Καιρός - Red code για φωτιές και στην Αττική: Κρίσιμες οι επόμενες 36 ώρες - Η πιο δύσκολη μέρα

Οι επόμενες 36 ώρες χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες για την εξέλιξη του κινδύνου πυρκαγιών, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι η Παρασκευή θα αποτελέσει την πιο απαιτητική ημέρα τόσο για τις περιοχές όπου ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα πύρινα μέτωπα όσο και για την Αττική.

Από το απόγευμα της Πέμπτης οι άνεμοι στην Αττική ενισχύθηκαν αισθητά, φτάνοντας έως και τα 7 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά τμήματα του λεκανοπεδίου. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η έντασή τους στις περιοχές προς το Κάβο Ντόρο και στα νησιά του Κεντρικού και Ανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με τον πυρομετεωρολογικό χάρτη της ομάδας Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι συνθήκες που θα επικρατήσουν την Παρασκευή ευνοούν την ανάπτυξη πυρκαγιών με ακραία συμπεριφορά, γεγονός που θα δυσχεράνει σημαντικά την προσπάθεια κατάσβεσης σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς.

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκονται η Αττική, η Μυτιλήνη, η Πελοπόννησος και η Κρήτη, όπου οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά τον βαθμό επικινδυνότητας.

Για την Αττική, οι ισχυρότερες ριπές ανέμων αναμένονται στις ανατολικές περιοχές, όπως η Κερατέα, η Ραφήνα, η Νέα Μάκρη, το Γραμματικό, αλλά και στις περιοχές που περιβάλλουν την Πάρνηθα, όπου απαιτείται ιδιαίτερη επαγρύπνηση.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι η ένταση των ανέμων και ο αυξημένος κίνδυνος αναμένεται να αρχίσουν να υποχωρούν από το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν εκτιμάται σταδιακή βελτίωση των συνθηκών.

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