Τιμές βενζίνης: Το πετρέλαιο υποχωρεί, αλλά η αντλία κρατά ακόμη «αντιστάσεις»

Snapshot Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου υποχωρούν λόγω εξομάλυνσης των γεωπολιτικών εντάσεων, αλλά η μείωση δεν μεταφέρεται άμεσα στις τιμές της βενζίνης στην Ελλάδα.

Η μέση τιμή της απλής βενζίνης στην Ελλάδα είναι περίπου 1,909 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης με επιδότηση κοστίζει 1,577 ευρώ το λίτρο.

Τα κόστη δεν αναμένεται να επιστρέψουν στα επίπεδα πριν από την ενεργειακή κρίση, δηλαδή γύρω στο 1,70 ευρώ το λίτρο.

Η φορολογία και τα μεταφορικά κόστη, ειδικά στα νησιά, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την τελική τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα.

Υπάρχουν σημαντικές τοπικές διαφορές στις τιμές καυσίμων, με αποκλίσεις έως και 20 λεπτά το λίτρο μεταξύ περιοχών, και η κυβέρνηση καλείται να μεριμνήσει για ισορροπία στις τιμές κατά τη θερινή περίοδο. Snapshot powered by AI

Ενόσω οι διεθνείς αγορές πετρελαίου καταγράφουν έντονη αποκλιμάκωση μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών – Ιράν και την ύφεση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, οι καταναλωτές σε Ελλάδα και Ευρώπη αναρωτιούνται πότε θα εντοπίσουν πραγματική μείωση στις τιμές των καυσίμων. Οι τελευταίες εξελίξεις δημιουργούν προσδοκίες για σημαντική αποκλιμάκωση της βενζίνης, ωστόσο, η μετάβαση από τη διεθνή αγορά στην αντλία δεν αναμένεται να είναι άμεση.

Η επικεφαλής της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, επεσήμανε ότι «ήδη έχουν υποχωρήσει οι τιμές στην αμόλυβδη σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Η απλή βενζίνη διαμορφώνεται στα 1,909 ευρώ / λίτρο, ενώ, το απλό πετρέλαιο κίνησης, με την επιδότηση των 12,5 λεπτών, βρίσκεται στα 1,577 ευρώ / λίτρο. Όταν αναφέρω αυτές τις τιμές, μιλάω για τις κανονικές της αγοράς».

«Μάλιστα, αναμένεται να μειωθούν ακόμη περισσότερο. Όμως, δεν πρόκειται να επιστρέψουν στα επίπεδα πριν από την ενεργειακή κρίση, δηλαδή κοντά στο 1,70 ευρώ / λίτρο. Ας μην περιμένει ο κόσμος κάτι τέτοιο», προσέθεσε.

Η μέση τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες υποχώρησε κάτω από το «ψυχολογικό όριο» των 4 δολαρίων / γαλόνι και ανέρχεται πλέον στα 3,9730 δολάρια σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινήτου (AAA). Πρόκειται για μία εξέλιξη με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς μόλις πριν από μερικούς μήνες η αμερικανική αγορά είχε βρεθεί αντιμέτωπη με τις υψηλότερες τιμές των τελευταίων ετών εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η αποκλιμάκωση συνδέεται άμεσα με την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, γεγονός που απομάκρυνε τον φόβο διαταραχών στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Οι αγορές αντέδρασαν άμεσα, οδηγώντας το Brent σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από τα πρόσφατα υψηλά του.

Η αγορά πετρελαίου λειτουργεί με βάση τις προσδοκίες. Όταν οι επενδυτές εκτιμούν ότι μειώνεται ο κίνδυνος διακοπής της προσφοράς, οι τιμές υποχωρούν ακόμη και πριν αυξηθεί πραγματικά η παραγωγή. Αυτό ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα το κόστος του αργού να μειωθεί.

Στην ελληνική αγορά καυσίμων, οι εξελίξεις παρακολουθούνται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η κυβέρνηση έχει ήδη επισημάνει ότι η πτώση των διεθνών τιμών πρέπει να αποτυπωθεί και στην αντλία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Ματινάκης, υπογράμμισε ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να δουν σύντομα το όφελος από τη μείωση του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.

Ωστόσο, οι ειδικοί της αγοράς εξηγούν ότι υπάρχει αντικειμενική δυσκολία βάσει χρονοδιαγράμματος. Τα πρατήρια διαθέτουν αποθέματα που αγοράστηκαν σε υψηλότερες τιμές, ενώ, τα διυλιστήρια λειτουργούν με διαφορετικούς κύκλους τιμολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι οι διεθνείς μειώσεις δεν περνούν άμεσα στον τελικό καταναλωτή.

Φυσικά, ένα από τα συχνότερα παράπονα των οδηγών είναι ότι οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές φαίνεται να μεταφέρονται άμεσα στην αντλία, ενώ, οι μειώσεις καθυστερούν.

Η εξήγηση βρίσκεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων:

Τα πρατήρια διαθέτουν αποθέματα που αγοράστηκαν ακριβότερα.

Οι φόροι αποτελούν μεγάλο μέρος της τελικής τιμής καυσίμου στην Ελλάδα.

Τα μεταφορικά κόστη επηρεάζουν ιδιαίτερα τα νησιά.

Υπάρχουν διαφορές κόστους μεταξύ περιοχών και εταιρειών εμπορίας.

Στην πραγματικότητα, η τιμή του αργού πετρελαίου αποτελεί μόνο ένα μέρος της τελικής τιμής που πληρώνει ο οδηγός. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η φορολογία εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης της τιμής της αμόλυβδης στην Ελλάδα.

Πάντως, όπως σημείωσε η Μαρία Ζάγκα, η εικόνα είναι ήδη αισθητά καλύτερη σε σύγκριση με τις εβδομάδες όπου η αμόλυβδη πλησίαζε ή ξεπερνούσε τα 2,10 ευρώ / λίτρο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην Αθήνα, η μέση τιμή έχει κινηθεί περίπου στα 2 ευρώ / λίτρο το τελευταίο διάστημα, αν και υπάρχουν αποκλίσεις ανά περιοχή.

Η ελληνική αγορά καυσίμων χαρακτηρίζεται από έντονες τοπικές διαφοροποιήσεις. Στο Λεκανοπέδιο, έχουν καταγραφεί αποκλίσεις που φτάνουν ακόμη και τα 15 – 20 λεπτά του ευρώ / λίτρο μεταξύ διαφορετικών περιοχών, ενώ, στα νησιά οι τιμές παραμένουν συνήθως υψηλότερες λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους.

«Πρέπει να τιμωρούνται όσοι διαπράττουν παρανομίες. Όμως, είναι δυνατόν να υπάρχουν κυρώσεις σε πρατήρια όπου εντοπίζονται διαφορές 2 – 3 λεπτών του ευρώ; Να είμαστε σοβαροί. Στις επιτροπές, πρέπει να βρίσκονται άνθρωποι της αγοράς, ώστε η κυβέρνηση να είναι δίπλα στους νομοταγείς επαγγελματίες και τους πολίτες. Για το καλοκαίρι, οφείλουν οι αρμόδιες Αρχές να μεριμνήσουν ώστε να υπάρξει ισορροπία στις τιμές των μεταφορών, στα είδη πρώτης ανάγκης, τα ξενοδοχεία και τα καταλύματα. Οι μισοί άνθρωποι δεν θα κάνουν καθόλου διακοπές εφέτος λόγω του αυξημένου κόστους, υπάρχει ξεκάθαρο πρόβλημα», ολοκλήρωσε η κυρία Ζάγκα, μιλώντας στο Newsbomb.

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