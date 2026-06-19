Πετρέλαιο: Έπεσαν οι τιμές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν - Πότε θα φανεί η διαφορά στη βενζίνη

Snapshot Η συμφωνία ΗΠΑ

Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο αναμένεται να μειώσει τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και τις τιμές λιανικής βενζίνης στην Ελλάδα, εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα.

Η τιμή διυλιστηρίου για τη βενζίνη υποχώρησε στο 1,412 ευρώ ανά λίτρο και για το ντίζελ στο 1,135 ευρώ, με περαιτέρω αποκλιμάκωση να αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Η τιμή του αργού πετρελαίου εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 80 και 100 δολαρίων ανά βαρέλι το επόμενο διάστημα, υπό την προϋπόθεση μη εμφάνισης απρόοπτων.

Η αγορά φυσικού αερίου αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω περιορισμένης ευελιξίας στη μεταφορά και αποθήκευση και ζημιών στις υποδομές υγροποίησης του Κατάρ.

Το χρονοδιάγραμμα για ερευνητική γεώτρηση στον Κυπαρισσιακό κόλπο εκτείνεται σε πενταετία, με το επόμενο στάδιο να είναι η εκτέλεση τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών στο γειτονικό μπλοκ Α2. Snapshot powered by AI

Η υλοποίηση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών και των τιμών λιανικής στην αντλία για την βενζίνη, σύμφωνα με παράγοντες των ελληνικών διυλιστηρίων.

Με την προϋπόθεση, όπως σημειώνουν οι ίδιοι παράγοντες στο ΑΠΕ, ότι δεν θα υπάρξουν απρόοπτα στο διάστημα μέχρι την επίτευξη οριστικής συμφωνίας.

Η τιμή διυλιστηρίου για τη βενζίνη χθες υποχώρησε στο 1,412 ευρώ ανά λίτρο και για το ντίζελ κίνησης στο 1,135 ευρώ ενώ τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις με βάση την πορεία των διεθνών τιμών που αποτελούν τη βάση υπολογισμού, αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση. Χθες, Πέμπτη η μέση τιμή της αμόλυβδης υποχώρησε στο 1,981 ευρώ και του ντίζελ κίνησης στο 1,717 ευρώ ανά λίτρο.

Για το αργό, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, αν δεν υπάρξουν απρόοπτα θεωρείται εύλογο το επόμενο διάστημα να κυμαίνεται μεταξύ 80 και 100 δολ ανά βαρέλι.

Σημείωναν ακόμη ότι οι επιπτώσεις στον εφοδιασμό από την κρίση στην Κόλπο ήταν μεν σημαντικές (τόσο για τις τιμές όσο και για την διαθεσιμότητα των προϊόντων) αλλά όχι δραματικές όπως είχε συμβεί σε προηγούμενες κρίσεις.

Οι λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό είναι:

-Οι ΗΠΑ, από εισαγωγέας τα προηγούμένα χρόνια έχουν μετατραπεί στο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου στον κόσμο.

-Παρά τον αποκλεισμό αρκετά φορτία πέρασαν από τα στενά ενώ σημαντικές ποσότητες μεταφέρονταν μέσω αγωγού σε άλλα λιμάνια για μεταφόρτωση σε δεξαμενόπλοια.

-Η αύξηση των τιμών οδήγησε σε μείωση της διεθνούς ζήτησης περιορίζοντας έτσι τις πιέσεις στην αγορά.

-Η Κίνα είχε προχωρήσει σε εκτεταμένη αποθεματοποίηση αργού πριν το κλείσιμο των στενών.

Διαφορετική είναι η εικόνα για την αγορά φυσικού αερίου όπου δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ευελιξία στη μεταφορά και αποθήκευση. Επιπλέον τα πλήγματα σε υποδομές υγροποίησης του Κατάρ που είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στον κόσμο δεν θα αποκατασταθούν άμεσα ενώ οι ανάγκες για πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου της Ευρώπης ενόψει του χειμώνα είμαι υψηλές.

Σε σχέση με τις έρευνες υδρογονανθράκων επισημαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα για ερευνητική γεώτρηση στον Κυπαρισσιακό κόλπο (οικόπεδο 10) από την Κοινοπραξία Chevron - Helleniq Energy, εφόσον αποφασιστεί κάτι τέτοιο, εκτείνεται σε ορίζοντα πενταετίας. Το επόμενο βήμα είναι η εκτέλεση τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών στο γειτονικό "μπλοκ" Α2 από τα ευρήματα των οποίων θα εξαρτηθούν τα επόμενα βήματα. Τέλος τονίζεται ότι η Helleniq παραμένει ανοιχτή σε συνεργασίες και για την περιοχή "Ιόνιο" στην οποία μέχρι στιγμής κατέχει το 100 % των δικαιωμάτων έρευνας.

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