«Κάηκαν περιουσίες, έρχεται δύσκολη νύχτα» - Ο πρόεδρος της κοινότητας Ασώματου στο Newsbomb
«Δυστυχώς έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα γης, ζώα, αυτοκίνητα, περιουσίες», λέει ο πρόεδρος της κοινότητας
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Δύσκολη νύχτα, αλλά πιο δύσκολη αυριανή μέρα προέβλεψε ο πρόεδρος της κοινότητας Ασώματου Ρεθύμνου, Στράτος Σουμπασάκης, μιλώντας στην κάμερα του Newsbomb.
«Κατέβηκα στη φωτιά μέσα σε 1,5 λεπτό από τη στιγμή που ξέσπασε, αλλά ήταν αδύνατο να κάνεις κάτι με τέτοιο αέρα», είπε αρχικά και συμπλήρωσε: «Δυστυχώς έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα γης, ζώα, αυτοκίνητα, περιουσίες. Είναι πολλές οι αναζωπυρώσεις και θα έχουμε μια πολύ δύσκολη νύχτα, αλλά και μια δύσκολη αυριανή μέρα».
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