» – Συγκέντρωση της ΝΔ έξω από το Ιπποκράτειο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» η Κηφισίας - Πού εντοπίζονται προβλήματα

19:51WHAT THE FACT

Το αρχαίο κόλπο με τις πατάτες που χρησιμοποιούσαν οι Ίνκας για να ταΐσουν μια ολόκληρη αυτοκρατορία

19:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Πήγαν να ανατινάξουν οικογένεια σωφρονιστικού στον αέρα γιατί έκανε… πολλές εφόδους σε κελιά

19:30ΕΥ ΖΗΝ

Μπορεί το κλιματιστικό να σας αρρωστήσει; Συμπτώματα, αιτίες και τι να κάνετε

19:28ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο διάσημος Τούρκος stand-up κωμικός Ντενίζ Γκοκτάς για προσβολή του Ισλάμ

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η κάμερα «έπιασε» τους δράστες της επίθεσης με γκαζάκια – Εντοπίστηκε το δίκυκλο που χρησιμοποίησαν

19:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

19:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τι είναι το μόνιτορ - ρολόι που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι για προστασία από τον καύσωνα

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Ντ’ Αρτανιάν: Το μυστήριο με τον σκελετό κάτω από εκκλησία στο Μάαστριχτ

19:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Αυτό θα είναι το νέο «Καραϊσκάκης» - Το βίντεο με τις μακέτες

19:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η επιστήμη απαντά: Πώς οι αρχέγονοι αστεροειδείς έφεραν την ζωή στην Γη

19:04LIFESTYLE

Σπιλιάδες: Μεγαλώνει η λίστα του ΑΝΤ1 με τις νέες σειρές – Η υπόθεση και οι πρωταγωνιστές

19:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρινάκης: «Το νέο γήπεδο θα έχει χωρητικότητα πάνω από 53 χιλιάδες, ιστορική ημέρα για όλους»

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελληνίδα νικήτρια του Βραβείου Ευρωπαίου Εφευρέτη 2 - Η εφεύρεση για την οποία βραβεύτηκε

18:49WHAT THE FACT

Γιαούρτι: Πετάτε το υγρό που βρίσκεται πάνω; Κάνετε ένα λάθος που κάνουν πολλοί

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Η Domino’s τρολάρει τη Sony με «ψηφιακές πίτσες» λόγω της κατάργησης των παιχνιδιών

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Οι εισαγγελείς κατηγορούν το Κίεβο ότι διέταξε το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream

18:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«ΠΕΡΣΕΣ» σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη: Στην Επίδαυρο 3-4 Ιουλίου και σε ανοιχτά θέατρα της χώρας

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στο «κλικ» της αντλίας βενζίνης όταν γεμίζετε το ρεζερβουάρ: μπορεί να προκαλέσετε ζημιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:51ΣΕΙΣΜΟΙ

Κορινθία: Σεισμός τώρα στην Περαχώρα Λουτρακίου

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η κάμερα «έπιασε» τους δράστες της επίθεσης με γκαζάκια – Εντοπίστηκε το δίκυκλο που χρησιμοποίησαν

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες: Τι θα ισχύει για συνιδιοκτησία, κοινόχρηστα και ευθύνες διαχειριστών

18:49WHAT THE FACT

Γιαούρτι: Πετάτε το υγρό που βρίσκεται πάνω; Κάνετε ένα λάθος που κάνουν πολλοί

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα απατεώνων γόνος γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας – Της απέσπασαν κοσμήματα αξίας 1 εκατ. ευρώ

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει τριήμερο αστάθειας με καταιγίδες και χαλάζι - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

19:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Πήγαν να ανατινάξουν οικογένεια σωφρονιστικού στον αέρα γιατί έκανε… πολλές εφόδους σε κελιά

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Γυναίκα λιποθυμά από το μαστίγωμα - Η φοβερή «άσεμνη» πράξη που την καταδίκασε η Σαρία

19:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: Ο άνδρας που κολύμπησε και επιβιβάστηκε στο πλοίο είναι ένας από τους πλοιοκτήτες του

15:49ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έρχονται αλλαγές στα αυτοκίνητα από 7 Ιουλίου - Πώς επηρεάζονται τα νέα οχήματα

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Μαίνεται η φωτιά στη Στρογγυλή – Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την επιχείρηση κατάσβεσης

19:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Αυτό θα είναι το νέο «Καραϊσκάκης» - Το βίντεο με τις μακέτες

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Ντ’ Αρτανιάν: Το μυστήριο με τον σκελετό κάτω από εκκλησία στο Μάαστριχτ

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή του

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στο «κλικ» της αντλίας βενζίνης όταν γεμίζετε το ρεζερβουάρ: μπορεί να προκαλέσετε ζημιά

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο συμβάν στην Ιαπωνία: Έριξε σπρέι για αρκούδες σε κλειστό χώρο κι έστειλε 5 στο νοσοκομείο

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Βίντεο από την εκτροπή τουριστικού λεωφορείου στον κεντρικό δρόμο στην Άνω Μερά

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο Ιούλιος - Τι αναφέρει η λαϊκή πρόγνωση καιρού

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Οι προειδοποιήσεις κατοίκων που αγνοήθηκαν πριν από την κατάρρευση της πολυκατοικίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ