Βενζίνη το βράδυ: Μύθος ή αλήθεια ότι εξοικονομείτε χρήματα στο γέμισμα;

Οι συνεχιζόμενες υψηλές τιμές της βενζίνης αναγκάζουν τους οδηγούς να αναζητούν κάθε πιθανό τρόπο για να μειώσουν τα έξοδα μετακίνησης.

Ανάμεσα στις δεκάδες συμβουλές που κυκλοφορούν, μια συγκεκριμένη θεωρία έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που υποστηρίζει πως ο ανεφοδιασμός του αυτοκινήτου κατά τις νυχτερινές ώρες μάς εξασφαλίζει περισσότερο καύσιμο με τα ίδια χρήματα.

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