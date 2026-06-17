Στενά του Ορμούζ: Τα πρώτα ιρανικά τάνκερ έσπασαν τον αμερικανικό αποκλεισμό έπειτα από δύο μήνες

Snapshot Δύο ιρανικά υπερδεξαμενόπλοια τύπου VLCC μετέφεραν συνολικά 3,8 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου, σπάζοντας τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.

Τα πλοία Diona και Hero 2 ανήκουν στην Εθνική Ιρανική Εταιρεία Δεξαμενόπλοιων και πραγματοποίησαν τις πρώτες ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου μετά από δύο μήνες.

Η διέλευση των πλοίων επιβεβαιώθηκε μέσω συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης και δορυφορικών εικόνων της 15ης Ιουνίου 2026.

Ένα τρίτο ιρανικό δεξαμενόπλοιο, το Stream, παραμένει κοντά στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του Πακιστάν, περιμένοντας να εισέλθει στο Ιράν μετά από επτά εβδομάδες. Snapshot powered by AI

Δύο ιρανικά υπερδεξαμενόπλοια τύπου VLCC κατάφεραν να περάσουν την περίμετρο του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, πραγματοποιώντας τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν εδώ και δύο μήνες.

Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πλοίων TankerTrackers, τα πλοία Diona και Hero 2, τα οποία ανήκουν στην Εθνική Ιρανική Εταιρεία Δεξαμενόπλοιων, μετέφεραν συνολικά 3,8 εκατ. βαρέλια ιρανικού αργού.

Τα στοιχεία από τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης των πλοίων επιβεβαιώθηκαν και από δορυφορικές εικόνες της 15ης Ιουνίου 2026.

Την ίδια ώρα, ένα τρίτο ιρανικό δεξαμενόπλοιο, το Stream, πλησιάζει τη γραμμή του αποκλεισμού από την αποκλειστική οικονομική ζώνη του Πακιστάν, όπου παρέμενε επί επτά εβδομάδες περιμένοντας να εισέλθει στο Ιράν.