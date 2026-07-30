ΠΑΟΚ – Ντιναμό Κιέβου 2-0: Νέο σόου Κωνσταντέλια και άνετη πρόκριση του «Δικέφαλου»

Δύο γκολ για τον νεαρό «μάγο» του ΠΑΟΚ, κόντρα στα δύο δοκάρια των Ουκρανών και έτσι η πρόκριση στον γ’ προκριματικό του Europa League «σφραγίστηκε» για τους Θεσσαλονικείς. 

Newsbomb

ΠΑΟΚ – Ντιναμό Κιέβου 2-0: Νέο σόου Κωνσταντέλια και άνετη πρόκριση του «Δικέφαλου»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΠΑΟΚ έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που αποκλείει την Ντιναμό Κιέβου. Οι Θεσσαλονικείς είχαν για… προίκα το 3-2 της Πολωνίας και στην Τούμπα «σφράγισαν» με δεύτερη νίκη την πρόκρισή τους στον γ’ προκριματικό γύρο του Europa League. Το τελικό 2-0 είχε την… υπογραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο νεαρός ήταν αυτός που «ξεκλείδωσε» το ματς στο 45+1’ και στο 48’ «κλείδωσε» την πρόκριση, με δύο πανέμορφα προσωπικά γκολ. Η αναμέτρηση έμοιαζε αρκετά κλειστή ως τότε κι έτσι οι εμπνεύσεις του ήταν καθοριστικές. Οι Ουκρανοί το πάλεψαν όσο μπορούσαν, είχαν δύο δοκάρια, όμως δικαίως έμειναν εκτός από τον ΠΑΟΚ.

Πλέον οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν είτε την Άντερλεχτ είτε τη Χάμαρμπι, με το πρώτο ματς στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα.

Το ματς

Η αναμέτρηση άρχισε με τον Πονομαρένκο να έχει καλό σουτ που έφυγε λίγο άουτ στο 7’. Η ζέστη ήταν έντονη, ο ρυθμός απουσίαζε στην Τούμπα κι έτσι κύλησε το πρώτο 20λεπτο της αναμέτρησης.

Στο 29’ ο Ρεντούσκο πήρε την κεφαλιά μετά από σέντρα που έγινε από δεξιά, με τον Παβλένκα να μην ανησυχεί. Επτά λεπτά μετά, ο Μπράζκο σούταρε με την μπάλα να φεύγει άουτ.

Ο Τάισον στο 44’ με σουτ δοκίμασε να απειλήσει, αλλά ο Σούρκις δεν ανησύχησε και μπλόκαρε την μπάλα. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων όμως, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να προηγηθεί.

Ο Ζίβκοβιτς από δεξιά έκανε τη σέντρα, η μπάλα πέρασε απ’ όλους και κατέληξε αριστερά στον Γκόμες. Αυτός άφησε στον Κωνσταντέλια λίγο έξω απ’ την περιοχή και ο Έλληνας άσος με πλασαριστό σουτ βρήκε γωνία και νίκησε τον Σούρκις για το 1-0!

Όπως ακριβώς «έκλεισε» το πρώτο μέρος, άρχισε το δεύτερο. Με… σόου και γκολ Κωνσταντέλια. Στο 48’ ο Μιχαηλίδης βρήκε τον μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ ανάμεσα στις γραμμές. Κινήθηκε εξαιρετικά, πέρασε δύο παίκτες και απ’ τα όρια της περιοχής πλάσαρε στη γωνία για το 2-0!

Ο Μύθου στο 56’ κράτησε ωραία την μπάλα εντός περιοχής, ο Ζίβκοβιτς έκανε το τελείωμα, χωρίς να βρει στόχο.

Οι Ουκρανοί έφτασαν κοντά στη μείωση του σκορ στο 61’. Ο Λόνβικ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Παβλένκα.

Δέκα λεπτά μετά, η Ντιναμό είχε και δεύτερο δοκάρι. Ο Μπράζκο αρκετά εκτός περιοχής, βρήκε χώρο και σούταρε δυνατά, με την μπάλα να βρίσκει στη ρίζα του δοκαριού και να απομακρύνεται.

Στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μύθου σούταρε καλά, αλλά χωρίς να βρει στόχο. Ο Σαπαρένκο με σουτ εντός περιοχής στο 90+4' βρήκε σε ετοιμότητα τον Παβλένκα. Με το ματς να ολοκληρώνεται στο 2-0 και τον ΠΑΟΚ να προκρίνεται με δύο νίκες και συνολικό σκορ 5-2!

Διαιτητής: Σίλβεστρζακ (Πολωνία)

Κίτρινες: Χατζηδιάκος/Πανομαρένκο, Σαπαρένκο

Κόκκινες: -

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος (76’ Ελουστόντο), Μιχαηλίδης, Γκόμεζ, Σανταμαρία, Ζαφείρης (76’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (76’ Μπάμπα), Κωνσταντέλιας (83’ Πέλκας), Τάισον (68’ Χατσίδης), Μύθου.

ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ (Ίγκορ Κόστιουκ): Σούρκις, Σιτς, Τιαρέ (86’ Μπίλοβαρ), Κεντζιόρα, Μιχάνκο, Μπράζκο, Λόνβικ (86’ Μουνγκουένγκ), Μπουγιάλσκι (67’ Σαπαρένκο), Βολόσιν (67’ Γιαρμολένκο), Πονομαρένκο, Ρεντούσκο (80’ Καμπάγιεφ).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: «Κάηκαν περιουσίες, έρχεται δύσκολη νύχτα» - Ο πρόεδρος της κοινότητας Ασώματου στο Newsbomb

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

22:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Ντιναμό Κιέβου 2-0: Νέο σόου Κωνσταντέλια και άνετη πρόκριση του «Δικέφαλου»

22:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κοινή ερώτηση καταθέτουν ο ΣΥΡΙΖΑ με ανεξάρτητους βουλευτές προερχόμενους από τη ΝΕΑΡ

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Ερευνητές ανέκτησαν DNA ευλογιάς από δύο μούμιες στη Χιλή

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Ευρήματα φρίκης στην ιατροδικαστική της 31χρονης που επιτέθηκε αλιγάτορας - Σημάδια δοντιών στα οστά

22:19ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 30/7/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

22:12ΕΛΛΑΔΑ

«Η Πάρος μας, το νησί μας καίγεται»: Η ανάρτηση της Άννας Νταλάρα για την πυρκαγιά

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Γύθειο: Συνελήφθησαν δύο άτομα για εργασίες με τροχό που προκάλεσε την πυρκαγιά στην οποία πέθανε ο 26χρονος πυροσβέστης

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Μπαράζ συλλήψεων στη Ρωσία για δωροδοκία - Ένας δισεκατομμυριούχος και κορυφαία στελέχη εταιριών

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός - Red code για φωτιές και στην Αττική: Κρίσιμες οι επόμενες 36 ώρες - Η πιο δύσκολη μέρα

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες και βίντεο από τη φωτιά στο Ρέθυμνο

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργικό Συμβούλιο: Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, Κυβερνητική Επιτροπή για την πυρηνική ενέργεια, οδική ασφάλεια – Όσα συζητήθηκαν στη συνεδρίαση

21:27ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Το Newsbomb στο Ρέθυμνο - Μαίνεται η πύρινη λαίλαπα, τα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη - Δύσκολο το έργο της κατάσβεσης λόγω των ανέμων

21:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για τα viral γυαλιά: «Είναι τα Meta2 - Τα διάλεξα διότι μου αρέσουν - Κοστίζουν 600 ευρώ»

21:12WHAT THE FACT

Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο σχεδόν θανάσιμο δωμάτιο του σπιτιού - Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Φρανσίσκο: «Βρίσκομαι στη μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης»

20:43LIFESTYLE

«Μια Γυναίκα»: H δραματική ιστορία ξετυλίγεται μέσα από το τρέιλερ

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Έκθεση Λευκού Οίκου: Διαρροή από εργαστήριο της Γιουχάν ο κορονοϊός - Ιός «μη φυσικής προέλευσης»

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Για «πρόοδο» στην συμφωνία αφοπλισμού μιλά η Χαμάς - Σοβαρές αντιρρήσεις από το Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε το μελτέμι»

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Από καθηγητής Πανεπιστημίου ξανά...φοιτητής - Έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στην πρώτη του επιλογή

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επέστρεψαν στην Πελοπόννησο μετά από σχεδόν έναν αιώνα

22:12ΕΛΛΑΔΑ

«Η Πάρος μας, το νησί μας καίγεται»: Η ανάρτηση της Άννας Νταλάρα για την πυρκαγιά

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Ισπανία: Υποδοχή ήρωα σε Έλληνα πιλότο Canadair με «αψίδα νερού» - Βίντεο

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Πληροφορίες ότι κάηκε πάνω από το 80% του φοινικόδασους στην Πρέβελη

22:19ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 30/7/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

21:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για τα viral γυαλιά: «Είναι τα Meta2 - Τα διάλεξα διότι μου αρέσουν - Κοστίζουν 600 ευρώ»

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα για Κυκλάδες - Αλλαγές στα δρομολόγια - Βίντεο

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Γύθειο: Συνελήφθησαν δύο άτομα για εργασίες με τροχό που προκάλεσε την πυρκαγιά στην οποία πέθανε ο 26χρονος πυροσβέστης

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Περπάτησε 16 χιλιόμετρα με ένα μπατόν καρφωμένο στην πλάτη για να μην πληρώσει τη... διάσωσή του

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Ευρήματα φρίκης στην ιατροδικαστική της 31χρονης που επιτέθηκε αλιγάτορας - Σημάδια δοντιών στα οστά

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό βίντεο του Newsbomb: Η Πάρος τυλιγμένη από τους καπνούς -Δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια λόγω ανέμων

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Οι φλόγες μπήκαν στο φοινικόδασος της Πρέβελης – Βίντεο

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Έκθεση Λευκού Οίκου: Διαρροή από εργαστήριο της Γιουχάν ο κορονοϊός - Ιός «μη φυσικής προέλευσης»

21:27ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Το Newsbomb στο Ρέθυμνο - Μαίνεται η πύρινη λαίλαπα, τα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη - Δύσκολο το έργο της κατάσβεσης λόγω των ανέμων

19:50ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιάννης ο Φονιάς»: Ο Μανώλης Μητσιάς τραγούδησε το «απαγορευμένο» τραγούδι

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός - Red code για φωτιές και στην Αττική: Κρίσιμες οι επόμενες 36 ώρες - Η πιο δύσκολη μέρα

13:21LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποια καλοκαιρινή εκπομπή «χτυπά» 20άρι

19:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε ο Νίκος Παπαδόπουλος, ιστορικός διοικητικός ηγέτης του Εθνικού Αστέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ