ΠΑΟΚ – Ντιναμό Κιέβου 2-0: Νέο σόου Κωνσταντέλια και άνετη πρόκριση του «Δικέφαλου»

Ο ΠΑΟΚ έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που αποκλείει την Ντιναμό Κιέβου. Οι Θεσσαλονικείς είχαν για… προίκα το 3-2 της Πολωνίας και στην Τούμπα «σφράγισαν» με δεύτερη νίκη την πρόκρισή τους στον γ’ προκριματικό γύρο του Europa League. Το τελικό 2-0 είχε την… υπογραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο νεαρός ήταν αυτός που «ξεκλείδωσε» το ματς στο 45+1’ και στο 48’ «κλείδωσε» την πρόκριση, με δύο πανέμορφα προσωπικά γκολ. Η αναμέτρηση έμοιαζε αρκετά κλειστή ως τότε κι έτσι οι εμπνεύσεις του ήταν καθοριστικές. Οι Ουκρανοί το πάλεψαν όσο μπορούσαν, είχαν δύο δοκάρια, όμως δικαίως έμειναν εκτός από τον ΠΑΟΚ.

Πλέον οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν είτε την Άντερλεχτ είτε τη Χάμαρμπι, με το πρώτο ματς στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα.

Το ματς

Η αναμέτρηση άρχισε με τον Πονομαρένκο να έχει καλό σουτ που έφυγε λίγο άουτ στο 7’. Η ζέστη ήταν έντονη, ο ρυθμός απουσίαζε στην Τούμπα κι έτσι κύλησε το πρώτο 20λεπτο της αναμέτρησης.

Στο 29’ ο Ρεντούσκο πήρε την κεφαλιά μετά από σέντρα που έγινε από δεξιά, με τον Παβλένκα να μην ανησυχεί. Επτά λεπτά μετά, ο Μπράζκο σούταρε με την μπάλα να φεύγει άουτ.

Ο Τάισον στο 44’ με σουτ δοκίμασε να απειλήσει, αλλά ο Σούρκις δεν ανησύχησε και μπλόκαρε την μπάλα. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων όμως, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να προηγηθεί.

Ο Ζίβκοβιτς από δεξιά έκανε τη σέντρα, η μπάλα πέρασε απ’ όλους και κατέληξε αριστερά στον Γκόμες. Αυτός άφησε στον Κωνσταντέλια λίγο έξω απ’ την περιοχή και ο Έλληνας άσος με πλασαριστό σουτ βρήκε γωνία και νίκησε τον Σούρκις για το 1-0!

Όπως ακριβώς «έκλεισε» το πρώτο μέρος, άρχισε το δεύτερο. Με… σόου και γκολ Κωνσταντέλια. Στο 48’ ο Μιχαηλίδης βρήκε τον μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ ανάμεσα στις γραμμές. Κινήθηκε εξαιρετικά, πέρασε δύο παίκτες και απ’ τα όρια της περιοχής πλάσαρε στη γωνία για το 2-0!

Ο Μύθου στο 56’ κράτησε ωραία την μπάλα εντός περιοχής, ο Ζίβκοβιτς έκανε το τελείωμα, χωρίς να βρει στόχο.

Οι Ουκρανοί έφτασαν κοντά στη μείωση του σκορ στο 61’. Ο Λόνβικ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Παβλένκα.

Δέκα λεπτά μετά, η Ντιναμό είχε και δεύτερο δοκάρι. Ο Μπράζκο αρκετά εκτός περιοχής, βρήκε χώρο και σούταρε δυνατά, με την μπάλα να βρίσκει στη ρίζα του δοκαριού και να απομακρύνεται.

Στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μύθου σούταρε καλά, αλλά χωρίς να βρει στόχο. Ο Σαπαρένκο με σουτ εντός περιοχής στο 90+4' βρήκε σε ετοιμότητα τον Παβλένκα. Με το ματς να ολοκληρώνεται στο 2-0 και τον ΠΑΟΚ να προκρίνεται με δύο νίκες και συνολικό σκορ 5-2!

Διαιτητής: Σίλβεστρζακ (Πολωνία)

Κίτρινες: Χατζηδιάκος/Πανομαρένκο, Σαπαρένκο

Κόκκινες: -

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος (76’ Ελουστόντο), Μιχαηλίδης, Γκόμεζ, Σανταμαρία, Ζαφείρης (76’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (76’ Μπάμπα), Κωνσταντέλιας (83’ Πέλκας), Τάισον (68’ Χατσίδης), Μύθου.

ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ (Ίγκορ Κόστιουκ): Σούρκις, Σιτς, Τιαρέ (86’ Μπίλοβαρ), Κεντζιόρα, Μιχάνκο, Μπράζκο, Λόνβικ (86’ Μουνγκουένγκ), Μπουγιάλσκι (67’ Σαπαρένκο), Βολόσιν (67’ Γιαρμολένκο), Πονομαρένκο, Ρεντούσκο (80’ Καμπάγιεφ).