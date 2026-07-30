To nip slip της Χάλι Μπέρι - H αποκάλυψη που ξετρέλανε τους θαυμαστές της

Σε πρόσφατες φωτογραφίες της ένα αποκαλυπτικό ατύχημα συγκέντρωσε χιλιάδες likes

Δέσποινα Σοφιανίδου

To nip slip της Χάλι Μπέρι - H αποκάλυψη που ξετρέλανε τους θαυμαστές της
LIFESTYLE
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  • Η Χάλι Μπέρι μοιράστηκε φωτογραφίες από τις διακοπές της σε τροπικό περιβάλλον με τον αρραβωνιαστικό της Βαν Χαντ.
  • Σε μία από τις φωτογραφίες, το πάνω μέρος του μαύρου φόρεμά της ανεβοκατέβηκε λόγω του αέρα, αποκαλύπτοντας το στήθος της.
  • Η φωτογραφία διατηρήθηκε αναρτημένη με μια μοβ καρδιά που κάλυπτε το επίμαχο σημείο.
  • Η Μπέρι και ο Βαν Χαντ είναι μαζί από το 2020 και επιλέγουν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
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Σε καλοκαιρινή και παιχνιδιάρικη διάθεση η διάσημη ηθοποιός Χάλι Μπέρι, αναστατώνει τους χιλιάδες θαυμαστές της, τροφοδοτώντας τους με φωτογραφίες από τις συνεχιζόμενες διακοπές της με φόντο τροπικά τοπία και καταγάλανα νερά.

Στις πιο πρόσφατες, που ανέβασε στο instagram ένα αποκαλυπτικό ατύχημα συγκέντρωσε χιλιάδες likes.

Μαζί με τον αρραβωνιαστικό της Βαν Χαντ, φορώντας ένα αέρινο μαύρο φόρεμα, ξυπόλητη στην αμμουδιά απολαμβάνει τον ήλιο και τις αγκαλιές.

Η ηθοποιός σε χαλαρή διάθεση με τα μαλλιά της ελεύθερα και στολισμένα με ένα λουλούδι, δείχνει να χαίρεται σαν μικρό παιδί στην παραλία. Όμως το φόρεμά της, δεν ακολουθεί πιστά τις κινήσεις της, και το ατύχημα δεν αργεί να συμβεί. Ποζάροντας στον φακό, το θαλασσινό αεράκι, παρασύρει το πάνω μέρος του φορέματός της, αποκαλύπτοντας το στήθος της.

Η φωτογραφία φυσικά δεν διεγράφη, αντίθετα με μία μικρή προσθήκη μίας μοβ καρδιάς στο επίμαχο σημείο, συμπεριελήφθη στο φωτογραφικό άλμπουμ ενθουσιάζοντας το κοινό της.

https://www.instagram.com/p/Dba9pblEw9Y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ηθοποιός είναι ζευγάρι με τον Βαν Χαντ από το 2020, με τον αρραβώνας τους να γίνεται γνωστός μέσα από το The Tonight Show με τον Jimmy Fallon. Το ζευγάρι επιλέγει να κρατάει χαμηλούς τόνους, μακριά από την υπερέκθεση στα φώτα της δημοσιότητας.

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