Όργιο παραβατικότητας στα πρατήρια καυσίμων – 1 στα 4 παραδίδει λιγότερη ποσότητα

Πρωταθλήτρια σε αυτή την πρακτική αναδεικνύεται η Αττική, που παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί το ποσοστό των ελλειμματικών παραδόσεων διαμορφώνεται στο 23,1% το 2026.

Πρακτικά δηλαδή 1 στις 4 αντλίες αυτή τη στιγμή παραδίδει ελλειμματικό καύσιμο στα ρεζερβουάρ με τις νόμιμες παραδόσεις να διαμορφώνονται αντίστοιχα στο 76,9%.

Βέβαια σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ), η κατάσταση φέτος εμφανίζεται βελτιωμένη καθώς το αντίστοιχο ποσοστό μέχρι πέρυσι ήταν 33,1%.

Παράλληλα, οι αποκλίσεις από την αναμενόμενη ποσότητα έφτασαν έως 14,99% το 2026, έναντι 18,2% το 2025, στοιχεία που δείχνουν ότι η καταπολέμηση της παραβατικότητας στην Αττική έχει αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, χωρίς όμως να αναιρείται η ανάγκη συνέχισης των ελέγχων.

Τα στοιχεία παρουσίασε ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ) και προέρχονται από μελέτη του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την πορεία της παραβατικότητας στην αγορά καυσίμων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνέχισης και εντατικοποίησης των ελέγχων σε όλη την Ελλάδα.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με μυστικές δειγματοληψίες σε πρατήρια της Αττικής και της πόλης της Θεσσαλονίκης και αφορούσε ανεφοδιασμό με αμόλυβδη βενζίνη 95RON, σε συνολικά 200 δείγματα, εκ των οποίων 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη: Ένα στα 5 πρατήρια παραβατικά

Στη Θεσσαλονίκη τα αποτελέσματα παρουσιάζουν επίσης βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα του 2025, ωστόσο, μικρότερη συγκριτικά. Τόσο το ποσοστό των ελλειμματικών παραδόσεων, όσο και το ύψος της απόκλισης παραμένουν υψηλά. Πιο συγκεκριμένα, το 81,4% των ανεφοδιασμών βρέθηκε εντός των νόμιμων ή/και ανεκτών αποκλίσεων, έναντι 80% το 2025, ενώ οι ελλειμματικές παραδόσεις διαμορφώθηκαν στο 18,6% το 2026, από 20% πέρυσι. Αντιθέτως, αύξηση παρουσιάστηκε στις αποκλίσεις από την αναμενόμενη ποσότητα, οι οποίες έφτασαν έως και 14% το 2026, σε σύγκριση με το 2025 που το ποσοστό ήταν 12,7%.

Ωστόσο, παρά τη θετική εικόνα, το πρόβλημα δεν έχει εκλείψει, καθώς εξακολουθούν να καταγράφονται ελλειμματικές παραδόσεις και σημαντικές αποκλίσεις. Όπως επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν ήδη εργαλεία για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της αγοράς, τόσο μέσω μυστικών ελέγχων όσο και μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων του συστήματος εισροών-εκροών. Η συστηματική χρήση αυτών των δυνατοτήτων μπορεί να συμβάλει στον έγκαιρο εντοπισμό ακραίων αποκλίσεων και στην προστασία των καταναλωτών.

Μειωμένη η κατανάλωση καυσίμου το τελευταίο τρίμηνο

Σύμφωνα με τα στελέχη του ΣΕΕΠΕ αν και η αγορά βενζίνης και ντίζελ ανέβηκε κατά 0,7% τον Μάρτιο, με το που ξέσπασε δηλαδή ο πόλεμος, ακολούθησε απότομη πτώση της ζήτησης τον Απρίλιο κατά -5% (στη βενζίνη) και -1% (στο ντίζελ) ενώ ο Μάιος συνέχισε αρνητικά κατά -4,9% και -4 στο ντίζελ. Μάλιστα ο Ιούνιος κλείνει πτωτικός στα ίδια περίπου επίπεδα με τον Μάιο.

Όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση της έρευνας η αποκατάστασή και η πλήρης λειτουργία της αγοράς θα αργήσει πολύ και αυτό σημαίνει ότι Θα ζήσουμε αρκετά με τα προβλήματα του πολέμου. Τα ελληνικά διυλιστήρια αντιλήφθηκαν έγκαιρα τα προβλήματα στον παγκόσμιο ανεφοδιασμό και αντικατέστησαν το σύνολο των εισαγωγών τους από τις χώρες του Κόλπου από άλλες αγορές. Επίσης διέθεσαν 2 εκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματά τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ανέβουν μεν οι τιμές αλλά δε χρειάστηκε ούτε να ακυρώσουμε πτήσεις αλλά ούτε να βάλουμε πλαφόν στην κατανάλωση.