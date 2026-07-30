Χάσκι παίρνει στο κυνήγι αρκούδα που πλησίαζε 6χρονο παιδί

Πλάνα από κάμερα ασφαλείας του σπιτιού κατέγραψαν τη στιγμή που η αρκούδα έτρεξε προς το παιδί στην είσοδο του σπιτιού, πριν η Μπέλα παρέμβει

Newsbomb

Χάσκι παίρνει στο κυνήγι αρκούδα που πλησίαζε 6χρονο παιδί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα 11χρονο χάσκι ονόματι Μπέλα κυνήγησε και απώθησε μια μαύρη αρκούδα που πλησίαε ένα 6νο παιδί στο Τόρινγκτον του Κονέκτικατ.
  • Η αρκούδα εμφανίστηκε ξαφνικά ενώ ο πατέρας του παιδιού φόρτωνε το αυτοκίνητο για ένα πάρτι της 4ης Ιουλίου.
  • Η Μπέλα παρενέβη επιθετικά και τοποθετήθηκε ανάμεσα στην αρκούδα και το παιδί, αποτρέποντας την επίθεση χωρίς τραυματισμούς.
  • Ειδικοί προειδοποιούν να κρατούνται τα κατοικίδια μακριά από αρκούδες παρά την προστατευτική συμπεριφορά του σκύλου.
  • Αν και οι αρκούδες είναι συνηθισμένες στην περιοχή, αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Μπέλα κυνήγησε μια αρκούδα.
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Viral έχει γίνει ένα βίντεο όπου ένα χάσκι μιας οικογένειας τα βάζει με μία αρκούδα όταν το μεγαλόσωμο ζώο που βρίσκεται μέσα σε κατοικημένη περιοχή του Κονέκτικατ, αρχίζει να πλησιάζει ένα 6χρονο αγοράκι, που παίζει εκείνη τη στιγμή έξω από το σπίτι του.

Το βίντεο που προβλήθηκε από το WTNH, δείχνει την Μπέλα, ένα 11χρονο χάσκι να πηδάει ανάμεσα στην αρκούδα που έχει πλησιάσει τον 6χρονο Κόλτον έξω από το σπίτι της οικογένειάς τους, στο Τόρινγκτον στις 4 Ιουλίου.

Πλάνα από κάμερα ασφαλείας του σπιτιού κατέγραψαν τη στιγμή που η αρκούδα έτρεξε προς το παιδί στην είσοδο του σπιτιού, πριν η Μπέλα παρέμβει επιθετικά στον θηρευτή, καταφέρνοντας να τον διώξει επιτυχώς.

Ο πατέρας του μικρού Τζέφρι Ταζάρα φόρτωνε το όχημά του στην είσοδο για ένα πάρτι της 4ης Ιουλίου, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε μια μαύρη αρκούδα και όρμησε με ταχύτητα στον 6χρονο γιο του. Ακριβώς καθώς το μικρό αγόρι άρχισε να υποχωρεί, το χάσκι, διέσχισε τρέχοντας τον κήπο.

Το σκυλί δάγκωσε και κυνήγησε το άγριο ζώο, κάνοντας κύκλο πίσω του για να τοποθετηθεί ακριβώς ανάμεσα στην αρκούδα και το αγόρι. Η αρκούδα τελικά τράπηκε σε φυγή, χωρίς κανέναν να τραυματιστεί.

https://www.instagram.com/reel/DbbEnDsDx5F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ωστόσο ειδικοί συμβουλεύουν προς το κοινό πως αν και το χάσκι λειτούργησε προστατευτικά, καλό είναι σε παρόμοιες περιπτώσεις να προσπαθήστε να κρατήσετε τα κατοικίδιά σας μακριά από τις αρκούδες.

Ο μπαμπάς του Κόλτον, θυμάται εκείνη τη συγκλονιστική στιγμή στο δρόμο του.

«Τα παιδιά ήταν έξω στο γκαράζ ενώ φόρτωνα το αυτοκίνητο και η Μπέλα έβγαλε ένα γάβγισμα και γύρισα, υπήρχε μια αρκούδα που έτρεχε προς την κατεύθυνση του γιου μου και η Μπέλα κυνηγούσε», είπε ο Tazzara «Κατέληξε να το πιάσει περίπου στα μισά του δρόμου και να το κυνηγήσει στο δάσος».

Ενώ οι αρκούδες δεν είναι κάτι καινούργιο στην περιοχή, ο Ταζάρα είπε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που η Μπέλα κυνήγησε μία.

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