Βενζίνη το βράδυ: Μύθος ή αλήθεια ότι εξοικονομείτε χρήματα στο γέμισμα;
Θεωρία πως ο ανεφοδιασμός με καύσιμα κατά τις νυχτερινές ώρες είναι πιο οικονομικός έχει κατακλύσει το διαδίκτυο. Κατά πόσο ισχύει όμως;
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οι συνεχιζόμενες υψηλές τιμές της βενζίνης αναγκάζουν τους οδηγούς να αναζητούν κάθε πιθανό τρόπο για να μειώσουν τα έξοδα μετακίνησης.
Ανάμεσα στις δεκάδες συμβουλές που κυκλοφορούν, μια συγκεκριμένη θεωρία έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που υποστηρίζει πως ο ανεφοδιασμός του αυτοκινήτου κατά τις νυχτερινές ώρες μάς εξασφαλίζει περισσότερο καύσιμο με τα ίδια χρήματα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:25 ∙ LIFESTYLE
Πατέρας για πρώτη φορά ο Apon
10:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: «Άδειασε» το ρεζερβουάρ δικύκλου και συνελήφθη
10:00 ∙ ΥΓΕΙΑ
Πώς μπορεί η μηνιγγίτιδα να προκαλέσει θάνατο
09:50 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Βουλή: Ποια άρθρα του Συντάγματος προτείνει για αναθεώρηση η ΝΔ
09:05 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Σκληρά πλάνα: Τελευταίο τσιγάρο πριν τη βουτιά στο κενό
11:44 ∙ WHAT THE FACT