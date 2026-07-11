Συγκλονιστικές εικόνες: Το Mont Blanc καταρρέει μπροστά στα μάτια ορειβάτη - Βίντεο

Μια τεράστια κατολίσθηση βράχων έπληξε τη γαλλική πλευρά του ορεινού όγκου του Mont Blanc, στο Aiguille des Grands Charmoz.

Οι εικόνες τραβήχτηκαν από τον Γάλλο ορειβάτη και οδηγό Christophe Dumarest. Η πρόσφατη ζέστη προκαλεί το λιώσιμο του μόνιμα παγωμένου εδάφους , το οποίο λειτουργεί ως κόλλα ανάμεσα στους βράχους, ευνοώντας τις κατολισθήσεις βράχων όπως αυτή που σημειώθηκε στον ορεινό όγκο.