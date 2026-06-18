HΠΑ: Η βενζίνη «πέφτει» κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά μετά από μήνες

Στα πρατήρια βενζίνης των ΗΠΑ, οι οδηγοί ανάσαναν χθες για πρώτη φορά με ανακούφιση μετά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Η μέση τιμή της βενζίνης έπεσε κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι σήμερα (18/6) για πρώτη φορά μετά από μήνες, αφού το Ιράν και οι ΗΠΑ υπέγραψαν προκαταρκτική συμφωνία για την παύση των εχθροπραξιών για 60 ημέρες και την επανέναρξη του Στενού του Ορμούζ.

Ο εθνικός μέσος όρος για ένα γαλόνι κανονικής βενζίνης μειώθηκε κάτω από τα 4 δολάρια, από 4,03 δολάρια την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με την αυτοκινητιστική λέσχη AAA. Παρόλα αυτά, οι τιμές της βενζίνης κυμαίνονταν λίγο κάτω από τα 3 δολάρια το γαλόνι πριν από τις πρώτες επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στο τέλος Φεβρουαρίου.

Εκτινάχθηκαν σε περίπου 4,50 δολάρια το γαλόνι τον Μάιο, καθώς οι περιορισμένες ενεργειακές προμήθειες από τη Μέση Ανατολή ώθησαν την τιμή του αργού πετρελαίου, ενός κρίσιμου συστατικού της βενζίνης. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος βοήθησε στη διαμεσολάβηση της συμφωνίας, δήλωσε σε ανάρτηση στο X ότι το μνημόνιο κατανόησης είχε υπογραφεί ηλεκτρονικά από τους προέδρους των ΗΠΑ και του Ιράν. Ως αποτέλεσμα, η συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ θα «τεθεί σε ισχύ με άμεση ισχύ», έγραψε.

Η αύξηση του κόστους των καυσίμων έχει επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και έχει αυξήσει τις τιμές σε ολόκληρη την οικονομία. Σε κάποιο σημείο στις πρώτες ημέρες του πολέμου, οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν σε σχεδόν 120 δολάρια το βαρέλι - το υψηλότερο επίπεδο από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, συμβάλλοντας σε μια απότομη αύξηση στην αντλία.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά περίπου 10% μόνο αυτή την εβδομάδα. Παρόλα αυτά, οι τιμές του φυσικού αερίου παραμένουν περίπου το ένα τρίτο υψηλότερες από ό,τι πριν από την έναρξη του πολέμου. «Πλησιάζουμε στα νούμερα που ήμασταν πριν από την έναρξη του πολέμου», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ τη Δευτέρα στη Γαλλία κατά την ετήσια σύνοδο κορυφής της Ομάδας των 7.

Οι τιμές άλλων καυσίμων αρχίζουν επίσης να μειώνονται. Το ντίζελ κόστιζε 5,13 δολάρια το γαλόνι την Πέμπτη, από πάνω από 5,60 δολάρια το γαλόνι πριν από ένα μήνα, προσφέροντας ανακούφιση σε οδηγούς φορτηγών, αγρότες και άλλους καταναλωτές. Οι υψηλές τιμές της βενζίνης έχουν αλλάξει τη ζωή των Αμερικανών με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, τα αεροπορικά εισιτήρια αυξήθηκαν σχεδόν κατά 27% τον Μάιο, εν μέρει λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων για αεροπλάνα.

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι χρειάζεται χρόνος για να αντικατοπτριστούν πλήρως οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου στο κόστος της βενζίνης. Οι διαφορές στις διάφορες περιοχές των ΗΠΑ επίσης παραμένουν σημαντικές, λόγω των διακυμάνσεων στους κρατικούς φόρους, στο κόστος διανομής και στη δυναμικότητα διύλισης.

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