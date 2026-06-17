ΔΟΕ: Σταδιακή ανάκαμψη της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου εάν διατηρηθεί η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Snapshot Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει σταδιακή ανάκαμψη της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου εάν διατηρηθεί η συμφωνία ΗΠΑ

Ιράν και αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός.

Η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και η άρση του αποκλεισμού από τις ΗΠΑ μπορούν να αποκαταστήσουν την προσφορά 14 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως.

Οι μεταφορές πετρελαίου μέσω του Ορμούζ αυξήθηκαν από 9,6 σε 12 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου λόγω μεταφορτώσεων στον Κόλπο του Ομάν.

Η πλήρης ανάκαμψη της αγοράς θα απαιτήσει απομάκρυνση ναρκών από τις ναυτιλιακές διαδρομές και ομαλοποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων, γεγονός που θα πάρει χρόνο.

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί κατά 1,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το 2026 λόγω του πολέμου, σημαντικά περισσότερο από την προηγούμενη πρόβλεψη. Snapshot powered by AI

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα ανακάμψει σταδιακά από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, πριν καταλήξει σε σημαντικό πλεόνασμα το 2027, αναφέρει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) στη μηνιαία έκθεσή του για την αγορά πετρελαίου.

Σύμφωνα με τον ΔΟΕ, η επαναλειτουργία του Ορμούζ από το Ιράν και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ θα μπορούσαν ενδεχομένως να θέσουν τέλος στα προβλήματα στην προσφορά πετρελαίου, καθώς 14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τέθηκαν εκτός αγοράς.

«Εάν η συμφωνία (σ.σ. ΗΠΟ και Ιράν) διατηρηθεί, οι εξαγωγές και η παραγωγή από τον Κόλπο αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή ανάκαμψη – κυρίως επειδή οι εξαγωγές πετρελαίου από το Ιράν μπορούν να ξαναρχίσουν πλήρως μόλις αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ», αναφέρεται στην έκθεση του ΔΟΕ.

Πλοία βρίσκονται αγκυροβολημένα στον Κόλπο του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026. AP

Οι μεταφορές μέσω του Ορμούζ παρουσίαζαν ήδη από τις αρχές Ιουνίου απότομη αύξηση, χάρη στις μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα οι συνολικές ροές να ανέλθουν από το χαμηλό επίπεδο των 9,6 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα που καταγράφηκε τον Μάιο σε περίπου 12 εκατομμύρια βαριέλια την ημέρα, σύμφωνα με τον ΔΟΕ.

«Ωστόσο, η πλήρης ανάκαμψη δεν θα είναι άμεση, καθώς θα πρέπει να απομακρυνθούν οι νάρκες από τις κύριες ναυτιλιακές διαδρομές και θα χρειαστεί χρόνος για να ομαλοποιηθούν οι εφοδιαστικές αλυσίδες», πρόσθεσε ο ΔΟΕ.

Τέλος προέβλεψε ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1,1 εκατομμύρια βαρέλια σε ετήσια βάση το 2026 λόγω του πολέμου, σημειώνοντας απότομη πτώση σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη των 420.000 βαρελιών.

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