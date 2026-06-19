Το πρατήριο καυσίμων γίνεται convenience store, café και εστιατόριο

Snapshot Η Motor Oil σχεδιάζει να μετατρέψει τα 1550 πρατήρια καυσίμων σε «μικρά hub κινητικότητας» με πρόσθετες υπηρεσίες πέρα από το γέμισμα καυσίμων.

Τα πρατήρια Shell, που αριθμούν 800

850, θα αποκτήσουν σημεία λιανικής και θα αναβαθμιστούν τα Smart Shop για να λειτουργούν ως convenience stores.

Η αλλαγή αυτή αντανακλά την τάση επιστροφής των καταναλωτών στις γειτονιές λόγω δυσκολιών στις μετακινήσεις και την ανάγκη για τοπικές υπηρεσίες όπως καφές και φαγητό.

Στην Κροατία, η Motor Oil έχει εφαρμόσει πρατήρια με εστιατόρια όπου οι πελάτες μπορούν να φάνε οικογενειακά στον χώρο, αλλά αυτό το μοντέλο δεν αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα.

Η αναδιαμόρφωση των πρατηρίων περιλαμβάνει βελτιώσεις στους εσωτερικούς χώρους και στα προϊόντα, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο πώλησης λιανικής μέσα στα πρατήρια. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η διοίκηση, η παγκόσμια τάση που αρχίζει να ισχύει και στην Ελλάδα, επιστροφής των καταναλωτών στις γειτονιές, (καθώς οι μετακινήσεις γίνονται όλο και πιο «δύσκολες»), ευνοεί στο να γίνουν τα τοπικά πρατήρια, σημεία λιανικής, convenience stores, ακόμα και εστιατόρια, όπου κάποιος μπορεί να πιει τον καφέ του ή να φάει με την οικογένεια, ακόμα και όταν δεν φορτίζει ή «φουλάρει» το όχημα του. Για το λόγο αυτό η Motor Oil συνεχώς αναβαθμίζει τα καταστήματα λιανικής που διατηρεί μέσα στα πρατήρια, ξεκινώντας από τα Smart Shop που βρίσκονται μέσα στα σημεία της Shell.

Όπως ανέφερε ο Πέτρος Τζαννετάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Motor Oil, στόχος είναι τα 1550 πρατήρια που διατηρεί αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα να μετατραπούν σε «μικρά hub κινητικότητας» που θα μπορούν να καλύψουν μία πολύ ευρύτερη γκάμα υπηρεσιών για τους πελάτες τους πέρα από το να γεμίσουν απλά το ρεζερβουάρ τους.

Σε αυτή την κατεύθυνση ο όμιλος έχει στόχο να αποκτήσουν όλα τα πρατήρια Shell σημεία λιανικής, ενώ προχωράει σε συνεχείς αναβαθμίσεις των Smart Shop που βρίσκονται ήδη μέσα σε αρκετά καταστήματα (τα πρατήρια Shell σήμερα υπολογίζονται συνολικά σε 800 με 850 από τα 1550 του ομίλου). Το πλάνο για την εισαγωγή Smart Shop σε όλο και περισσότερες Shell ξεκινάει από τα ιδιόκτητα πρατήρια και θα επεκτείνεται σταδιακά στα franchise.

Η Motor Oil προχωρά σε εκτεταμένες βελτιώσεις , τόσο σε ότι αφορά την διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων, όσο και την διαρρύθμιση των ραφιών και των προϊόντων που προσφέρονται στα καταστήματα της, δημιουργώντας στην ουσία τη λογική των convenience stores μέσα στα πρατήρια.

Σύμφωνα με ανώτατα στελέχη του ομίλου η απόφαση τους αυτή σχετίζεται με τις αλλαγές των συνηθειών που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στις σύγχρονες πόλεις, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, με όλο και περισσότερους κατοίκους να επιστρέφουν στις γειτονιές τους για ψώνια, φαγητό, καφέ κλπ.

Υπάρχει δηλαδή ξανά μία λογική να «είσαι κοντά στα πράγματα, κοντά στις ανάγκες σου» καθώς οι μετακινήσεις στις πόλεις γίνονται όλο και πιο δύσκολες.

Σαν παράδειγμα ενός πιο σύγχρονου μοντέλου ανάπτυξης πρατηρίων, αναφέρθηκαν και σε αυτά (με την επωνυμία Shell) που διατηρεί η Motor Oil στην Κροατία, στα οποία υπάρχουν κανονικά εστιατόρια με μάγειρα, όπου πολύς κόσμος κάθεται κανονικά και τρώει με τις οικογένειες του στο χώρο του πρατηρίου.

Αν και αυτό το μοντέλο δεν αναμένεται, τουλάχιστον προς το παρόν, να έρθει στην ελληνική αγορά, δείχνει την κατεύθυνση στην οποία κινούνται τα πρατήρια καυσίμων διεθνώς με παράδειγμα μία χώρα που δεν είναι και τόσο διαφορετική από την Ελλάδα ούτε πληθυσμιακά ούτε μορφολογικά.