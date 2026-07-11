Συγκλονιστικές εικόνες: Το Mont Blanc καταρρέει μπροστά στα μάτια ορειβάτη - Βίντεο
Η πρόσφατη ζέστη προκαλεί το λιώσιμο του μόνιμα παγωμένου εδάφους
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Μια τεράστια κατολίσθηση βράχων έπληξε τη γαλλική πλευρά του ορεινού όγκου του Mont Blanc, στο Aiguille des Grands Charmoz.
Οι εικόνες τραβήχτηκαν από τον Γάλλο ορειβάτη και οδηγό Christophe Dumarest. Η πρόσφατη ζέστη προκαλεί το λιώσιμο του μόνιμα παγωμένου εδάφους , το οποίο λειτουργεί ως κόλλα ανάμεσα στους βράχους, ευνοώντας τις κατολισθήσεις βράχων όπως αυτή που σημειώθηκε στον ορεινό όγκο.
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